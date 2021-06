Michelle Salas acusó a los creadores de Luis Miguel, la serie, de sexualizar a su personaje y violar su intimidad

La primera temporada de Luis Miguel, la serie tuvo un eje central: la relación del cantante con sus padres, el malísimo Luisito Rey y la sufrida Marcela Basteri. Aquellos primeros 13 capítulos, centrados en las vivencias del intérprete de “No sé tú” durante su niñez y adolescencia, culminaron con la muerte de su padre y la desaparición de su madre. Entonces, para la segunda temporada había que buscar otro conflicto que sirviera como soporte de la trama, y lo encontraron en la difícil relación del astro de la canción y su hija Michelle.

La historia siguió contándose en dos tiempos: los años 90 y principios de este siglo. En el primer caso, se muestra a Luis Miguel (Diego Boneta) intentando ejercer de manera presente y responsable la paternidad de la pequeña Michelle (Valery Sais), a pesar de que todavía no se atreve a reconocerla en los medios. En los primeros años del nuevo milenio, se muestra al cantante tratando de recomponer la relación con su hija, tras más de una década de ausencia.

El último capítulo de la segunda temporada hace foco en el personaje de Michelle de adolescente, interpretado por la argentina Macarena Achaga, dando rienda suelta a su romance con Mauricio Ambrosi (Fernando Guallar), mano derecha de su padre y veinte años mayor que ella. Aquel episodio incluye una escena de sexo entre los dos personajes, con un topless de la actriz incluido. Y fue precisamente esta inclusión lo que hizo que la hija del cantante, que hasta este momento solo había realizado velados comentarios en las redes, saliera a realizar fuertes críticas dirigidas a los responsables de la serie.

“Y de pronto así, me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos, por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada, confieso que es algo que a veces cuesta trabajo”, comenzó expresando la modelo.

Y continuó: “Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy. Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. A final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos, todos tenemos momentos complicados”.

“El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y con el corazón abierto, me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta, ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, sino que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera”, introdujo el tema Michelle, que fue reconocida por el cantante a los 17 años y hoy tiene 31.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, aclaró primero. Y disparó: “Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de la historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

“Me atrevo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo y no por mí solamente. Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia”, se quejó de los realizadores de la serie, que cuenta con la aprobación y el apoyo de su padre.

El mensaje de Michelle en las redes https://www.instagram.com/michellesalasb/

“Al mismo tiempo aprovecho este momento para agradecer muchísimo todos y cada uno de los mensajes y las muestras de cariño de la gente linda que se ha preocupado por mí. Gracias infinitas por su apoyo incondicional y por animarme a abrirme un poco más de lo que pienso y siento con ustedes. Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado”, cerró.

“La sexualidad de las mujeres como estrategia de impacto”

Michelle es hija de Luis Miguel y de Stephanie Salas, una reconocida cantante, miembro de uno de los clanes artísticos más importantes de México. Su madre volvió a formar pareja y tuvo una segunda hija, Camila, que se convirtió en otro de los pilares fundamentales en la vida de la modelo. También en su cuenta de Instagram, su hermana salió a respaldarla con un sentido texto en el que aprovechó, también, para agradecerle a su madre los valores que le inculcó en su crianza: “Sé que pocos conocen mi historia, y en parte se debe a que me crio una mujer que temía por la privacidad de sus hijas, y que esta se viera afectada de la misma manera que la suya. Mi hermana y yo crecimos en un entorno sano y lleno de amor, en donde mis padres nos inculcaron valores que el día de hoy representan las mujeres que somos. No obstante, crecimos expuestas a comentarios sobre nuestra mamá, especialmente en torno a su vida íntima y sus decisiones; las cuales desde muy joven se pusieron en juicio ante el ojo público. El día de hoy, me duele que esto se repita con mi hermana”.

Michelle Salas junto a su madre, Stephanie, y su hermana Camila https://www.instagram.com/_camilavalero/

“Lucrar con el nombre de alguien y explotar su intimidad con fines comerciales (sin su consentimiento) me parece inaceptable. Creo que esa última escena es testimonio de lo fría que puede llegar a ser la industria, y de la poca consideración que tienen al retratar a personas que siguen vivas. Sin pensar siquiera en el daño emocional que pueden ocasionar en ellas y en su gente cercana”, coincidió con su hermana.

“Agradezco a la gente que me ha mostrado cariño y apoyo al igual que a mi familia, e invitaría a los demás -incluyendo a la industria de la televisión y a la prensa- a hacer un ejercicio de compasión. A recordar que un producto de la ficción nunca va a lograr retratar la complejidad de una persona sin el involucramiento de la misma. Y por último, a repensar la forma en la que usan la sexualidad de las mujeres como estrategia de impacto”, expresó la joven.

Stephanie, la madre de ambas, también hizo su descargo. Junto a una imagen en la que se ve a sus dos hijas, escribió: “Amor de madre. Quiero compartir con ustedes esta fotografía que tomé en 1997, cuando Mich tenía 7 años y Cami 7 meses. Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia, en donde sentía la plenitud de haber formado un hogar. ¡Un hogar que siempre he defendido a capa y espada! Porque este es mi hogar, y esta es mi vida privada, aunque a muchos no les guste y parezca importarles muy poco”.

“Hoy, como madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona. Me parece reprochable, innecesario y de mal gusto la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada del Sr. Gallego, padre de mi hija”, indicó la actriz y cantante.

Y deseó: “Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles, traspasado y agredido personalmente la dignidad, el respeto y la integridad que mi hija Michelle Salas, como mujer, se merece. En nombre de mis hijas, de mi madre y el mío propio, decimos: ¡Ya basta!”.

LA NACION