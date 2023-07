Mauro Icardi y Maxi López, dos pilares para Wanda Nara en este difícil momento

escuchar

Hace un tiempo nadie lo hubiera imaginado sin embargo, en las últimas horas ellos debieron dejar sus diferencias de lado y unirse bajo una misma causa . Es que, tras conocerse el diagnóstico médico de Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López se han convertido en dos pilares fundamentales dentro del entorno de la conductora. Mientras que su marido no se separa de su lado y la cuida muy de cerca, el exfutbolista llegó de urgencia al país para hacerse cargo de sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto en este particular momento familiar.

Desde el miércoles pasado que no se habla de otra cosa. Tras hacerse unos chequeos médicos de rutina, Wanda Nara debió ser internada por unas horas en el sanatorio Los Arcos debido a los resultados de unos estudios que llamaron la atención de los médicos. Desde entonces, las especulaciones sobre su salud, el hermetismo de la familia y la preocupación de todos los seguidores de Wanda ocupó la agenda de los medios.

La repentina llegada al país de Maxi López aumentó la ateción sobre la situación. “Vengo a la Argentina por ellos”, lanzó en referencia a sus hijos mientras advertía que se iba a quedar el tiempo que “sea necesario”. El exfutbolista fue el primero en compartir algunas imágenes de la familia cuando todo era silencio. Primero fue un video de sus tres hijos jugando al fútbol tenis en Nordelta durante el fin de semana. Esta mañana, otro de los chicos jugando al metegol dio cuenta de que los mayores del clan ya están a su cuidado.

Por su parte, Mauro Icardi fue el encargado de estar al lado de Wanda Nara a toda hora. Durante su internación, acompañándola a hacer los estudios complementarios en una prestigiosa institución y atendiéndola de cerca una vez que le dieron el alta y la empresaria pudo volver a su casa. Instalados en el country de Santa Bárbara, el jugador del Galatasaray también comenzó a dar algunas pistas sobre cómo estaba su mujer por estas horas.

Mientras que el domingo al mediodía publicó un carrusel con algunas fotos de su paso por el Martín Fierro y le dio fuerzas a su mujer través de un emoji de corazón y otro de león (dando cuenta que Wanda era una leona), por la noche subió el video de un fuego, dando cuenta que estaba a cargo de la cena familiar. Sin embargo, las redes explotaron al día siguiente cuando en la mañana del lunes Icardi posteó la primera imagen de Wanda pos internación. En la imagen, que inmediatamente circuló por todos los portales, se lo ve a él abrazando a su mujer y sonriendo a cámara mientras ella descansa en uno de sus hombros con los ojos cerrados y cómo si estuviera disfrutando del sol de la mañana en el muelle de su casa.

La primera aparición pública de Wanda Nara pos internación https://www.instagram.com/mauroicardi/

La fotografía no sólo mostró lo unidos que se encuentran en este momento (sobre todo cuando la pareja viene de pasar por épocas turbulentas) sino que llevó tranquilidad a sus seguidores al mostrar que la conductora de Telefe no se encontraba internada como muchos decían. Por la tarde, el deportista volvió a recurrir a sus redes para compartir un paseo por el barrio que hizo con sus hijas Francesca e Isabella, en el que se vio a las pequeñas jugando en otro muelle y rodeadas de patos del lago.

Minutos después, fue la propia Wanda Nara que apareció (luego de cinco días de inactividad) en su cuenta de Instagram para contar de su boca lo que estaba atravesando. En un extenso mensaje, la mediática comentó el motivo de su internación y explicó que tras realizarse algunos chequeos, “algunos valores salieron mal”, por lo que decidió quedarse para hacerse más estudios. “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, comenzó escribiendo la conductora junto a una fotografía de archivo en la que se la ve adentro de un auto.

Inmediatamente, hizo referencia a los dichos de Jorge Lanata, quien el viernes por la mañana confirmó un diagnóstico que dejó a todos boquiabiertos. “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía . La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano, y sobre todo con mis tiempos”, continuó a modo de queja por la noticia difundida.

Por último, la influencer que cuenta con más de 16 millones de seguidores se tomó unos minutos para agradecer a su entorno y a tanta gente que desde el jueves se encuentra en cadena de oración por su salud. “Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, concluyó sin dar más detalles al respecto.

¿Borrón y cuenta nueva?

Desde hace un tiempo, la relación entre Wanda Nara y Maxi López atraviesa una gran armonía . Luego de años de disputa por una tormentosa separación, una intensa batalla legal por la división de bienes y todo tipo de quejas y reproches, la expareja pudo limar asperezas y formar un frente sólido por el bienestar de sus hijos. La clara señal de que todo había mejorado entre ellos fue cuando explotó el “Wanda Gate” y, en plena separación de la empresaria con Icardi, López se ofreció a cuidar no sólo a sus hijos sino también a sus hermanas, Francesca e Isabella.

Un gesto parecido tuvo Wanda Nara cuando Maxi se convirtió nuevamente en papá junto a su nueva pareja, la modelo Daniela Christiansson, y ella le mandó buenos deseos a través de las redes. “Felicidades, se agranda la familia”, sostuvo vía Instagram cuando la pareja anunció el embarazo. O cuando para el Día del padre, la modelo le dedicó un saludo dando cuenta de lo buen padre que es.

Wanda Nara felicitó a Maxi Lopez y a Daniela Christiansson por el embarazo

Hace unos meses, esta buena onda que venía siendo virtual cobró protagonismo cuando la expareja visitó un famoso shopping en familia o cuando se juntó a cenar en una famosa parrilla del barrio de Palermo junto a los tres menores. “Nos sentamos a comer juntos porque estábamos con los chicos”, dijo López mientras advertía que no era la primera vez que sucedía algo así.

Wanda Nara, Maxi López y los cinco hijos de la modelo Instagram

Sin embargo, esta paz y armonía nunca llegó a reinar entre López e Icardi. Enfrentados por viejas rencillas del pasado, los colegas y examigos nunca pudieron superar este hecho y construir una cordial relación entre ellos. De hecho, cuando a la salida de esa imprevista cena en Palermo le preguntaron a Maxi si era posible algún día compartir una velada similar con Icardi, el exjugador de River fue tajante: “Nos sentamos por los chicos porque es normal. Está la mamá, soy el papá y Mauro se sentará con ella y con sus nenas”, lanzó sin ánimo de compartir nada con su viejo amigo.

Hasta ahora que, aunque no lo hayan buscado, la vida los llevó a unirse bajo una misma causa: proteger a sus hijos y velar por su bienestar hasta que su madre se recupere.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron cinco años juntos y Mauro Icardi era amigo de la familia

LA NACION