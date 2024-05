Roger Federer y su último acto: el tráiler y la fecha de estreno del documental “12 días finales”

Escuchar

“Federer. 12 días finales”, es el documental cuyo estreno esperan los fanáticos del deporte y muy especialmente los del tenis. La historia recrea la vida de Roger Federer, la leyenda nacida en Basilea hace 42 años, que se retiró el 23 de septiembre de 2022 luego de disputar un partido de dobles junto al español Rafael Nadal en la exhibición Laver Cup, en Londres.

El suizo, que acumuló en su trayectoria 103 títulos ATP en el circuito ATP, incluidos 20 Grand Slams, tendrá un documental en el que se profundizará en los detalles de cómo fueron los últimos 12 días de su carrera. Y ya apareció el apasionante tráiler, con el anuncio de la fecha de lanzamiento en la plataforma Amazon Prime. El exnúmero 1 del mundo lee allí el texto que pone fin al misterio.

El llanto de Roger Federer junto a Rafael Nadal, su compañero de dobles en el partido despedida de la Laver Cup, el 23 de septiembre de 2022 Kin Cheung - AP

“Roger Federer concedió a un equipo de rodaje el acceso exclusivo para documentar los emotivos últimos 12 días de su carrera. Descubra lo que el juego significaba para él y lo que él significó para el deporte”, se anticipa con un video de 45 segundos que compila escenas que se podrán ver desde el 20 de junio. El final de su carrera, la intimidad de la despedida, sus años gloriosos.

Después de mucho tiempo de esperar noticias sobre el contenido, este martes la plataforma utilizó sus redes sociales para confirmar la fecha de emisión, con un anticipo que deja en evidencia que hay testimonios no solamente del exjugador, sino también de grandes rivales y de su familia. En una de las escenas, por ejemplo, se observa a su esposa, Mirka Vavrinec, hablando a las cámaras en la casa de la familia Federer, mientras en el fondo se distingue una vitrina con varios de los trofeos ganados por Roger.

En rigor, no se trata de la primera película que tendrá como protagonista a Federer, puesto que el año pasado se estrenó otro documental, llamado “La perfección suiza”, dirigido por Roxane Schlumberger y en el que se hizo un repaso de la vida y la trayectoria del deportista que llegó a la cima en su especialidad y se convirtió en el jugador más popular en el mundo de las raquetas. Allí hay imágenes de cuando, con 17 años, ganó en 1998 el Grand Slam junior de Wimbledon y de cinco años más tarde, cuando consiguió su primer título en el All England como profesional con una victoria sobre el australiano Mark Philippoussis.

En una de sus últimas apariciones públicas, Roger describió cómo son sus días alejado de la actividad profesional. “Me siento realmente aliviado, si eso tiene algún sentido. Quiero decir, los últimos años han sido difíciles por mi rodilla. Podía sentir que el final se acercaba. Entonces, cuando todo está dicho y hecho y has superado la línea y estás oficialmente retirado, uno respira profundamente y dice: ‘Guau, está bien, eso estuvo bien’”, le contó a GQ Sports.

En su última presentación, en la Laver Cup de Londres disputada en el O2 Arena, Federer no pudo evitar la emoción y explotó en llanto, al lado de un Nadal que se contagió en el sentimiento de la despedida. Recordaba Federer hace poco: “Algo que siempre estuvo contigo se fue y se fue para siempre, y no se puede recuperar por mucho que lo desees. El tren abandonó la estación. Y eso está bien, y quiero que sea así, pero, por supuesto, no se puede simplemente pasar de un día para otro y decir: ‘Está bien, no hay problema, eso es fácil’”. Hoy cumple otros sueños, sin exigencias.

El tenis ya quedó atrás. “No lo extraño. Me siento realmente en paz. Creo que también es porque sé que mi rodilla, mi cuerpo y mi mente no me permiten estar ahí. Siento que ya exprimí el limón. Probé todo lo que tenía. Y estoy tan en paz... Me encanta ir a jugar al tenis con mis hijos y reservé una cancha con mi esposa por primera vez en mi vida. Me encanta jugar y siempre me pregunté: ‘¿Cómo será ese momento cuando me retire y vuelva a una cancha de tenis y en realidad no tenga que mejorar? ¿A quién le importa si fallo un golpe de derecha? ¿A quién le importa si estoy mejorando o no?’”.

Roger Federer se despidió del tenis profesional en septiembre pasado, tras una carrera de grandes éxitos. Andy Wong - AP

En este tiempo, entre viajes, más tiempo con la familia y sus nuevas experiencias, Federer participó de la ceremonia de la entrega de los Oscar y hasta se animó a jugar al tenis de mesa con “Pineapple”, una niña china de 7 años campeona nacional junior. Aquello fue en el contexto de la grabación de un contenido para el canal de YouTube de Uniqlo, la marca que lo vistió en los últimos años de su carrera y con la que sigue vinculado después de retirarse. En Shanghái, Roger fue a un gimnasio en el que chicos y grandes practican ping-pong “para aprender de los mejores”, y terminó jugando ese partido a 11 puntos con esa pequeña, una de las estrellas del lugar. Fue todo sonrisas, el denominador común que se observa en la leyenda del tenis desde que dejó atrás su vida deportiva.

LA NACION