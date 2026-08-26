Miley Cyrus despidió con emoción a Dolly Parton y se refirió a la última charla que compartieron: “Música y metamorfosis”

A raíz de la muerte de Dolly Parton, varias figuras del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto. En las últimas horas, fue el turno de Miley Cyrus, quien recurrió a sus redes sociales para rendirle un emotivo homenaje a quien fue su madrina artística.

Muy conmovida por su partida, la actriz y cantante confesó lo que la “tía Dolly” significó para ella a lo largo de estos años y reveló cómo fue la última conversación que mantuvieron antes de su muerte.

“La sensación de perder a mi tía Dolly es demasiado grande para expresarla con palabras”, escribió la cantante de “Flowers” junto a una imagen de la legendaria artista en blanco y negro. “Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán ahí, tras el escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones”, continuó dando cuenta de la relación que las unió detrás de los reflectores de Hollywood.

Enseguida, la ex Hannah Montana compartió lo que su querida tía querría para ella en estos momentos de tanta tristeza. “Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fuerza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”, expresó mientras revelaba qué fue lo último que hablaron en esas eternas conversaciones que solían tener. “Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis”, contó.

Tras advertir que siempre la amará, la cantante aseguró que hará lo posible porque Parton “se sienta orgullosa” de ella y reveló cómo hará para tenerla siempre presente en su vida de ahora en más. “Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la extrañarán mucho. Estamos juntos en este dolor y la veremos reflejada en las cosas más bellas”, concluyó.

"Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la extrañarán mucho. Estamos juntos en este dolor y la veremos reflejada en las cosas más bellas", escribió Cyrus ROBYN BECK - AFP

Dolly Parton se convirtió en la madrina de Cyrus tras entablar una gran amistad con su padre, el músico Billy Ray Cyrus. Ambos compartieron una gira durante los años 90 (mientras el intérprete de música country promocionaba su hit “Achy Breaky Heart”) y se hicieron tan cercanos que cuando Miley nació, en 1992, su padre y su madre, Tish, le pidieron que fuera su madrina. “Me dijo: ‘¡Vamos a tener una niña y tienes que ser su madrina!’ Y yo le dije: ‘Bueno, sería un honor’”, contó la intérprete de “Jolene” en el ciclo The Howard Stern Show de SiriusXM.

En ese mismo programa, la artista dio detalles de la relación que mantuvo con su ahijada a lo largo de los años. “Hemos mantenido una relación muy, muy cercana a lo largo de los años… Adoro a Miley. Es mi pequeña dulzura. De hecho, la conozco desde antes de que naciera”, expresó quien no dudó en defenderla cada vez que la prensa atacaba su transgresor estilo de vida.

Miley Cyrus y Dolly Parton cantando 'Jolene'

“Antes, cuando hacía las cosas a mi manera, me vestía sexy y mostraba mi escote, recibía muchas críticas. Mucha gente pensaba que estaba cometiendo un error y que era una vulgar, y la verdad es que lo era… Así que pasé por eso, pero no le doy consejos. Cada quien tiene que recorrer este camino según sus propias reglas. Eso es lo que ella está haciendo. Y la adoro”, dijo en diálogo con la revista Sunday Times.

La relación de Dolly y la exchica Disney no sólo fue familiar. Ambas colaboraron en varios proyectos a lo largo de los años. Por ejemplo, la cantante de “9 to 5” interpretó al hada madrina recurrente de Cyrus en su comedia Hannah Montana, apareciendo en tres episodios entre 2006 y 2010. En 2023, ambas volvieron a trabajar juntas cuando decidieron reversionar el hit “Wrecking Ball” de Cyrus en el último álbum de Parton llamado Rockstar.

Miley le devolvió el favor cuando en enero de este año interpretaron una nueva versión del éxito de Parton de 1977, “Light of a Clear Blue Morning”. “Ver la forma en que trata a la gente con amor y respeto” fue lo que Cyrus aprendió de su madrina, según reveló a Cosmopolitan en 2017.

El recuerdo de Billy Ray Cyrus, el padre de Miley

El padre de Miley, Billy Ray Cyrus, también despidió a su gran amiga con un emotivo posteo en sus redes. Allí, recordó sus años de amistad y un mensaje reciente que ella le envió. “Tengo tantos momentos y recuerdos con Dolly que es difícil saber por dónde empezar”, comenzó el artista de música country en su cuenta de Instagram. “Como cualquier niño, crecí amando a Dolly Parton. Ella era parte de nuestras vidas, en nuestros televisores, en nuestras salas de estar”, relató dando cuenta de su fanatismo antes de conocerla.

Uno de sus primeros encuentros memorables ocurrió en 1992, cuando en plena gira Cyrus fue a su camarín después de que se rumoreara que ambos mantenían una relación extramatrimonial. “Jamás olvidaré cuando entré en su camarín para disculparme por todas las historias de la prensa sensacionalista que afirmaban que yo tenía una aventura con ella. Al más puro estilo de Dolly, simplemente me miró, me guiñó un ojo y dijo: ‘Cariño, ¡esta basura vende discos!’”, recordó.

A pesar del paso del tiempo, su vínculo siguió intacto. “Dolly me envió hace poco un mensaje precioso diciéndome que me quería con todo su corazón. Yo siempre la querré igual, con todo mi corazón… Siempre lo haré”, finalizó conmovido.