Michael J. Fox volvió a ser Marty McFly por un rato

Para promocionar el lanzamiento de su canción navideña, el joven rapero Lil Nas X tomó una ruta inesperada y en el camino se encontró con Michael J. Fox o más precisamente con Marty McFly, su personaje en la saga de Volver al futuro. Es que en lugar de ambientar su lanzamiento navideño en un escenario de nieve y arbolitos decorados, en el trailer de su nuevo tema Lil Nas X parece atravesar por un portal espacio-temporal que lo traslada al pasado del viejo Oeste.

Fiel a la imaginería y la fusión con la música country que lo hizo famoso con su canción "Old Town Road", el músico llega a un pueblo digno del mejor Western y una vez allí se convierte en un peculiar Papá Noel. Pero antes de seguir su camino, la cámara se queda con Fox que le recomienda que ni se le ocurra pasar por el año 2020.

Un viaje al pasado con Lil Nas X y Michael J. Fox 00:49

Video

El guiño a la tercera entrega de Volver al futuro en la que McFly viaja al pasado para salvarle la vida al doctor Emmett Brown (Christopher Lloyd), instalado en el lejano Oeste en 1855, llega apenas unas semanas después de que Fox revelara los malos momentos que pasó debido a algunas complicaciones de salud que padece por el Parkinson. Un adelanto de lo que contará en su próximo libro No Time Like The Future que saldrá a la venta la semana próxima en los Estados Unidos.

