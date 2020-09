Mica Viciconte: "No me veo toda la vida con Cubero"

En Los ángeles de la mañana, la modelo hizo una declaración que sorprendió a todos Crédito: Instagram

Hace unos días, Mica Viciconte sorprendió con unas explosivas declaraciones en torno a su pareja. Si bien aseguró que le encantaría tener un hijo con Fabián Cubero, la mediática confesó que no se ve al lado del futbolista "para toda la vida", ya que considera que las relaciones tienen fecha de vencimiento.

"Me veo mamá pero no toda la vida con Cubero. Me encantaría que sea así pero considero que las parejas tienen fecha de vencimiento", repitió Viciconte este lunes en Los ángeles de la mañana. Y mientras la rubia contaba que se estaban llevando "súper bien" durante la pandemia, confesaba qué cosas generan roces en la convivencia.

"Yo soy obse de la limpieza y el orden. Si dejé algo en este lugar, tiene que estar ahí. Fabi no es desordenado pero no tiene el mismo orden que yo. Por un tema de espacio, su placard está en el comedor y mi vestidor en la pieza. Yo le ordené todo por colores, quedó divino y a él le da lo mismo. En una convivencia tiene que haber un orden", reveló.

Tras asegurar que aprovechó los primeros días de la cuarentena para poner su casa en orden, Mica dio más detalles de su obsesión: "Los dos primeros días había limpiado y ordenado todo. Ya después no sabía qué hacer. Si tengo la casa ordenada, tengo mi vida ordenada. Yo necesito que el acolchado esté de determinada manera, que si voy a tomar mate, la mesa esté prolija, sin lápices de colores ni hojas", lanzó dando a entender el caos que se produce cuando van las hijas del deportista fruto de su antigua relación con Nicole Neumann.

Minutos después, Cubero se comunicó con Andrea Taboada para decir lo suyo. "Miren a Mica, la tan perfecta. Esta foto lo dice todo", escribió el exjugador de Vélez junto a una imagen que muestra el vestidor de la rubia con varias prendas tiradas en el piso.

"Esa foto no es de hoy. Se ve que la guardó, es vieja. Estoy en un proceso de mudanza", se defendió Viciconte asombrada. Y casi con tono amenazante, le habló directo a su pareja mirando a cámara: "¡Ahora vuelvo a casa Fabián, eh! No sé que tipo de maldad tenés".

"Esto con Nicole no le pasaba", disparó el conductor del ciclo sembrando cierta polémica. Tras una larga carcajada, la participante del 'Cantando' respondió: "Cada relación es distinta. Yo no tengo ni niñera ni nada ¿eh? Estoy con el trapo todo el día".

Por último, la actriz contó que a raíz del positivo de Covid-19 de Flor Torrente, se hizo el hisopado (el cual le dio negativo), ya que comparte la misma coach con su amiga. "Flor está bien, le agarró como un resfrío leve. Cuando me llamó para contarme me dio miedo y me hisopé el sábado a la tarde. Fue mi primer hisopado. Primero me reía de los nervios, después tocía, quería vomitar, es horrible. Pero era necesario hacerlo", concluyó aliviada.