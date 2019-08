Micaela Viciconte y el triste momento que pasa por la muerte de una amiga

Micalea Viciconte y el triste momento que pasa por la muerte de una amiga Fuente: Archivo

Micalea Viciconte, panelista de Incorrectas, pasa por un triste momento. Su amiga Sofía murió en un accidente de tránsito en España, donde trabajaba en un hotel y vivía hace unos años. Ambas se conocieron cuando estudiaban en el profesorado de natación, en Mar del Plata, y allí pasaron veranos inolvidables.

Desde su cuenta de Instagram, junto con fotos de sus juntadas con Sofía y otros amigos, la novia de Fabián Cubero escribió: "No sé cómo empezar, no puedo creerlo y no logro entenderlo. Voy a extrañar los momentos vividos, las risas, las charlas en el grupo con las chicas, Tamara y Antonella. Nuestros encuentros cuando ibas a Mardel, las salidas y mil cosas más. Te voy a recordar siempre. Que en paz descanses, Sofi".

El accidente ocurrió en Formentera, España, cuando Sofía, de 30 años, y un hombre de 32, viajaban en una moto y un auto los embistió. Ella murió en el acto y el joven fue trasladado a un hospital, pero falleció a las pocas horas.

Micalea Viciconte y su amiga Sofía

Los exámenes de alcoholemia dieron positivo para el conductor del auto con 0,6 miligramos de alcohol en sangre, mientras que el permitido es de menos de 0,25, según detallan los medios españoles. El hombre se encuentra detenido acusado de "homicidio imprudente".