Mica Viciconte habló de su inesperado vínculo con Claudia, la mamá de Nicole Neumann: “Fue la primera persona que conoció a mi hijo”

Luego de que Nicole Neumann se sincerara sobre la falta de relación con su mamá, Claudia, a quien señaló como la responsable de no tener ahorros de los inicios de su carrera, que comenzó apenas a sus 12 años, Mica Viciconte se metió de lleno en la polémica y aseguró tener un buen vínculo con la mujer.

“Soy humana, soy una persona. Así que uno hace lo que siente cuando lo siente y nada más que eso”, comenzó explicando la actual pareja de Fabián Cubero en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). Todo surgió por los dichos de Claudia Neumann en el mismo programa, donde dijo tener un buen vínculo con Mica, pese a los conflictos legales y mediáticos que mantienen con su hija. En esa misma línea, la ex Combate sorprendió al dar un detalle que evidencia la buena relación que entre ellas: “Claudia fue la primera persona que Luca conoció cuando nació, porque yo recién había parido, vino a casa y fue súper agradable. Conmigo fue un amor. Vino, merendamos y después se fue. Esa es la relación que tenemos”.

El encuentro entre Mica Viciconte y Claudia, tras el nacimiento de Luca

Al ser consultada por los detalles del vínculo con la mamá de la top model, detalló: “No tiene mucha explicación. Me parece que ante todo somos humanos, somos personas y hay que ponerse en el lugar del otro”.

Otro dato no menor es que, hace unos días, Claudia reveló que gracias a ella (en referencia a Micaela) y a Cubero se pudo despedir de sus nietas antes de radicarse en España, país en el que reside. “Cuando con mi pareja decidimos venirnos a vivir a Tenerife, yo quise despedirme de las chicas y pude hacerlo porque Fabián y Mica tuvieron la decencia de invitarnos para que pudiésemos verlas. Nicole me dijo que ellas no nos querían ver”, contó en diálogo con el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Mica Viciconte se refirió a los dichos de Nicole Neumann sobre Fabián Cubero

El notero también le preguntó a Mica Viciconte por las palabras de Nicole Neumann, con las que dio a entender que Cubero “no la soltó”. “No sé qué es lo que habría que soltar, no estoy en la cabeza de ella y no voy a hablar de ella. Aparte, es raro que me ponga en un lugar en el que yo voy a estar con alguien que no soltó una relación”, comenzó diciendo, y aclaró: “Yo estoy con Fabi hace bastante tiempo. Y yo creo que si él no hubiera cerrado un capítulo de su vida o de su pasado, sea ella o cualquier otro, no sé si se podría llevar a cabo la relación nuestra. Así que en ese sentido estoy tranquila”.

“Además, no sé qué es ‘no soltar’. Si uno es ‘no soltar’ porque pide lo que corresponde legalmente, entonces estamos en sintonías diferentes. Siempre digo que la justicia es muy lenta, se sabe, pero si alguien reclama lo que es justo según la ley, es lo que corresponde. Si yo me separara de Fabián, yo tendría que ocuparme del 50 por ciento de los gastos de salud, de educación y de todo de Luca”, explicó, en relación con las disputas judiciales que mantiene el ex matrimonio.