Mercedes Scápola sobre Oscar Martínez: “No banco a los argentinos que despotrican desde afuera”

Instalado en España desde hace meses, Oscar Martínez generó polémica al decir que no extrañaba el país ya que la Argentina era muy tóxica. Si bien horas más tarde salió a desmentir estas declaraciones, alegando que no le parecía ético opinar mientras vivía afuera, la frase comenzó a generar repercusiones.

“Oscar piensa así hace bastante tiempo, es coherente con lo que viene pensando”, dijo Mercedes “Mey” Scápola durante una entrevista con Marcela Coronel en el programa Mientras Tanto, de Mucha Radio. “Si piensa así, que se quede allá. Que haga lo que quiera”, agregó picante.

“Se puede quedar allá que hay toque de queda”, continuó diciendo la actriz, una de las primeras en salir a hablar sobre el tema. “No banco a los argentinos que despotrican desde afuera, y eso que mucha de mi familia está afuera: mi papá, mi tía...”.

Scápola afirmó que si bien cree que “todos pueden opinar”, los argentinos que se van al extranjero suelen ver al país con cierto enojo. “Me indigna la gente que se va a otro país y les agarra odio. Se ponen la bandera española, se ponen más españoles que los españoles, más franceses que los franceses”, continuó. “Cuando te vas hay que ser más cuidadoso, porque generás bronca”, concluyó la actriz e hija de Mercedes Morán.

Los dichos de Martínez

“Quiero desmentir categóricamente lo que teóricamente son reproducciones de mis palabras, de un reportaje que hice, son fraudulentas. Hace seis meses estoy en Madrid y me han llamado de programas políticos, y me negué, pero puse como condición no hablar de la coyuntura argentina, porque no me parece ético hablar desde afuera del país”, expresó Martínez en un video publicado luego de que salieran noticias alegando que para él Argentina era un país tóxico. “No hablo de la Argentina desde afuera, así como estoy ahí me hago cargo de lo que digo. Tampoco tiro piedras desde 10 mil kilómetros de distancia”.

El actor está instalado en Madrid, ciudad en la que asegura sentirse muy cómodo. “Hace varios años me empezó a revolotear la idea de estar más aquí que en Buenos Aires, porque estoy bien, la paso bien, estoy a gusto, me tratan muy bien y me siento como en casa”, reconoció durante su charla con Gonzalo Sánchez en Ladran Sánchez, antes de admitir que mucho no extrañaba.

