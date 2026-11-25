Este martes, los concursantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño durante las pruebas semanales se jugaron su permanencia en el programa en una nueva noche de eliminación. En este caso, lo que encontraron al entrar al estudio y llegar a sus estaciones no fue una caja sorpresa: fue una olla hirviendo que se convirtió en la protagonista de la noche.

“Hoy por primera vez y en estreno mundial, tienen frente a ustedes la olla misteriosa. Les voy a pedir que a la cuenta de tres, levanten la tapa”, les pidió Germán Martitegui, antes de dar por comenzado el desafío. Una vez que los concursantes cumplieron con su pedido, el miembro del jurado agregó: “Lo que tienen ahí es un fondo oscuro de carne. Es una de las bases y de los secretos de los chefs y de la gastronomía mundial. Demora por lo menos 48 horas en hacerse. Tiene una base de carne, se doran los huesos con mucho cuidado en el horno y después se hierven a fuego bajo por casi dos días”.

“Mientras tanto”, agregó- se van sacando todas las grasas y las impurezas que van subiendo. Después se enfría, se vuelve a colar, se vuelve a sacar la grasa y se reduce. Es el secreto que le da sabor y profundidad a cualquier preparación”. Y su colega, Damián Betular, sumó: “Colágeno puro”.

Todavía faltaba saber lo más importante: qué tenían que hacer con ese fondo de olla. Y la explicación llegó en la voz de Maru Botana: “El objetivo de hoy es que puedan presentar un plato libre utilizando este punto de partida, para incluirlo en una salsa o cualquier otra preparación. Tengan en cuenta que un buen caldo es un punto de partida indispensable para cremas, consomés, risottos y estofados”.

Como suele ocurrir, los participantes contaron con tres minutos para buscar los ingredientes necesarios y 50 minutos para terminar su preparación.

Elizabeth Vernaci se dio cuenta, cuando promediaba su preparación, de que se había olvidado de agarrar cebollas y les preguntó a sus contrincantes si a alguno le sobraba al menos una para poder prestarle. Pablo Giralt le avisó que sí, y sin pensarlo, le tiró una desde su estación con tanta mala suerte que terminó impactando en el mentón de su compañera.

Como siempre, todos contaron con el asesoramiento de uno de los miembros del jurado, pero no todos quedaron conformes. Rocío Robles aseguró: “Hoy no pasó nadie a ayudarme. Maru sí, porque Maru siempre me salva, pero ya estaba todo casi listo. Yo veo que a mis compañeros los ayudan antes de arrancar, a decidir y en el mientras tanto, y a mí me dejan y una vez que ya no se puede hacer nada, vienen”.

Cuando Wanda Nara, la conductora del ciclo, se negó a tomarle la queja, la periodista deportiva y novia de Adrián Suar, gerente de programación de Eltrece, disparó con picardía: “Estoy disfrutando, porque estoy feliz de estar en Telefe. En mi casa siempre se vio Telefe. Él ya lo sabe. No lo tendría que haber dicho, ¿no? Creo que duermo afuera”.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente con su preparación para que los miembros del jurado dieran por comenzada la ronda de degustación y devoluciones fue Martín ”Campi” Campilongo. El humorista presentó tomahawk grillado con papas al horno.

“Fui a la heladera y lo único que encontré fue esto”, se justificó al presentar su plato. También contó que, al pasar por su estación, Betular le recomendó que cocinara la carne a la plancha y no al horno, y que la acompañara con “papas panadero”. Al escuchar la definición, Martitegui aseguró que esas papas no existían, pero el maestro pastelero tomó su celular y buscó la definición. No solo existían, sino que eran un “clásico de la cocina española”, de origen francés.

Luego de probar, Botana señaló: “Está muy bien el punto de cocción. A veces cuando uno tiene oro en polvo, como es un fondo de cocción, no lo sabe utilizar. Acá el fondo con el jugo de la carne le da un sabor increíble. Está muy rico. Tiene simpleza y buena presencia”. Betular, a su vez, consideró: “Lo único que tengo para criticar es la elección del plato, porque la madera absorbe la salsa”.

En segundo lugar, pasó Edith Hermida con su goulsash con spaetzle. Pero antes de la devolución, Martitegui le hizo una observación: “¿Qué pasa si vos venís a mi restaurante y ves a un cocinero que está en un costado con un plato comiendo y hablando con la boca abierta?“. Ese comportamiento había tenido minutos antes la conductora de Bendita. ”Yo no soy fina como vos", le respondió la participante, inaugurando un ida y vuelta que fue escalando.

“Es buena educación, no tiene que ver con la fineza. Igual hay una cuestión de indisciplina que yo no estoy capacitado para controlar. Si esta situación se repite, vas a pasar directamente a la eliminación”. Sin embargo, a la hora de la devolución, Martitegui fue elogioso: “Era el plato que yo quería hacer. Hay un buen uso del caldo de carne, concentró muchísimo el sabor y ayudó a que se creara esa salsa cremosa, con una consistencia perfecta”.

Luego llegó el momento de Pablo Migliore, que presentó tallarines caseros con estofado de pollo. Antes de que el jurado comenzara a probar se descubrió algo que los chefs consideraron imperdonable: el exfutbolista solo usó una parte del fondo de cocción y tiró el resto.

“Tiene sabor. Está muy bien la cocción del pollo. Se nota que lo cocinaste en la salsa porque tomó el color. Las salsas son importantes, porque las necesitás... El fideo pide salsa, da más sabor. Falta más. El doble, el triple”, explicó Betular. Y Martitegui agregó: “Rescatemos lo bueno: es un milagro lo que presentaste desde donde estabas. Los tallarines están bien. No hay error de trabajo, hay error de no pensar un poquito más”.

Julieta Poggio pasó temerosa con sus sorrentinos de ricota y hongos a la crema. “Está sabroso. La salsa está bien saborizada. Quizás los sorrentinos deberían tener menos pollerita, para que no tengan tanta nasa”, indicó Botana. “Esto es una pasta con salsa. Que tengan toda esta rugosidad arriba quiere decir que tienen aire. Mal. La cocción de la pasta está bien, pero tiene demasiada masa y poco relleno”, sumó Betular.

Elizabeth Vernaci, en cambio, pasó decidida. La conductora y locutora presentó un risotto de hongos. “El sabor de los hongos está representado muy bien. El risotto quedó caldoso, aunque se suele servir menos. La utilización del fondo de carne es perfecta. Lo que me hace un poco de ruido son los hongos frescos arriba, porque se secaron un poco en la sartén y están como chiclosos”, consideró Martitegui.

Gregorio Roselló optó por preparar polenta cremosa, bife de chorizo grillado y ensalada de tomate y perejil. “Lo que tiene es esa palabra que los va a llevar a la tumba a todos acá en MasterChef: emulsión. Es un bife con una guarnición. Está bien la cocción del bife y la polenta está bien ejecutada, pero no tiene salsa”, indicó Betular. Y Martitegui recordó: “Yo viajé con Francis Mallman a representar a la Argentina a Cuba y cuando lo vi me acordé, porque habíamos hecho como un puré de papas perfecto con un huevo en el medio y un fondo de carne argentina. Era una trompada de la Pampa impresionante. Pero cuando lo probé, no”.

Luck Ra también presentó un risotto de hongos, pero con pollo. “Al pollo lo podrías haber puesto adentro de este risotto, no hacerlo aparte, porque quedó seco. Es un plástico. El arroz está rico, muy bien condimentado”, afirmó Botana. Y Martitegui expresó: “Me gusta la presentación. El arroz actuó muy bien con el fondo de carne y quedó cremoso. Definitivamente, no necesitaba el pollo”.

Robles, a su vez, presentó medallones de lomo con salsa de champiñones y puré bicolor de boniato y papa. “El punto de la carne está espectacular y el uso del fondo de cocción, maravilloso. La salsa de hongos está increíble. Está muy bien. Hasta ahí estamos ante un plato increíble, pero llegamos al puré mixto y bajamos como en una montaña rusa”, aseguró Martitegui. “La salsa está tan bien que no solo debería acompañar a la carne, sino envolver lo que está al costado. Y ellos dos, el boñato y la papa, dicen: ‘En este plato no quiero estar’”, coincidió Betular.

Inmediatamente después llegó Luciana Geuna, con su risotto de hongos y ojo de bife. “La carne no le aporta mucho y le faltan hongos. El punto del arroz, quizá está un poco más que al dente”, indicó Betular. Y Martitegui completó: “Se siente el almidón del arroz, y eso no tiene que pasar. Y la carne no le suma”.

Para el final quedaron Pablo Giralt y su lomo con papas fondant y salsa de echalote y pimienta. “El plato está impecable. Las papas fondant están deliciosas. El punto de la carne está muy bien. Me gustó que lo hayas flambeado. Te felicito”, indicó Botana. “El plato tiene nombre y es ‘Me quiero quedar’. Me parece que es el resultado de haber estudiado. Respondiste muy bien a las indicaciones de Damián, sabías lo que estabas haciendo. La cocina es pasión y ganas, pero también es saber”, cerró Martitegui.

Una vez que probaron todas las preparaciones, los miembros del jurado se retiraron a deliberar y al volver llamaron primero a Hermida, Campilongo y Giralt para informarles que los suyos habían sido los mejores platos de la noche y que, por eso, seguían en competencia. Vernaci, Luck Ra y Robles les siguieron los pasos.

Los últimos, entonces, fueron Poggio, Geuna, Roselló y Migliore. El exfutbolista y el influencer también fueron salvados por el jurado. Y entre la exfinalista de Gran Hermano y la periodista, el jurado tomó la decisión de eliminar a la exconductora de Telenoche. La determinación de Betular, Martitegui y Botana causó sorpresa y cierta desazón entre sus compañeros.