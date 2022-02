¿Qué veo? Reacher: la nueva serie de Amazon regresa triunfalmente al origen literario del misterioso héroe de Lee Child

Reacher (Estados Unidos/2022). Creador: Nick Santora. Elenco: Alan Ritchson, Malcom Woodwin, Willa Fitzgerald, Hugh Thompson, Bruce McGill, Chris Webster, Kristin Kreuk. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: muy buena.

Ha pasado bastante tiempo, y quejas de los fans, desde las dos adaptaciones de los libros de Lee Child realizadas por Tom Cruise, Jack Reacher (2012) y Jack Reacher regreso (2016). Que no daba el tono del personaje, ni su fisonomía, que las aventuras de este policía militar retirado extraviaban el espíritu del material original. La compensación llegó finalmente con la serie Reacher, adaptación de la primera novela de Child sobre el personaje, Zona peligrosa, realizada por el creador Nick Santora para Amazon Prime Video, que casi en simultáneo con su estreno fue bendecida con una renovación. Ahora Jack Reacher es interpretado con solvencia por Alan Ritchson, y no solo su cuerpo musculoso puede emprender con credibilidad las palizas que reparte a sus rivales, sino que esa expresión silenciosa, amalgama entre la reflexión y la perplejidad, le da un aire misterioso al héroe nómade, renegado de su pasado, en tránsito hacia la búsqueda de la verdad.

En el primer episodio vemos a Reacher ingresar a un restaurant rutero del pequeño pueblo sureño de Margrave, en Georgia. Mientras se dispone a comer una tarta de manzana, las autoridades lo detienen, lo encarcelan y lo acusan de un brutal homicidio cometido a la vera del camino. Alguien parece haberlo visto bajar del autobús en la escena del crimen. Reacher no parece dispuesto a confesiones y sus escasos intercambios con el oficial Finlay (Malcom Goodwin) siguen una idea capital: en toda investigación los detalles son importantes. Por ello la policía Roscoe Conklin (Willa Fitzgerald) se pregunta qué hace un militar condecorado con medallas y corazones púrpuras en ese pueblo perdido en la geografía sureña. Reacher parece haber seguido la pista de un recuerdo, el de un cantante de blues que lo une a su hermano Joe, a quien no ve hace años. Resulta que ese cadáver familiar también espera al costado del camino.

La serie le debe varios de sus elementos visuales a la tradición negra en el policial, concentrada en un entorno turbio, modelado en un entramado de corrupción y connivencia entre poderosos empresarios, fuerzas del orden y sicarios contratados. La llegada de Reacher es la del forastero, quien forma una inesperada alianza con Finlay, el jefe de la investigación, un policía negro llegado hace poco de Boston para enfrentarse al racismo y el desprecio de gran parte del pueblo, y Roscoe, nacida y criada en Georgia, con la que se establece una tensión sexual que resulta el complemento perfecto de los más escabrosos descubrimientos. Es que si Reacher en sí mismo es el corazón del relato, definido por el misterio de su pasado entregado en estratégicos flashbacks en los que destejemos el vínculo con su hermano Joe, el armado de la investigación es el motor narrativo, en el que cada descubrimiento pone en movimiento a los personajes, los enfrenta a sus enemigos camuflados en ese falsa armonía que parece gobernar al pueblo.

Reacher (Alan Ritchson), Finlay (Malcom Goodwin) y Roscoe (Willa Fitzgerald) en Reacher (Amazon Prime Video).

Las escenas de acción no solo explotan la musculatura de Ritchson sino su consciente dominio de la escena, que de alguna manera conjura la clave del personaje literario. El retiro de la policía militar, la vida errante y sin ataduras, la posibilidad de seguir en el camino los designios de su memoria y su instinto definen a Reacher como un hombre apartado del mundo concreto y sus convenciones, al que debe integrarse circunstancialmente para resolver la seguidilla de delitos que lo rozan demasiado cerca. Allí no solo se despliega esa relación con Joe suspendida en sus recuerdos sino también el porqué de la separación. Reacher mismo es un misterio, lo es para Roscoe cuando se siente atraída hacia él pero no sabe qué ha pasado en Bagdad, pero también para el espectador cuando lo ve cometer asesinatos por la espalda. Esa extraña confianza que parece habitarlo cuando enfrenta el peligro es la misma que sortea todo heroísmo simplón para hacer del personaje una figura rica y compleja.

Nadie olvida que el atractivo, en última instancia, es el ritmo de la intriga policial y la dinámica de ese improvisado equipo de detectives formado por Reacher, Finlay y Roscoe que llevan adelante la pesquisa en la frontera con la legalidad. Sin embargo, también está el humor que subyace al sereno enfrentamiento de Reacher y sus desagradables anfitriones en la prisión, o el sarcasmo que domina el despliegue de sus dones de adivinación al estilo Sherlock Holmes con Finlay, o la desconstrucción del romance en sus noches de camas separadas con Roscoe. Amazon hace con Reacher lo que había hecho con Jack Ryan de Tom Clancy, regresar las raíces literarias para reunir al personaje con ese mundo anhelado por sus devotos seguidores. Y lo consigue.