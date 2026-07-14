Matt Damon y Tom Holland arriesgaron qué equipos ven en la final del Mundial

Matt Damon y Tom Holland están totalmente sumergidos en las ruedas de prensa dedicadas a su nuevo film, La odisea. Los actores son dos de los protagonistas de este nuevo largometraje de Christopher Nolan, que este jueves llega a la cartelera argentina. Y en el marco de una nota para un medio francés, ambos se animaron a arriesgar cuáles son los equipos que para ellos, están camino a la final del Mundial 2026.

En un divertido reel publicado por la cuenta BAQcanal, un segmento correspondiente al canal de televisión francés Canal+, Holland y Damon contaron a qué equipos ven en una posible final del actual mundial. En ese momento y entre risas, Damon confesó: “Estamos en Francia, pero tengo que contarles que como yo estoy casado con una argentina, no voy a poder entrar de nuevo a mi propia casa si no respondo Argentina”. Claro que más allá de esa salvedad, el actor luego agregó: “Pero a Francia se lo ve muy fuerte”.

Tom Holland, Anne Hathaway y Matt Damon Scott A Garfitt - Invision

Por su parte Holland, intérprete de origen inglés, no dudó en apostar por sus colores y sentenció: “A Inglaterra se la ve peligrosa, ahí puedo ver un camino hasta la final”, y luego Damon remarcó: “Todos los equipos que quedan son peligrosos”.

Finalmente los dos casi al unísono también concluyeron que “a Francia se la ve muy bien”. De ese modo, Damon y Holland en lo que sí coincidieron, ¡fue en olvidarse de España!

El fanatismo por Messi

Luciana Damon junto a Matt Damon Scott A Garfitt - Invision

Hace pocos días y durante una entrevista, Matt Damon se refirió al profundo vínculo que mantiene con la Argentina en pleno Mundial 2026. El actor estadounidense, casado con la salteña Luciana Barroso, contó que en su hogar conviven las banderas argentina y norteamericana y que se profesa una profunda devoción por Lionel Messi.

“En mi casa, Messi es más importante que yo; Argentina es mi equipo”, afirmó el actor entre risas en una entrevista con Telemundo, ante la mirada atenta de su compañero de elenco, el colombiano John Leguizamo. La escena ocurrió en el estadio de Miami en la antesala del empate sin goles entre los seleccionados de Portugal y Colombia. El intérprete incluso cerró la charla desafiando a su colega a ver quién gritaba más fuerte y lo superó con un eufórico grito en honor al astro rosarino: “¡Goooool! ¡Messi, Messi!”.

Isabella Damon, Luciana Damon, Matt Damon, Gia Damon, y Stella Damon Getty Images

Damon y Barroso se conocieron en 2003, en Miami, en el bar de playa en donde ella trabajaba como camarera. Él ya era toda una celebridad: éxitos como En busca del destino, Rescatando al soldado Ryan, El talentoso señor Ripley y La gran estafa lo habían convertido en uno de los artistas más buscados. Luego de una larga jornada de grabación, el actor se acercó hasta la barra para tomar algo, pero lo que consiguió fue mucho más que un trago refrescante.

Matt Damon

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el galán sobre aquel día. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”, confesó en una entrevista.

La pareja se comprometió en septiembre de 2005 y el 9 de diciembre de ese mismo año se casaron. En 2006 llegó la primera hija de la pareja, Isabella; dos años más tarde, nacería Gia Zavala, y en 2010, su tercera hija, Stella. Matt, además, adoptó legalmente a Alexia, la hija de Luciana con su primer marido.