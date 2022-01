Mauricio Dayub y su experiencia con la paternidad: “Fue algo inesperado, creí que no iba a tener hijos”

A días de volver a las tablas con su unipersonal El equilibrista, en el Teatro Maipo, Mauricio Dayub pasó por Cortá por Lozano y habló de todo en el famoso diván: la obra que le cambió la vida, su paternidad a los 53 años y su rol como director en Inmaduros, obra que estrena el próximo jueves.

“Son muchos roles, muchos personajes. Aprendí a tocar el acordeón, aprendí a subirme arriba de la cinta, a hacer equilibrio en la patineta. Fue también un aprendizaje para mí. Ahora estoy estudiando italiano porque se está armando una gira en Italia. Si fuera en inglés ya diría que no”, bromeó el actor en referencia a la obra teatral que se alzó con el premio Estrella de Mar de Oro 2021 y se convirtió en un verdadero éxito de taquilla desde su estreno, en 2019.

Tras advertir que desde chico tuvo una “vocación muy fuerte”, Dayub aseguró que la actuación no es un trabajo para él: “Siempre tuve facilidad para tomar lo que pasaba y representarlo. Mi abuela era muy histriónica, fue mi musa (…). A veces me cuesta irme de vacaciones porque siento que todo el tiempo estoy de vacaciones. Paula [Siero, su mujer] me pide por favor que abandone la vocación”, lanzó, entre risas, quien en unos días volverá a ponerse en la piel de director con la obra Inmaduros: “Me genera mucha impotencia por eso no lo hago tan seguido. No logro que termine siendo como yo me lo imagino”, agregó sobre esta historia protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti.

Respecto a su intimidad, el actor está en pareja desde hace años con Siero, con quien tiene un hijo llamado Rafael. “ La paternidad fue algo inesperado. Yo siempre digo que creía que no me faltaba nada y que cuando nació mi hijo me di cuenta que me faltaba lo principal. Es una revolución muy particular porque uno no sabe bien de qué se trata y al mismo tiempo se aprende todo rápido . Yo no sabía nada y a las dos semanas ya sabía claramente qué podía necesitar mi hijo. Se aprende natural. Es algo extraordinario. Yo creí que iba a pasar, que no iba a tener hijos... De hecho apareció a mis 53 años”, reveló conmovido.