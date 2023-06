Una decepción: por qué Harrison Ford tildó de “complicada” su experiencia en el set con Brad Pitt

escuchar

Cruzar dos grandes estrellas de Hollywood en un mismo film puede ser para los productores de Hollywood un aval de éxito casi seguro. Sin embargo, a veces las combinaciones simplemente no funcionan, y todo se vuelve un poco más difícil. Así sucedió con Harrison Ford y Brad Pitt en Enemigo íntimo, el thriller policial dirigido por Alan Pakula que en 1997 fue un suceso entre el público. Quien, casi 30 años después, recordó lo complejo que fue ese rodaje por los constantes roces con su famoso compañero de elenco fue el protagonista de la saga de Indiana Jones.

En una entrevista que le brindó a la revista Esquire, el veterano actor hizo una particular referencia sobre los días que compartió rodaje con Pitt. Si bien Ford ya había hecho referencia al tema -en varias oportunidades señaló que Enemigos íntimos fue una película difícil de hacer- en esta oportunidad le preguntaron si recordaba por qué y le pidieron que diera más detalles, y no se resistió.

“Sí, recuerdo por qué”, respondió, y se dispuso a contar la historia. “Brad desarrolló el guion. Entonces me ofrecieron el papel. Guardé mis comentarios sobre el personaje y la construcción de la cosa: admiraba a Brad”, arrancó el actor su relato, y de inmediato hizo una aclaración: “En primer lugar, admiro a Brad. Creo que es un actor maravilloso. Es un tipo realmente decente”, aclaró, y se metió de lleno en el motivo del conflicto.

“No pudimos ponernos de acuerdo sobre un director hasta que llegamos a Alan Pakula, con quien yo había trabajado antes pero Brad no”, explicó. “Brad tenía este carácter complicado, y quería una complicación de mi lado para que no fuera solo una batalla entre el bien y el mal. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo de disparar mal”, rememoró Ford en relación a una escena de la película.

En el film, Ford interpreta a un policía que es testigo de un tiroteo ilegal por parte de su compañero y debe decidir si denunciarlo o encubrirlo. “Trabajé con un escritor, pero de repente estábamos filmando y no teníamos un guion con el que Brad y yo acordáramos. Cada uno de nosotros tenía ideas diferentes al respecto. Entiendo por qué él quería quedarse con su punto de vista, y yo quería quedarme con mi punto de vista, o estaba imponiendo mi punto de vista, y es justo decir que eso es lo que sintió Brad”, repasó Ford. “Fue complicado” , cerró, dejando ver que lo que realmente sucedió fue una guerra de egos. Pese al enfrentamiento, el resultado para el artista fue positivo: “Me gustó mucho la película. Mucho”, cerró.

Sin autobiografía para Ford

Harrison Ford durante su aparición en Cannes PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

En otro fragmento de la charla, Ford contó que no está en sus planes inmediatos publicar una autobiografía. La inquietud surgió porque una vez Elton John le preguntó por qué no había escrito el libro todavía. “Le dije: ‘Lo pensé, pero decidí que no lo haré porque no quiero decir la verdad’, y vi la decepción en su rostro. Elton es un tipo bastante genuino, ya sabes. Quería apaciguarlo, así que agregué: ‘Pero tampoco querría mentir’”. “Esa es la razón por la que no estoy escribiendo un libro: porque no quiero decir la verdad y no quiero mentir”, completó.

La última película de Ford, Indiana Jones y el llamado del destino, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, marca su actuación “más emotiva”, según algunos críticos. El actor, que interpretó el papel por primera vez en Los cazadores del arca perdida, en 1981, habló sobre el retiro del ya clásico personaje de la historia del cine durante una conferencia de prensa este mes. “¿No es evidente? Necesito sentarme y descansar un poco. Me encanta trabajar y amo a este personaje, y amo lo que trajo a mi vida, y eso es todo lo que puedo decir”, aclaró.

Sin embargo, antes de despedirse del arqueólogo, agradeció con mucha simpatía el piropo de una cronista que lo sorprendió en plena conferencia de prensa. En el marco de un ida y vuelta con los periodistas, una mujer le comentó que con sus ochenta años, ella aún consideraba que él “estaba muy fuerte”, y que había sido un placer descubrirlo en el film dentro de una escena en la que llevaba su torso al descubierto. Frente a esas palabras, el actor respondió con picardía: “La verdad es que fui bendecido con este cuerpo. Gracias por darte cuenta”.

