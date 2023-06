“Me tomaba el pelo constantemente”: Josh Hartnett reveló que fue lo más complicado de trabajar junto a Harrison Ford

escuchar

Harrison Ford y Josh Harnett no se llevaron nada bien durante la filmación de Hollywood: Departamento de Homicidios, la película que protagonizaron en 2003. La mala relación entre ambos era un secreto a voces al que alguna vez se refirieron, pero esta vez el actor de Las vírgenes suicidas dio precisiones sobre lo ocurrido dentro y fuera del set.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, Hartnett aceptó volver a tratar el tema y una vez más reconoció que el rodaje del film dirigido por Ron Shelton no fue precisamente un lecho de rosas. Sin embargo, decidió bajarle el tono a las versiones que indican que, literalmente, durante las semanas que duró el rodaje no se podían ni ver. “El drama vende periódicos, sobre todo por aquel entonces. Pero en realidad nos llevamos muy bien. Hubo cosas en las que no estuvimos de acuerdo en el set, como el guion, y hubo mucha reescritura. Pero eso se malinterpretó en plan: ‘¡No se llevan bien! ”, resumió el actor.

Y agregó: “No fue para nada un set lleno de tensión. Creo que me referí a la filmación como ‘el tormento de mi existencia’ cuando estábamos en el tour promocional de la película, pero eso fue porque él me tomaba el pelo constantemente. Es su forma de ser ”.

En su momento, varios medios estadounidenses dieron cuenta de la visible falta de química y los continuos roces que protagonizaron durante la gira promocional. Las crónicas de filmación, en tanto, ya habían dado cuenta de que la mala relación entre ellos comenzó en el preciso instante en el que comenzó la producción del film. “No se miran a los ojos en las escenas”, aseguraban las noticias.

Muy lejos de la mirada piadosa que parece haber adoptado con el tiempo, en aquel momento, Hartnett brindaba ejemplos de los momentos tensos que se vivían constantemente. En 2003, en una entrevista publicada por ContactMusic, el actor recordó: “ Había momentos en los que acabábamos sentados en el coche cuando se suponía que debíamos rodar una escena y ninguno de los dos decía nada durante una hora ”. Según contó Hartnett en aquel tiempo, la situación mejoró con el correr de las semanas: “Tuve que soportar un periodo de prueba, pero terminamos llevándonos bien hacia el final”.

Al momento de cruzarse con Hartnett, Ford ya contaba con un antecedente similar. El rodaje de Enemigo íntimo (1997), el thriller policial dirigido por Alan Pakula en el que el actor de Star Wars compartió protagonismo con Brad Pitt fue un hervidero de egos, silencios incómodos y discusiones. Hace apenas unas semanas, el mismo Ford se refirió al tema en una entrevista publicada por la revista Esquire. “Fue un rodaje difícil. Brad desarrolló el guion. Entonces me ofrecieron el papel. Guardé mis comentarios sobre el personaje y la construcción de la historia: admiraba a Brad”, arrancó el actor su relato, y de inmediato hizo una aclaración: “En primer lugar, admiro a Brad. Creo que es un actor maravilloso. Es un tipo realmente decente”, aclaró, y se metió de lleno en el motivo del conflicto.

“No pudimos ponernos de acuerdo sobre un director hasta que llegamos a Alan Pakula, con quien yo había trabajado antes, pero Brad no”, explicó. Con respecto a la historia de la película, Ford explicó: “El personaje de Brad tenía ese carácter complicado, y quería lo mismo de mi lado para que no fuera solo una batalla entre el bien y el mal. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo de disparar mal”, rememoró Ford, refiriéndose a una escena clave de la película.

En el film, Ford interpreta a un policía que es testigo de un tiroteo ilegal por parte de su compañero y debe decidir si denunciarlo o encubrirlo. “Trabajé con un escritor, pero de repente estábamos filmando y no nos habíamos puesto de acuerdo con el guion. Cada uno de nosotros tenía ideas diferentes al respecto. Entiendo por qué él quería quedarse con su punto de vista, y yo quería quedarme con el mío, o intentaba imponerlo, y es justo decir que eso es lo que sintió Brad”, repasó Ford.

