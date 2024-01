escuchar

En medio del revuelo que actualmente atraviesa la casa real británica, por los problemas de salud del rey Carlos III y la princesa de Gales, Kate Middleton, el príncipe Harry y Meghan Markle viajaron hasta Jamaica para asistir a la avant premiere de la película Bob Marley: One Love.

El duque y la duquesa de Sussex aparecieron de sorpresa el martes por la noche en la alfombra roja, en donde caminaron de la mano . Para la noche, ella lució un conjunto de pollera y musculosa negra mientras que él optó por un traje azul y camisa blanca, sin corbata. El evento se realizó en el Teatro Carib, de la ciudad de Kingston. Bob Marley: One Love, llegará a los cines el 14 de febrero y está protagonizada por Kingsley Ben-Adir en el papel del legendario cantante y Lashana Lynch como su esposa, Rita.

Esta no es la primera vez que los duques de Sussex visitan el país caribeño. Antes de su compromiso, la pareja viajó hasta allí para ser parte de la boda de Tom “Skippy” Inskip, amigo de Harry, con Lara Hughes-Young, realizada en 2017.

El príncipe Harry y Meghan Markle deslumbran en la alfombra roja del estreno de Bob Marley: One Love, en la ciudad natal del legendario músico, Kingston, Jamaica The Grosby Group - Mega/The Grosby Group

La aparición de ambos en el evento causó sorpresa y se produjo en medio de los problemas de salud del padre de Harry, Carlos, y de su cuñada, Kate Middleton. Funcionarios reales anunciaron el miércoles pasado que Kate había pasado por una cirugía abdominal “planificada” y se esperaba que permaneciera en The London Clinic, un hospital privado, durante 10 a 14 días. No se espera que retome sus funciones públicas hasta abril. La oficina de la princesa en el Palacio de Kensington no ofreció más detalles, pero dijo que la condición de Kate no era cancerosa.

Poco después del anuncio de la hospitalización de Kate, el Palacio de Buckingham dijo que Carlos se someterá a un “procedimiento correctivo” por una próstata agrandada, la semana próxima. El Palacio dijo que la condición del rey es benigna y la reina Camilla señaló el pasado jueves que Carlos estaba “bien” y “ansiando volver al trabajo”.

Los medios británicos, que suelen juzgar los movimientos de la pareja, los tildaron de insensibles por mostrarse felices y sonrientes ante la situación que está viviendo la familia. Si bien el problema del rey es algo benigno y de pronta resolución, algunos rumores indican que la salud de Middleton, la esposa del Príncipe William, estaría bastante delicada.

Según trascendió, William habría puesto en pausa su agenda de compromisos oficiales para estar con su esposa y al mismo tiempo cuidar de sus hijos, el príncipe George, de 10 años; la princesa Charlotte, de 8 y el príncipe Louis, de 5. También se cree que los padres de Kate, Michael, de 74 años y Carole Middleton, de 68, se liberaron de obligaciones para apoyar a la pareja.

La pareja caminó por la alfombra roja de la mano, mientras sonreían a los fotógrafos The Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Este viaje se produce pocos días después de que el príncipe Harry asistiera a los premios Living Legends of Aviation en Beverly Hills, el pasado viernes, donde fue honrado como miembro del jurado. Según la revista People, Meghan se perdió el evento porque uno de sus hijos estaba enfermo. El matrimonio es padre del príncipe Archie, de 4 años y de la princesa Lilibet, de 2.

Bob Marley: One Love, llegará a los cines el 14 de febrero y está protagonizada por Kingsley Ben-Adir en el papel del legendario cantante y Lashana Lynch como su esposa, Rita. La película “celebra la vida y la música de un ícono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad”, según la sinopsis.

