Gerardo Romano: “Estoy enamorado pero no soy correspondido”

Unipersonales, religión, calentamiento global y... amor. Gerardo Romano participó de un móvil con Carmen Barbieri en su programa Mañanísima , por Magazine, desde Mar del Plata, donde protagoniza el unipersonal Un judío común y corriente en el teatro Lido y habló de todo. “Estoy enamorado pero no soy correspondido ”, contó el actor ante la sorpresa de todos en el estudio.

Teatro y streaming

El primer tema que tocaron los actores fue el unipersonal. “El título ya me encanta. Me mata. Ya mismo entro a ver la obra”, comentó emocionada Carmen y recordó que Santiago Bal, su exmarido, era judío. “No era, es”, le corrigió de inmediato Romano y agregó: “Es judío. Digo porque sigue existiendo en la memoria colectiva. No se van tan fácil los actores”.

“Es judío Santiago y no es común y corriente”, siguió Romano. “No hay un judío común y corriente, sino pensá en Freud, en Einstein, en Jesús, todos judíos”, explicó. Nuevamente Carmen interrumpió para hablar de su experiencia: contó que decidió circuncidar a Federico Bal, su hijo, a pesar de que “dicen que de vientre católico nacen hijos católicos”. “Pero yo lo veo tan ruso a mi hijo…”, cerró.

Gerardo Romano en Un judío común y corriente, obra que pasó del off al circuito comercial (y hoy se presenta en el Lido de Mar del Plata)

“Es uno de los temas centrales de la obra el tema de la circuncisión porque yo, que soy el protagonista de la obra, tengo un matrimonio mixto. Estoy casado con una católica , una goy. Y te voy a contar que es una obra que nació en el off y ha hecho este raro periplo de pasar del off al teatro comercial”, rescató el actor, y explicó que esta es la séptima temporada que hace con la obra.

“Es interesante porque trata del judaísmo post Holocausto y vos me dirás: “¿Qué tiene que ver el judaísmo post Holocausto con un espectador argentino?”, se preguntó Romano y respondió de inmediato: “Hace 82 años que ocurrió La noche de los cristales rotos. Y es importante para los argentinos porque el genocidio nazi se convierte en modelo de identificación de nuestra propia tragedia que fue el terrorismo de Estado”.

Romano destacó que el contenido de la obra también tiene vigencia “porque de algún modo habla de que el siglo XX es el siglo de las dictaduras, del fascismo, del falangismo, del estalinismo, del nazismo y el siglo XXI es el siglo del neoliberalismo, que lleva entre otras cosas a esta codicia que lleva a estas situaciones que estaban hablando del cambio climático”, analizó, y mencionó algunos casos como la bajante del Paraná, la mega minería, la deforestación y el fracking. “¿Es un unipersonal lo que hacés?” quiso saber luego Barbieri. “Así es, no tengo contacto estrecho”, confirmó el actor. Luego, señaló que la obra dura una hora y veinte minutos y que está todo el tiempo “hablando, riendo, llorando y manteniendo el ritmo”.

Pampito, por su lado, le preguntó por la serie de Maradona: Sueño Bendito, su papel de Carlos Ferro Viera y cómo fue la experiencia de ponerle el cuerpo a un personaje que está vivo. “Es raro. En general nosotros hacemos personajes póstumos”, reconoció, y contó que habló con él y que estableció una relación amistosa.

Sobre la serie, destacó la superproducción que tuvo. “Me parece que tiene un elenco superlativo que solo una plataforma como Amazon puede contratar porque la guita que cuesta es impagable”. Luego, reconoció que no la vio completa. “Me aburre un poco verme a mí mismo”, confesó.

Gerardo Romano se confesó en lo de Carmen: “Estoy enamorado pero no soy correspondido”

Un amor no correspondido

Sobre el final, Romano, experimentado galán del cine y televisión, contó que está enamorado y que no es correspondido. “¿Estás solo? ¿Estás en pareja? ¿Conociste a alguien en Mar del Plata?”, le preguntó sin rodeos Pampito.

“Mirá, no necesito estar con alguien para tener sexo”, retrucó el actor. Sin embargo, ante la insistencia de Carmen, aseguró: “Lamentablemente no estoy en pareja. Estoy enamorado. Lo importante es estar enamorado. Mientras uno se enamora, mientras tiene capacidad amatoria uno no envejece”, dijo y confirmó: “No soy correspondido”.

Al finalizar, contó que ella está al tanto de toda la situación y dejó un mensaje de esperanza: “Todos los condenados son rescatables cinco segundos antes de la muerte”.