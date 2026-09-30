Qué dice la denuncia de Emiliano Tarragona contra Maxi Ghione: drogas, armas y paranoia

Maxi Ghione fue detenido en las últimas horas por privación ilegítima de la libertad por un hecho ocurrido presuntamente el 20 de septiembre en su domicilio en Lehman (a 15 kilómetros de Rafaela), Santa Fe, donde reside desde finales de 2024. La denuncia fue realizada por Emiliano Ezequiel Tarragona, un hombre de 43 años que aseguró haber sido contratado por el actor, quien luego lo habría retenido, amenazado e incluso no le habría querido pagar el dinero acordado por sus “servicios de escort” .

La denuncia realizada a través de un llamado al 911 a la que LA NACION tuvo acceso fue realizada el 27 de este mes por la tarde, por un hecho presuntamente ocurrido el día 20. En la presente, Tarragona, de 43 años, se presenta como “trabajador por cuenta propia” y relata en detalle lo que asegura haber vivido una semana antes con el denunciado, el actor Maxi Ghione.

“Sucede que el 20 me presento para un encuentro, pues el denunciado había contratado mis servicios de escort. Concretamos el encuentro por el cual me pagó una hora, después consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico”, comienza su relato.

Luego, Tarragona asegura que en un momento de la noche el denunciado “sacó dos armas”. “’Mirá que están cargadas’, no me apuntó, pero lo hizo para intimidarme, no me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, en total estuve cinco horas hasta que pude salir”. En ese momento, el denunciante se fue a su casa y desde allí, le escribió al actor para reclamarle el dinero que le debía por haber permanecido allí más horas de lo pactado: “Se negó a pagarme, ‘no te voy a pagar una mierda’ me dijo, también me trató de transa y me amenazó: ‘No vayas a despertar al diablo’, en el sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”.

En el documento, además, explica que el motivo principal que lo llevó a denunciar es “obtener una medida de distancia”, ya que -asegura- tiene miedo: “Es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más, en Lehman todos lo conocen, saben cómo es y tiene muchos contactos”.

“Maxi en principio puede seguir detenido hasta el viernes", afirmaron allegados al actor a LA NACION Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Para finalizar, el denunciante responde negativamente las preguntas del operador de la línea 911 que indagó sobre si sufrió algún tipo de perjuicio, si había testigos y si en la zona había cámaras de seguridad. Adjunto con la denuncia, Tarragona da cuenta de que tiene en su poder chats y capturas de pantalla que podrían ser probatorios y pone a disposición de la fiscalía para la investigación de los hechos.

“Maxi en principio puede seguir detenido hasta el viernes, mientras el fiscal decide la imputación, de nuestro lado se está tratando de que le den una domiciliaria por temas de salud”, afirmaron a LA NACION allegados al actor de ficciones como 1-5/18, Maradona sueño bendito, Montecristo y Casi ángeles, entre otras.

Por su parte, Carlos Farías Demaldé, representante legal de Tarragona, dijo en diálogo con LA NACION que no cree que el actor sea liberado en lo inmediato.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig. El martes por la tarde, previo a la detención de Ghione, se allanó su propiedad, donde se encontraron cuatro armas de fuego. En diálogo con LAM, Juan Manuel Lovaiza, abogado del actor, aseguró que las armas se encontraban en regla: “Me hizo referencia a una sola que era de ornamentación, que venía heredada de un abuelo y que ya no se fabrica. Del resto, él sería legítimo usuario”.

A finales de 2024, el artista decidió dejar la ciudad y mudarse a Santa Fe en busca de mayor tranquilidad con el fin de tratar sus cuadros de EPOC y enfisema. Allí tuvo un bodegón, Lo de Solán, donde además del despacho de comida había shows de folclore. Tras el cierre del lugar el año pasado, se volcó a las clases de actuación.