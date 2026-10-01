Maxi Ghione, detenido: cómo pasa sus días de encierro y su principal preocupación

Mientras Maxi Ghione sigue detenido en Rafaela tras la denuncia de Emiliano Tarragona por privación ilegítima de la libertad y amenazas, su abogado, Juan Manuel Lovaiza, habló de la situación que atraviesa el actor y dio detalles de cómo transcurren sus días mientras avanza la causa. “Dista abiertamente de lo que había denunciado esta presunta víctima con lo que me había contado Maxi”, aseguró el letrado.

Hoy, en una entrevista que le concedió al programa La mañana de Moria, Lovaiza se refirió al avance del expediente y contó qué ocurrió cuando tomó contacto con Ghione después de su detención. Según relató, el actor fue detenido el martes alrededor de las 13.30, después de un allanamiento realizado en su domicilio de Lehmann, una localidad ubicada a unos 14 kilómetros de Rafaela. “Cuando me cuenta lo que pudo haber sucedido, hasta ese momento se mostraba realmente sorprendido y no podía entender por qué lo estaban allanando y mucho menos deteniendo”, contó.

Maxi Ghione

Cómo pasa sus días detenido

Consultado sobre las condiciones en las que se encuentra Ghione, Lovaiza aclaró que el actor no está incomunicado ni aislado, aunque por el momento no puede recibir visitas. “Él no puede recibir ningún tipo de visita hasta que no se celebre la audiencia imputativa, que aún a mí no se me notificó cuándo va a ser. Solo puede tener contacto conmigo”, explicó.

Según detalló, Ghione se encuentra alojado en un pabellón y comparte celda con otra persona. “Me manifestó la solidaridad, incluso me hizo referencia a que se la pasaron charlando de todo. Imagínense que alguien como Maxi Ghione llega a un lugar así”, contó.

Sin embargo, Lovaiza habló de la principal preocupación del actor. “Estaba muy angustiado por su hijo, esa es su preocupación fundamental y, sobre todo, por su alumnado”, señaló. “Él estaba dando clases de teatro luego de cerrar un período de falta de trabajo. Entonces, estaba profundamente preocupado por lo que iban a pensar los alumnos”, agregó.

La versión de Ghione sobre el encuentro con Tarragona

Lovaiza explicó que, según el relato de Ghione, no existía un vínculo previo entre él y Tarragona. “Él me manifiesta que es la primera vez que se encuentra con esta persona, que no la conocía de antes y que, obviamente, el contacto que habían tenido no había sido con un objetivo sexual”, sostuvo el abogado. “Esto es lo que me cuenta mi defendido, lo cual dista abiertamente de lo que había denunciado esta presunta víctima”, remarcó.

El letrado aclaró que esa es la versión que le dio su defendido y que los hechos deberán ser establecidos durante la investigación. “Esto que ustedes están contando es más o menos el relato que hace la presunta víctima, lo cual, insisto, dista abiertamente de lo que como defensa vamos a plantear y de lo que surge de los dichos de mi propio defendido”, sostuvo.

Emiliano Ezequiel Tarragona y Maxi Ghione Instagram

El teléfono, los chats y las claves

El abogado también contó que Ghione puso a disposición de la Justicia sus dispositivos electrónicos. “Él mismo me facilitó las claves tanto de su teléfono como de la computadora para que las pericias de esos teléfonos se hagan lo antes posible”, explicó. Para Lovaiza, ese material puede resultar clave para reconstruir qué ocurrió antes y durante el encuentro con Tarragona. “De ahí surgen los chats y las conversaciones con estas personas y ahí es donde se va a poder saber realmente qué pasó”, afirmó.

Qué dijo sobre las armas secuestradas

Durante la entrevista, Lovaiza también fue consultado por las armas que fueron secuestradas durante el allanamiento en la casa del actor. Según explicó, Ghione es legítimo usuario y las armas estaban registradas a su nombre.

El abogado señaló que existe, además, un arma que Ghione había heredado y que tiene un calibre cuya munición ya no se fabrica. “Las armas están todas registradas a su nombre”, aseguró y sostuvo que, desde el punto de vista de la tenencia, no habría irregularidades.

También consideró llamativa la relevancia que se le dio a ese hallazgo dentro de la causa y explicó que será la Justicia la que deberá determinar qué valor tiene el secuestro de las armas.