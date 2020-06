Miguel Ángel Cherutti dio positivo en la prueba de Covid-19: "Estoy shockeado" Crédito: Instagram

"Estoy shockeado", admitió Miguel Ángel Cherutti este miércoles, tras contar que su prueba de Covid-19 dio positiva . El humorista ya había manifestado su preocupación ante un posible contagio días atrás, debido a que fue uno de los invitados famosos que pasó por El precio justo antes de que uno de los productores del ciclo de Telefe recibiera la confirmación de que tenía coronavirus.

En diálogo con el programa Informados de todo , Cherutti, de 63 años, expresó su consternación y su sorpresa ante el diagnóstico. "Pensé que me iba a dar negativo, porque me cuidé mucho y usé barbijo durante todo el programa", contó. "Me hicieron el hisopado en casa. Y, aunque estoy asintomático, mi familia estaba preocupada".

El actor, popularmente conocido por sus imitaciones, explicó que se encuentra aislado y que, en las próximas horas, será su esposa, Fabiola Alonso, y su hijo Santino, de 15 años, quienes se sometan al hisopado para saber si fueron contagiados. "Estoy preocupado por ellos", señaló.

Cherutti participó de las grabaciones de El precio justo que se hicieron entre el viernes 12 y el sábado 13, horas antes de que se confirmara el primer positivo dentro del equipo de producción. Días más tarde, se sumaron dos casos más y, el viernes pasado, fue la propia conductora del ciclo, Lizy Tagliani, quien contó que también se había contagiado de Covid-19.

Jésica Cirio, José Chatruc, Silvina Escudero, Manuela Viale, Noelia Marzol, Nai Awada, Melina Pitra, Miguel Ángel Cherutti, Flor Otero, Gustavo Conti, Diego Moranzoni, Pachu Peña, Franco Torchia, Magui Bravi, Romina Giardina y Belén Francese fueron otros de los famosos que, como Cherutti, participaron de esas grabaciones.