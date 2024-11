El romántico beso de Wanda Nara y L-Gante en pleno escenario del Gran Rex

Wanda Nara y L-Gante demostraron una vez más que están cada día más enamorados. A pesar de los rumores de distanciamiento y las críticas que reciben, desde que oficializaron su noviazgo, van juntos a todos lados. Este sábado por la noche, a días de regresar de su romántica escapada a Brasil, la pareja apareció a los besos arriba del escenario del teatro Gran Rex y enloqueció a todos sus fanáticos.

Según las imágenes que publicaron los usuarios de las redes sociales, Wanda estuvo al costado del escenario durante todo el show para apoyar a su pareja. Esto no sorprendió para nada, ya que esta presentación era muy importante para L-Gante, al ser su gran regreso tras dar por terminados sus problemas judiciales. Sin embargo, lo que nadie se vio venir fue lo que pasó después: el artista invitó a la modelo a pasar al centro del escenario durante un momento muy especial.

Wanda Nara acompañó a L-Gante durante su gran regreso al los escenarios (Foto: Instagram) @wanda_nara

Todo ocurrió cuando empezó a sonar “El último romántico”, una de las canciones más esperadas de la noche por los fanáticos. Es importante destacar que Wanda participó en el videoclip de este tema cuando la pareja tuvo su primer acercamiento en 2022, por lo que tiene un significado especial para ellos. En el clip, que enloqueció a todos en su momento, ambos salen acaramelados, a los besos y semidesnudos.

Sin dudarlo, en medio de la canción, Elián corrió a buscar a la modelo para dedicarle el estribillo. “Desde que está sola, solo conmigo quiere; no importa la hora porque me prefiere; y su ex no dice nada, no hace nada”, reza la letra del tema que L-Gante escribió para la influencer y que, incluso, tiene indirectas para Mauro Icardi. Entre risas y besos, Wanda recorrió el escenario junto al cantante de punta a punta y, después de unos segundos, regresó tímidamente a su lugar, desde donde grabó a su novio el resto de la noche.

Durante el show, Wanda posteó algunos videos de Elián en el escenario, que captó gracias a su privilegiado lugar VIP. Además, hacia el final del show, ambos se fotografiaron muy juntos y lo compartieron en las redes. En la foto, se ve a la modelo feliz y enamorada y al cantante de “Cumbia 420″ con una curiosa máscara negra que solo deja ver sus ojos. Por si no quedaban claros los sentimientos de Nara hacia L-Gante, decidió agregar un emoji de corazón a todas las imágenes que compartió junto a él.

Más juntos que nunca

Si bien Yanina Latorre aseguró que Wanda y L-Gante estaban distanciados por la disputa legal con Mauro Icardi, la pareja no paró de mostrarse junta y feliz durante el fin de semana. La noche antes del importante show, el cantante y la modelo salieron juntos a cenar y mostraron románticas fotos de la velada en las redes sociales.

De acuerdo a las fotos que subió Nara a su cuenta de Instagram, ambos cenaron sushi a la luz de las velas. Horas más tarde, la mañana del gran show, L-Gante se mostró desayunando junto a su pareja, por lo que, al parecer, amanecieron juntos en su casa de Nordelta. Más adelante, ya casi llegada la noche, el cantante compartió un video desde su auto, aparentemente de camino al teatro, en el que se ve a Wanda yendo con su camioneta.