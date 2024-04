Micaela Viciconte detalló un hábito que Indiana y Fabián Cubero siguen en su casa: “Hay límites”

Escuchar

Nicole Neumann e Indiana Cubero solucionaron sus diferencias y se mostraron más cerca que nunca, luego del presunto conflicto que las confrontó en diciembre de 2022, cuando la adolescente se fue a vivir a la casa que su papá comparte con Micaela Viciconte y su hijo Luca. En medio de las especulaciones que apuntaron los motivos de la disputa, la influencer, pareja del exfutbolista, aclaró los hábitos que la familia sigue en su hogar y destacó los límites que pone.

Cuando Nicole Neumann e Indiana Cubero se distanciaron, algunos rumores apuntaron que el foco del conflicto sería la alimentación “estricta” que la modelo implementaría en su rutina diaria con sus tres hijas. La mamá de Allegra y Sienna desmintió estas especulaciones y aseguró que en su casa “no hay restricciones”.

Fabián Cubero y Nicole Neumann se enfrentan en una batalla legal

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), Micaela Viciconte hizo referencia a la rutina alimentaria que siguen en la casa que comparte con Fabián Cubero, Indiana y Luca. “Tanto para mi hijo como para todos los que vivimos ahí, hay límites”, apuntó la modelo.

Y detalló: “Yo suelo comer muy sano. Como carne, verduras. Y los fines de semana es como el permitido de tomarse una copa de vino, me como una buena hamburguesa... Pero en la semana se come súper sano”. Además, Mica Viciconte aclaró que su cuidado de la salud no se basa solo en la alimentación y que también hacen deporte para complementar su bienestar.

En tanto, aclaró que no se trata de un régimen restrictivo. “También nos damos los gustos, por supuesto. A veces, me agarra que me quiero comer un helado y me lo como. Pero sí, en la semana me cuido”.

Mica Viciconte se refirió a los dichos de Nicole Neumann sobre Fabián Cubero

En los últimos días, Nicole Neumann dio una entrevista a +Caras y se refirió a la batalla legal que afronta con su expareja Fabián Cubero. En medio del diálogo, el periodista le consultó a la modelo si consideraba que el padre de sus tres hijas no había conseguido “soltar”. “Evidentemente”, aseveró la mamá de Indiana, Allegra y Sienna.

Y alegó: “Cuando uno está feliz con su vida, su familia y todo, no está mirando ni queriéndole jod** la vida a otro. Ya está, tratás de vivir tu vida, de que todo fluya”. Ante la polémica declaración de la modelo, Micaela Viciconte decidió responder de manera tajante.

“¿Qué es ‘no soltar’? A veces, uno pelea por los derechos que le corresponden y eso no significa no soltar”, apuntó. “Yo no podría estar o no podría haber formado una familia con alguien que quizá no resolvió su pasado amoroso o lo que fuese”, señaló a LAM (América TV). Y añadió: “No sé si estaría con alguien que no cerró una historia y, para mí, lo más importante son los hechos, cómo es y cómo actúa”.

Para finalizar el tema, Viciconte destacó la imagen que tiene del exfutbolista. “No puedo hablar de ella, pero sí de mi pareja. Yo te puedo decir cómo acciona Fabi, cómo es él y cómo es como padre, porque lo veo con Luca”, cerró.