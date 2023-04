Le preguntaron a Maxi López si cenaría con Mauro Icardi y su respuesta fue tajante

escuchar

El miércoles por la noche, Wanda Nara compartió una cena en una parrilla porteña con su ex, Maxi López, y los tres hijos de ambos, Valentino, Constantino y Benedicto. El hecho fue llamativo porque es poco frecuente ver a la conductora de Máster Chef (Telefe) junto al exfutbolista, que ya llevan más de 10 años separados.

Por supuesto, la comida de los ex dio mucha tela para cortar y tuvo un condimento especial luego de la cena, en el momento en que López dio una picante respuesta a los periodistas cuando le preguntaron si compartiría una cena familiar con Mauro Icardi, el actual esposo de Wanda Nara. Si bien la contestación del exdelantero de River y Milan fue en un tono tranquilo, no dejó el mínimo lugar a dudas.

La picante respuesta de Maxi López cuando le preguntaron por Icardi

Nara y López compartieron con sus hijos en común una comida en una parrilla ubicada en Humboldt y Gorriti. A la salida del restaurante, él fue abordado por un grupo de periodistas de distintos programas de televisión. En Mañanísima (Ciudad Magazine) pasaron el tape en el que, mientras caminaba fuera del local gastronómico, el exfutbolista respondía las preguntas que le hacían.

Lo primero que dijo López fue que el encuentro con Wanda “no fue programado”. Luego, señaló que habían ido a ese lugar por “mi chico grande, que quería venir a comer acá”. Después, contó el episodio que lo había reunido con su ex como lo más natural del mundo: “Nos sentamos a comer juntos porque estábamos con los chicos”.

Wanda Nara y Maxi López cenaron con sus hijos en Palermo (Foto: Captura / LAM)

Cuando lo consultaron sobre si había imaginado este encuentro, respondió: “Tuvimos otras comidas que compartimos con los chicos”.

Las preguntas por Mauro Icardi

Entonces, uno de los cronistas que abordó a López le hizo una pregunta directa: “¿Es posible que esté Mauro (Icardi) algún día?”. “No, no me preguntes”, respondió el exfutbolista con una sonrisa, y luego añadió: “Nos sentamos por los chicos, porque es normal. Está la mamá, soy el papá y Mauro se sentará con ella y con sus nenas”.

Cabe recordar que las cosas nunca han estado bien entre López e Icardi luego de que el segundo comenzara a salir con Wanda Nara poco después de que ella se separara del primero. Si a esto se le agrega el hecho de que ambos deportistas eran amigos en ese tiempo, el resultado es que el término “Icardear” comenzó a utilizarse como sinónimo de traicionar una amistad para quedarse con la mujer del otro.

Otros tiempos: Maxi Lopez, Icardi y Wanda Nara, amigos

Actualmente, Mauro Icardi se encuentra en Turquía, donde reviste como futbolista en el Galatasaray, de Estambul.

En este contexto, se entienden mejor las evasivas de López al recibir preguntas acerca del actual marido de su ex. Sin embargo, la tanda de interrogantes sobre ese tema apenas había comenzado. “¿Aceptarías compartir la mesa con Mauro?”, fue la siguiente pregunta de uno de los cronistas. “Es que no la organicé yo (la cena)”, volvió a decir el exfutbolista, para luego añadir, con picardía: “Y no creo que la vaya a organizar”.

“Yo quiero comer con mis chicos, que no los veo hace un tiempo. No los invité yo, llegaron ellos”, volvió a explicar López.

Wanda Nara, Maxi López y los cinco hijos de la modelo en un encuentro de 2022; las relaciones parecen ser amables entre ambos, pero el vínculo entre López y Mauro Icardi nunca se recompuso Instagram

Finalmente, otro de los periodistas presentes en el lugar le planteó a López una situación hipotética: “Wanda te dice: ‘Vengo con los chicos, volví, vengo con Icardi, ¿Qué le decís?”. Entonces, siempre con tranquilidad, López volvió a echar mano de una réplica picante, que hizo reír a todos: “Que vayan a comer a dónde quieran”.

