Reconciliados: Megan Fox y Machine Gun Kelly, a puro romance en las playas de Hawái

escuchar

En febrero, los rumores de ruptura entre Megan Fox y Machine Gun Kelly comenzaron a sonar fuerte. Un misterioso posteo de la actriz y su desaparición de las redes sociales no hicieron más que alimentar las sospechas de una posible infidelidad por parte del rapero. Sin embargo, en las últimas horas, la pareja fue vista vacacionando en las playas de Hawái y, a juzgar por las fotos, el conflicto parece ser cosa del pasado.

“Puedes saborear la deshonestidad, está en tu aliento”, escribió meses atrás la protagonista de Transformers citando el tema “Lemonade”, el mismo en el que Beyoncé hacía catarsis sobre la supuesta infidelidad cometida por su esposo, Jay Z. Junto a la frase, la morocha posteó una serie de fotos de ella y un video de un sobre quemándose en una hoguera, algo que definitivamente llamó la atención de sus seguidores. Sin embargo, lo que sorprendió aún más fue un ida y vuelta que Fox tuvo con una fan dando a entender su crisis con el músico y actor.

Luego de tres meses de especulaciones, Machine Gun Kelly y Megan Fox volvieron a mostrarse juntos en las playas de Hawái; mientras que la actriz lució un traje de baño súper sexy, al que acompañó con un pareo blanco atado a la cintura, el rockero optó por un short estampado a la rodilla Backgrid/The Grosby Group

“Probablemente se metió con Sophie”, escribió una usuaria especulando sobre una posible infidelidad por parte del artista de 32 años con la guitarrista de su banda, Sophie Lloyd. Fox no sólo no desmintió el comentario, sino que lo alimentó con una sugestiva respuesta: “Tal vez me encontré con Sophie”, bromeó junto a un emoji de fuego. A su misterioso posteo, se sumó el hecho de que horas antes Fox había borrado todas las fotografías que tenía junto a su novio y su ausencia en la fiesta del Super Bowl, donde Kelly fue convocado para abrir el evento.

Según lo que publicó Page Six por aquel entonces, Fox habría encontrado mensajes de texto y DM sospechosos en el teléfono de su prometido, lo cual confirmaba que su prometido estaba teniendo una aventura amorosa con otra mujer. Sin embargo, fue la propia actriz quién tiempo después desmintió estos rumores afirmando que “no hubo interferencia de terceros” en su relación.

Sin embargo, todo parece haber quedado en el pasado. Es que, en los últimos días, la actriz y el rapero fueron vistos vacacionando en las playas de Hawái, muy acaramelados. “ Están oficialmente de vuelta después de pasar por un momento difícil en su relación. Los últimos meses han sido difíciles para ambos, pero se fueron juntos para curarse un poco y ha estado funcionando ”, le dijo una fuente a Daily Mail.

Después de disfrutar de un día a puro sol, la pareja volvió a la playa para presenciar el atardecer; para esta ocasión, Fox prefirió la comodidad de un conjunto de calzas y top mientras que su novio volvió a apostar por las estampas con un outfit de dos piezas haciendo juego Backgrid/The Grosby Group

Todo un caballero, Machine Gun Kelly alzó a su prometida para cruzar la parte más rocosa de la playa Backgrid/The Grosby Group

Una romántica caminata por la orilla del mar tomados de la mano, un paseo a caballito para que Fox no tuviera que caminar descalza la parte rocosa de la playa y una romántica cena en un lujoso hotel de la zona fueron prueba más que suficiente de que la pareja está reconciliada. “Se sienten más conectados que nunca”, agregó el testigo mientras advertía que los tortolitos han ido a terapia todos los días para volver a estar juntos .

Es la historia de un amor…

Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en el set del thriller Midnight in the Switchgrass, en marzo de 2020 y, aunque el rodaje se detuvo debido a la pandemia del coronavirus, los actores se volvieron inseparables. “Megan está muy feliz. Se pusieron a salir rápidamente y tienen una gran relación”, le confesó una fuente cercana a People en abril de ese año. Finalmente, cuatro meses después, Fox y Colson Baker (así es el verdadero nombre del músico) hicieron pública su relación luego de que ella aparezca en su video musical “Bloody Valentine”.

“Supe de inmediato que él era lo que yo llamo una llama gemela”, aseguró Fox en una entrevista, en julio de 2020. “En lugar de un alma gemela, la llama gemela es en realidad donde un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para que pueda dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y le dije eso casi de inmediato” , agregó.

Megan Fox y Machine Gun Kelly, una pareja que no pasa desapercibida Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

El músico, en tanto, confesó que durante el rodaje esperaba afuera de su remolque todos los días, con la esperanza de “hacer contacto visual” con ella. “Tenía que salir de su auto. Había como cinco pasos entre el auto y el tráiler. Y yo simplemente me sentaba allí y esperaba”, rememoró.

En octubre de 2021, los dos le contaron a la revista GQ cómo fue su primera cita: él la pasó a buscar en un Cadillac e incrustó miles de rosas en una colina con vista al Cañón Topanga, en California, para hacer un picnic. “Y comimos sushi y compartimos un beso. En nuestra primera cita nos respiramos, eso fue todo lo que hicimos, y luego en nuestra segunda cita...”, se interrumpió con una risa cómplice.

A pesar de que eran pocos los que apostaban por esta historia de amor, en noviembre de 2021 la actriz acudió a sus redes sociales para dar una grata noticia: su compromiso. “En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo tan corto y frenético. Sin darnos cuenta del trabajo y los sacrificios que la relación requería de nosotros, pero embriagados por el amor. Y el karma”, comenzó ella en un extenso posteo.

“ De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí y luego bebimos la sangre del otro ”, confesó, generando un fuerte revuelo entre sus seguidores.

Por su parte, Kelly compartió un video de Fox y el anillo de esmeraldas y diamantes con el que sorprendió a su novia. “Sí, en esta vida y en todas las vidas”, escribió mientras relató cómo fue el pedido de mano: “Debajo de las mismas ramas de las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se case conmigo”, contó.

En cuanto al anillo elegido, el músico confesó que lo diseñó con Stephen Webster y que la elección de las piedras no fue al azar: la esmeralda en alusión a la piedra de nacimiento de Megan y el diamante en referencia a la suya. “Ambas engarzadas en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades de la misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, explicó.

LA NACION