Después de una compleja noche de eliminación en la que los miembros del jurado decidieron que ningún competidor abandonara la competencia, los participantes de Gran Hermano Celebrity se enfrentaron a un nuevo desafío, que ya es un clásico del ciclo de Telefe: el muro.

Como era la poseedora de la medalla dorada, Elizabeth Vernaci tuvo el privilegio de escoger a su compañero y de dividir a los demás en duplas. El elegido fue Pablo Giralt y, a la hora de distribuir a los demás, apeló a la estrategia: Rocío Robles y Edith Hermida, que no se llevan bien; Julieta Poggio y Hernán de Mala Fama, dos personas con energías totalmente distintas; y Sebastián Presta y Lizy Tagliani, quizá dos de los más flojos del concurso.

En sus mesadas, cada una de las duplas tenía dos cajas con la misma cantidad de ingredientes, para que pudieran realizar exactamente el mismo plato. Pero, además del muro que dividía las estaciones, debieron enfrentar otra dificultad: solo uno tenía la receta y debía darle indicaciones a su compañero para lograr preparaciones idénticas.

Más allá de que todos los equipos tuvieron los esperables problemas de comunicación, Hermida y Robles fueron las más complicadas. Poggio podría haber seguido por el mismo camino, pero decidió no discutir y, a pesar de ser ella quien tenía la receta, optó por “ceder” ante algunas indicaciones de Hernán.

Después de una hora de gritos, discusiones y malentendidos, las primeras en pasar al frente para que el jurado diera comienzo a la ronda de degustación fueron Hermida y Robles. La conflictiva dupla presentó crumble de manzana con crema y nueces caramelizadas.

“Veo que la vajilla coincide, a una le faltan garrapiñadas y la otra las quemó, veo que un streusel es más rústico y el otro pulverizado”, observó Damián Betular antes de probar las preparaciones. Wanda Nara, la conductora del programa, aprovechó para aclarar que, aunque Hermida era quien tenía la receta, fue Robles la que no paró de dar órdenes.

Ese comentario despertó de nuevo las quejas de la novia de Adrián Suar, que acusó a su compañera de no querer pesar los ingredientes y de no informarle cuestiones esenciales, como a qué temperatura debía estar el horno.

“Está muy dulce la crema y le falta punto; en eso coinciden. También le falta punto al caramelo y el crumble está muy bien lo de abajo, la compota está muy bien lograda”, continuó Betular. Y Martitegui sumó: “A mí no me gusta la vajilla. En una hay dos bochas. Me parece que es un tema de comunicación. Y el crumble tiene que quedar crocante”. Por último, Maru Botana lamentó que no hubieran picado las nueces, porque eso las habría ayudado a disimular las diferencias entre sus dos presentaciones.

Luego llegó el turno de Tagliani y Presta. Cada uno presentó un brownie con toffee y compota de frutillas. “El desafío me encantó, pero la verdad es que no daba un peso por mi compañero. Y me equivoqué, me marcó todo”, disparó sin piedad el cómico antes de escuchar las devoluciones.

“Me impresiona mucho que el tamaño del brownie sea el mismo. Cada uno tiene cinco frutillas. Uno tiene más toffee y la salsa está más tomada”, consideró Botana. Y después de probar, indicó: “Están bien el punto del brownie, la compota y la salsa. Se escucharon. Está bárbaro. Muy bien, chicos”.

Martitegui insistió con la vajilla: “Es horrorosa para algo tan cuadrado, tan perfecto; en esa cosa tan orgánica no tiene nada que ver. Después, la forma en la que trabajaron, la forma en la que se comunicaron, la sinergia que lograron entre los dos hizo que pudieran hacer dos platos iguales, y es admirable. No logro ver diferencias, parecen salidos de la misma cocina”.

En tercer lugar pasaron Poggio y Hernán de Mala Fama, con sus dos platos de albóndigas con polenta cremosa. “Yo era la profe, la seño, pero al alumno le gusta mucho improvisar y no seguir recetas, entonces tuve que poner mucho chimichurri, cositas que no estaban en la receta”, explicó la exfinalista de Gran Hermano.

“Lo primero que veo es que uno tiene salsa, el otro no, y que un plato es más grande que el otro. Uno tiene cuatro hojas de albahaca y el otro una rama. Solo uno está rebosante de polenta. Y veo que un caldo tiene zanahoria y el otro tomate», observó Martitegui antes de probar.

Cuando le tocó el turno a Betular, el pastelero exclamó: «Pero, Hernán, ¿vos no te das cuenta de que el plato está por rebalsar?“. El participante entonces se justificó: “Se hinchó, era menos”. Y la conductora disparó: “Vos también te hinchás a esta hora, Betu”, sorprendiendo al jurado y despertando las risas de sus compañeros.

“Me encanta esta temporada porque está súper sincero todo. Es tan familiar”, indicó el pastelero.

Martitegui, luego, dio comienzo a la devolución. “Están muy ricas las albóndigas. Están bien hechas y me gusta la polenta. Están muy bien. Lamento que la vajilla no sea la misma”. En ese momento se reveló un dato extraño: a pesar de que debían realizar exactamente el mismo plato, el músico no quiso decirle a su compañera que había redondeado las albóndigas con la cuchara de helado.

Para el final quedaron Vernaci y Giralt, con sus mollejas al verdeo con papas noisette. “Hubo una falla al final. Nos veníamos comprendiendo perfecto; muy tranquilos. Él es bárbaro para entender, recepciona todo, no te obstruye, no pregunta pelotudeces. Maravilloso. Al final, tenía la crema, le dije que le pusiera, pero no esperé el ok y no escuchó”.

“Una pena lo de la salsa, porque aparte tiene poco verdeo”, señaló Betular. Y Martitegui sumó: “Mi fantasía de un matrimonio perfecto eran ustedes. Se comunicaron bien, no hubo ni un sí ni un no. Fluía la comunicación. El punto de la molleja está maravilloso”. Y Botana resaltó que no discutieron ni siquiera después de la devolución.

Solo faltaba saber quiénes habían sido los mejores y, para definirlo, los tres miembros del jurado se tomaron un tiempo para deliberar. Los primeros en pasar al frente fueron Presta y Tagliani, que resultaron ser los responsables de los dos mejores platos. Por eso, terminaron subiendo al balcón y lograron pasar a la noche de beneficios.

Poggio y Hernán de Mala Fama siguieron sus pasos. Vernaci, Giralt, Hermida y Robles, en cambio, fueron merecedores del delantal gris y se medirán en la noche de última chance para asegurarse la permanencia en el programa.