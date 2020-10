Kate Hudson y Gwyneth Paltrow revelaron cuáles fueron sus peores besos de ficción

Kate Hudson y Gwyneth Paltrow se divirtieron debatiendo sobre cuál fue el peor beso de ficción que recibieron. Las actrices conversaron animosamente en el podcast Goop, conducido por la protagonista de Shakespeare enamorado.

En medio de la charla en la que recordaron besos memorables, también salieron a la luz experiencias para el olvido. "¿Quién fue el mejor besador en pantalla?" preguntó Paltrow a Hudson, de 41 años, hacia el final de la entrevista.

"¿Sabés qué? Siento que no me he topado con los mejores besadores. Me parece que debería haber tenido mejores besos", contestó. Además reveló que cuando rodó junto a Matthew McConaughey Cómo perder a un hombre en diez días y Amor y tesoro, las escenas tuvieran lugar en circunstancias no tan cómodas, lo que provocó que los besos en sí no fuera tan buenos.

"La cosa es que cada vez que beso a McConaughey, es como, quiero decir... Es como si simplemente pasara algo. Hay como mocos o viento, o las cosas son simplemente... Como cuando nos estábamos besando al final de Amor y tesoro. Estamos en el océano, tras el accidente de avión y él tenía mocos por toda la cara", lanzó entre risas Hudson.

Paltrow quiso saber si el tema con McConaughey tenía que ver con sentirlo como un hermano, a lo que su colega contestó que a veces podía haber una suerte de energía de hermandad, pero que no era eso.

"A mí me pasa con Robert [Downey Jr.] que cuando lo beso es como: 'Me estás cargando. ¡Esto es literalmente como besar a mi hermano!'", contó Paltrow, quien compartió pantalla con el actor en las tres entregas de Iron Man y The Avengers.

Después de reflexionar al respecto, Hudson recordó un gran beso que nunca se vio en pantalla. "¿Sabés quién fue un buen besador, pero no lo viste porque cortaron la escena? Billy [Crudup]", dijo haciendo referencia al protagonista de Casi Famosos. "Billy era bueno", agregó. "Me imaginé que él sería un buen besador", opinó Paltrow, entre risas.

