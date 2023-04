Tras la ruptura, el Tucu López aseguró que busca recuperar su relación con Sabrina Rojas: “Me dio lo mejor que tuve en mi vida”

escuchar

Sin vueltas y dispuesto a recuperar a la mujer de su vida, Luis “Tucu” López habló de la ruptura de su relación con Sabrina Rojas, reconoció que cometió un error y aseguró que sigue muy enamorado de la actriz. “ Sabrina me dio lo mejor que tuve en mi vida: me dio una relación hermosa y me dio una familia ”, explicó.

“Estoy como puedo estar, con una distancia que me pesa. Muy triste”, fue lo primero que dijo el locutor en diálogo con Florencia de la V y el resto de los panelistas de Intrusos. A diferencia de Rojas -quien expresó con todas las letras que están separados-, el Tucu habló de una fuerte crisis. Además, si bien primero aseguró que los problemas no fueron por un hecho puntual, luego reconoció que los rumores que surgieron el fin de semana funcionaron como el detonante del impasse en la relación.

Todo comenzó el sábado pasado, cuando el Tucu fue visto con una joven en un boliche en Carlos Paz. Si bien trascendió en ese momento que solo charlaron, el rumor llegó a oídos de Rojas, quien no toleró el desliz de su entonces pareja. Esta mañana, la supuesta amante del conductor habló con Socios del Espectáculo y negó haber tenido un encuentro íntimo con López. “Solamente estuve en Zebra”, aseguró Damaris Cané.

“A veces las parejas tienen chispazos y decidimos que lo mejor era tomar un poco de distancia a ver si podemos acomodar algunas cosas”, arrancó a explicar López, y aseguró que las personas se separan luego de afrontar situaciones que no están buenas. “Llevamos poco tiempo juntos pero súper intenso. Así vivimos nuestro amor” , resaltó. Luego explicó que Damaris no fue el detonante.

Tras reconocer que no se siente famoso y que le resulta raro estar charlando con una persona en un boliche y que eso trascienda, reconoció que habló con Damaris y con mucha más gente, que no se comportó de la mejor manera y que no tomó magnitud de lo que podía generar.

Rojas y López están juntos desde mediados de 2021 Gerardo Viercovich

En ese momento, la actriz se comunicó con Karina Iavícoli y le ofreció su versión de la historia. “ Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque yo a los 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando de antes. No tengo por qué dibujar nada. Me separé el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien ”, le explicó a la panelista con el objetivo de dejar en claro que no estaban pasando por ninguna crisis.

“Obviamente que un rumor genera una crisis en una pareja, y obviamente tuvimos una discusión y no fue feliz”, reconoció entonces el conductor radial. Luego contó que se fue a Córdoba con su familia por Pascuas, que decidió ir al boliche con su cuñado, que no está bueno lo que pasó y que Sabrina tiene razón,

“Yo estoy totalmente enamorado de Sabrina y creo que se puede revertir esto. Esa es mi intención y siempre intento llegar desde el diálogo”, explicó. “Sabrina me dio lo mejor que tuve en mi vida: me dio una relación hermosa y me dio una familia” , agregó con la voz triste, y explicó que con ella fue feliz todo el tiempo.

“Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Y para mí eso es suficiente”, leyó Iavícoli el resto del mensaje de Sabrina Rojas. “Yo no me manejé bien porque no tomé dimensión que podía malinterpretarse que yo esté hablando con un grupo tomando algo”, se justificó él, y se reconoció ingenuo. “Fue de poco cuidado”, aseguró, y volvió a decir que piensa luchar por su amor. “Creo que el diálogo es fundamental”, explicó.

La historia de amor entre Sobrina y el Tucu

Sabrina Rojas y el locutor y conductor Luis “Tucu” López comenzaron a salir en agosto de 2021, aunque lo dieron a conocer un tiempo después. Ella lo fue a ver a una de las funciones de él en Sex y a partir de ahí quedaron comunicados a través de las redes sociales. Pronto la relación pasó a ser más seria.

Sabrina Rojas y Luciano Castro celebraron el cumpleaños de su hijo con Flor Vigna y el Tucu López instagram @rojassasi

“ Estuvimos un mes hablando por Instagram y una vez nos encontramos de casualidad en un boliche y entonces acepté ir a cenar a su casa. Recién separada, en lo que menos pensaba era en enamorarme, todo lo contrario. Cuando te separás lo que querés es sentirte libre y después te preguntás: ‘¿Me volveré a enamorar? Tal vez ya no me vuelta a pasar’”. ¡Este amor nos sorprendió mucho! ”, contaba Rojas a LA NACION en una entrevista de enero de 2022.

La pareja solía mostrarse con bastante frecuencia en las redes sociales, donde siempre se los veía felices en distintas circunstancias y donde siempre se transmitían mensajes cariñosos o de buena onda. En marzo de 2022 decidieron comprometerse en una ceremonia íntima.

