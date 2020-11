Qué dijo Matthew McConaughey, tras ser señalado como el "peor besador" por Kate Hudson Crédito: Archivo

Matthew McConaughey se tomó a risa el alboroto que se gestó luego de que Kate Hudson, su compañera en Cómo perder a un hombre en 10 días, hablara de su forma de besar, en una divertida charla con Gwyneth Paltrow. Las actrices confesaron qué besos de ficción habían sido los mejores y los del rubio solo no estuvieron en la selección, sino que fueron calificados como los peores.

McConaughey dijo que cree que no es justo que digan que es el peor besador. En una entrevista con Yahoo! Entertainment, se defendió de una de las frases con las que Hudson describió sus besos. Ella había dicho: "La cosa es que cada vez que beso a McConaughey, es como, quiero decir... Es como si simplemente pasara algo. Hay como mocos o viento, o las cosas son simplemente... Como cuando nos estábamos besando al final de Amor y tesoro. Estamos en el océano, tras el accidente de avión y él tenía mocos por toda la cara".

"En Amor y tesoro es como... 'Ok, esta es la escena: estás en el medio del océano. Te metés debajo del agua. Acción. Te sumergís en el agua y después salís en busca de volver a respirar. Estás contento de estar vivo. Después se miran y nadan uno hacia el otro y se abrazan'", explicó él, imitando al director.

"Había mucha agua salada de mar y mocos y un montón de otras cosas. Así que estás haciendo eso y estás como: 'Está bien, creo que funcionó, pero ¿se veía bien?' 'No, será mejor que hagamos otra toma'", recordó McConaughey. Además reconoció que la mayoría de los besos con Hudson fueron "torpes", y bromeó al decir que nunca se pudieron dar un beso donde "la temperatura fuera la adecuada, nadie los interrumpiera, el océano no los alejara y nadie les tirara cosas en la cabeza". Por lo que, concluyó el actor, todos estos "elementos" que se dieron en las escenas de besos impidieron que llegue su "beso romántico", aunque piensa que "todavía hay tiempo" para ellos dos y no descarta algún día lograrlo.

Hudson y McConaughey son una de las parejas más aclamadas de las comedias románticas: desde que compartieron protagónico en Cómo perder a un hombre en 10 días, en 2003, su química fue pasaporte asegurado de éxito.

