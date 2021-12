Michael J. Fox: “No tengo pensamientos morbosos en mi cabeza ni le temo a la muerte en absoluto”

l actor Michael J. Fox habló recientemente sobre cómo transita su lucha contra el Parkinson, enfermedad que padece desde hace 30 años. “No le tengo miedo a la muerte”, contó el protagonista de la saga de Volver al futuro, quien este año se reencontró con su partenaire en los films, Christopher Lloyd, para alegría de los fans de una obra atemporal.

En diálogo con revista AARP, Fox, de 60 años, se explayó acerca de su cotidianidad y cómo la vive con optimismo. “Como conté en mi último libro [No hay tiempo como el futuro], ahora estoy fuera del negocio de la limonada”, explicó, en relación a su retiro de la actuación. “Soy muy sincero con la gente sobre la cura. Cuando me preguntan si me aliviaría de la enfermedad de Parkinson en mi vida, les digo: ‘Tengo 60 años y la ciencia es complicada, así que no’. Soy realmente un tipo feliz. No tengo pensamientos morbosos en mi cabeza ni le temo a la muerte en absoluto”, añadió.

Asimismo, el actor mencionó a su suegro Stephen Pollan, padre de su esposa Tracy, cuyo fallecimiento marcó un antes y un después en su vida, porque lo enfrentó a su propia mortalidad y a cómo estaba sobrellevando su padecimiento.

“Cuando atravesé esa oscuridad también tuve una idea de mi suegro, que había muerto y siempre había expresado gratitud, aceptación y confianza. Empecé a recordar cosas por las que estaba agradecido y la forma en que otras personas respondían a las dificultades con gratitud. Llegué a la conclusión de que la gratitud hace que el optimismo sea sostenible”, expresó y brindó un consejo alusivo. “Si consideras que no tienes nada por lo que estar agradecido, sigue buscando porque no solo recibes optimismo. No puedes esperar a que las cosas sean geniales y luego estar agradecido por eso. Tienes que comportarte de una manera que genere eso”, remarcó.

El momento más oscuro de su vida

Si bien ahora Fox se encuentra disfrutando de su familia -el actor es padre de cuatro hijos: Sam, Aquinnah, Schuyler, y Esmé-, y llegó a un punto de su vida de aceptación y gratitud, el año pasado también compartió sus momentos de mayor vulnerabilidad en diálogo con revista People. El actor, quien hizo público su diagnóstico en 1998, detalló un episodio al que definió como “el más oscuro” de su vida, cuando en 2018 le detectaron un tumor no cancerígeno en su columna que fue creciendo con rapidez.

El actor junto a Tracy Pollan y sus cuatro hijos Instagram

“Iba camino a una parálisis si no me operan inmediatamente”, relató Fox a la publicación. La operación, si bien fue exitosa, presentaba muchos riesgos. El tumor estaba ubicado en una zona compleja y, de no ser removido correctamente, podía ser contraproducente. Afortunadamente, la intervención transcurrió sin complicaciones, aunque no así el proceso posterior. Fox tardó cuatro meses en volver a caminar y se quebró el brazo al caerse en la cocina de su casa. “Definitivamente ese fue el momento más oscuro de mi vida”, remarcó y sumó: “Perdí las riendas. Estaba apoyado en la pared de la cocina esperando la ambulancia, y sentí que había llegado al punto más bajo, me empecé a cuestionar todo, y me dije a mí mismo que ya no podía afrontar las cosas con optimismo, que no había un lado positivo, que era todo negativo, que todo era arrepentimiento y dolor”, contó con franqueza.

El reencuentro virtual del elenco de Volver al futuro

Sin embargo, Fox subrayó que ese hecho lo hizo más fuerte, a pesar de que el panorama parecía desalentador. “Entre el Parkinson, mi espalda, mi brazo... Sé que no se compara con lo que vive mucha gente, pero no sabía cómo hacer para inspirar a otros a mirar el futuro de manera luminosa. No sabía cómo decirles: ‘Las cosas van a estar bien’”, manifestó, haciendo referencia a cómo se convirtió en un vocero para pacientes con Parkinson.

“El optimismo regresó cuando empecé a agradecer, y también a aceptar lo que me sucedió. Además, comencé a mirar el futuro y a disfrutar de las cosas que tengo, y sentí que podía seguir adelante”, concluyó el actor, quien en mayo del año pasado se reencontró vía Zoom con el equipo de Volver al futuro para celebrar un nuevo aniversario del clásico cinematográfico.