Mirtha Legrand contó cómo está su salud y dijo que se volverá a ausentar de su programa

Luego de que su salud la obligara a ausentarse de la grabación de La noche de Mirtha (eltrece) el pasado viernes, Mirtha Legrand no regresará a la conducción este fin de semana. En las últimas horas, la conductora recurrió a las redes sociales para informar sobre su cuadro clínico y llevar tranquilidad a sus fanáticos.

La diva tendrá que ausentarse por un problema de salud (Foto: Redes Sociales)

“¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, escribió la diva desde su perfil oficial de X, al mismo tiempo que agregó detalles del motivo por el que tiene que tomar reposo: “Fue un cuadro viral normal de esta época del año... Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. ¡Besito, chau chau!“.

Mirtha Legrand rompió el silencio para llevar tranquilidad sobre su salud (Foto: Captura X/@mirthalegrand)

La palabra de ‘La Chiqui’ llegó unos minutos después de que Nacho Viale, su nieto y productor del icónico programa, recurriera a su cuenta de X para comentar que será nuevamente Juana Viale quien la reemplace en la conducción. “Siguiendo con la evolución de su cuadro viral, @mirthalegrand no estará grabando su programa esta semana y lo hará nuevamente @ViaJuani”, comentó.

Nacho Viale reveló que Juanita estará a cargo de ambos programas en esta oportunidad (Foto: Captura X/@nachoviale)

Y continuó: “Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros. Muchísimas gracias a todos por la preocupación”.

Según pudo saber LA NACION en las últimas horas, la diva no fue autorizada por su médico personal a asistir al estudio debido a un cuadro de resfrío que derivó en un broncoespasmo. A raíz de esto, una fuente cercana explicó: “Estuvo con antibióticos. La medicación hizo que no le subiera la fiebre. Ella está bien en su casa, conversa y está lúcida, pero tiene tos y no puede ir a grabar. Hay que tener precaución. La visita el entorno mínimo y si alguien está resfriado, no la puede visitar. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”.