Met Gala 2023: los anfitriones, la temática y el recuerdo de las últimas ediciones del show de celebridades y moda que nadie quiere perderse

Como es tradición, el primer lunes de mayo -que este año coincide con el primer día del mes-, se celebra en Nueva York la Gala del Museo Metropolitano de Arte (Met), cuya lista completa de invitados se revela la misma noche del acontecimiento.

Sin embargo, ya han trascendido las primeras informaciones acerca del monumental evento, cuya temática de 2023 estará centrada en un homenaje al emblemático diseñador alemán Karl Lagerfeld, fallecido a los 85 años en 2019 y considerado uno de los principales referentes de la moda de la segunda mitad del siglo XX.

La revista Vogue ha dado a conocer los nombres de los anfitriones de la gala, que incluirá a figuras como la estrella del pop Dua Lipa, las actrices Penélope Cruz y Michaela Coel, y el tenista suizo recientemente retirado Roger Federer. La actriz española, que supo ser imagen de Chanel y compartió amistad durante años con Lagerfeld, adelantó su papel de anfitriona con un mensaje en Instagram con el nombre de Karl y un emoji de corazón.

Al igual que la musa de Pedro Almodóvar, el deportista y la cantante británica también se unieron al anuncio con posteos en las redes sociales. “Emocionada por poder confirmar que seré una de los copresentadoras de la Met Gala 2023. Nos vemos el primer lunes de mayo”, escribió Dua Lipa.

Esta combinación de estrellas del deporte y del universo de Hollywood no sorprende en el marco del evento, que ha tenido entre sus anfitriones de ediciones pasadas a jugadoras como Serena Williams y Naomi Osaka.

La noche más importante de la moda en Nueva York coincidirá con una nueva exposición, que guiará el código de vestimenta de la noche. Karl Lagerfeld: Una línea de belleza es el título de la muestra retrospectiva que estará dedicada al legendario exdirector creativo de Chanel y Fendi. Ayer por la tarde se anunció que se había pedido a los invitados que se vistieran en honor a él. Esto dejará a los convocados sus decisiones abiertas a muchas opciones, puesto que sus colecciones abarcan varias décadas.

Los invitados también podrán evocar desde la vestimenta al propio homenajeado. Su imagen personal se volvió icónica: su painado, sus guantes de cuero sin dedos y sus gafas de sol fueron un sello de la casa.

La MET Gala es una de las principales citas del año para las grandes estrellas a nivel internacional. Decenas de personalidades desfilan por la alfombra roja con sus más exóticos atuendos y deslumbran con diseños únicos pensados para la ocasión. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y sus icónicas escaleras son el escenario del encuentro.

En 2022, Kim Kardashian fue tendencia por su elección de vestuario para la temática Gilded Glamour con una pieza que nadie se esperaba: un vestido original de la propia Marilyn Monroe. Para poder lucirlo decidió que, como no podía modificarlo, tenía que ser de esa talla, así que se sometió a una estricta dieta. No obstante, parece que no fue suficiente, pues las curvas de la también empresaria habrían dañado la prenda del Museo de Ripley. Algunas imágenes muestran las rasgaduras y la pérdida de algunos diamantes como resultado de haberlo forzado.

Kim Kardashian, en su ingreso a la Met Gala 2022 Sonia Moskowitz Gordon - ZUMA Press Wire

En 2021, el tema elegido fue la evolución de la moda norteamericana. A través de sus diseños, los concurrentes, entre los que se encontraron figuras como Jennifer Lopez y Billie Eilish, celebraron la historia del diseño textil en el país del norte y a sus marcas más icónicas. Con estrictos protocolos para evitar los contagios, las celebridades se animaron a romper moldes y desfilar por la alfombra roja con atuendos nunca antes vistos.

Jennifer Lopez en la Gala Met 2021 celebrada en Nueva York MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Billie Eilish y un diseño que no pasó desapercibido Evan Agostini - Invision

La Gala de Met 2019 propuso en su dress code la consigna de estallar en extravagancia, al mejor estilo “camp”. Así fue interpretado por los célebres invitados e invitado, que lucieron fabulosos diseños. En 2020, el evento fue suspendido a causa de la pandemia de coronavirus.

