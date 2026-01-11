En qué andan. El famoso desalojado, el ídolo que pedalea a los 83, la estrella de los mil looks y la pareja más sexy del Caribe

EL SUPERPODER DE TRANSFORMARSE

No hay dudas: 2025 fue un año inolvidable para Millie Bobby Brown (21). Después de protagonizar durante cinco temporadas a Eleven, la joven superpoderosa de Stranger Things, la actriz británica se despidió de ese papel que le dio fama mundial.

Millie con melena rubia dorada y un strapless de Wiederhoeft, en el estreno de su última película, The Electric State, en marzo pasado GettyImages

Platinada y enfundada en un absoluto animal print por las calles de Londres GettyImages

Y lo hizo con un radical cambio de look: así como en febrero pasado se animó a apostar al rubio platinado para celebrar su 21° cumpleaños, Millie una vez más sorprendió a sus fans al teñir su larga melena con un tono rojizo para el estreno de los últimos episodios de la serie. La artista, que hace unos meses adoptó una hija junto a su marido, Jake Bongiovi (23), parece no tener miedo de jugar con su imagen.

Tras la promoción de la película, apostó al corte bob

En julio volvió a su castaño natural

En el último año la vimos arriesgar con diferentes estilos: pasó de un largo pelo rubio –tan sexy que recordó los tiempos de su admirada Pamela Anderson en Baywatch– a un corte bob desmechado; luego regresó a su castaño claro natural y más tarde eligió un intenso caoba.

Tres meses después lució nuevamente su corte bob

La transformación fue criticada por algunos medios y por fanáticos de la popular serie de Netflix con cuestionamientos tan agresivos que la actriz sintió la necesidad de defender su derecho a experimentar con sus looks como parte de su crecimiento: “Actúan como si debiera permanecer congelada en el tiempo, como si debiera tener el mismo aspecto que en la primera temporada de Stranger Things”, argumentó en Instagram frente a lo que consideró actos de bullying en su contra.

Para la presentación de la última temporada de Stranger Things, Millie posó un semirrecogido en tono rojizo, con un vestido de corsé y falda semitransparente de Ashi Studio GettyImages

EL OCASO DE UNA ESTRELLA

“Es humillante”, dijo Mickey Rourke (73) sobre la campaña que sus admiradores iniciaron para recaudar fondos y frenar el desalojo de su casa de Los Ángeles. Desde que se conoció la noticia de que el actor sería expulsado de su residencia por adeudar 60 mil dólares de alquiler, sus fanáticos abrieron una cuenta en GoFundMe –una aplicación solidaria– para ayudarlo, aunque él insiste en que no estaba al tanto.

Mientras transita uno de los peores momentos de su vida, Mickey Rourke le entrega uno de sus perros a un asistente Grosby group

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, dijo sentirse “frustrado” y “confundido” por todo lo que está viviendo. “Ese no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad. Preferiría meterme un arma en el trasero y apretar el gatillo”, aseguró. Su afirmación se contradice con lo que contó Liya-Joelle Jones, asistente del manager del protagonista de Nueve semanas y media, quien sostuvo que la cuenta había sido creada “con pleno permiso de Mickey”.

El lunes 5 de enero, el actor abandonó su casa de Los Ángeles por adeudar 60 mil dólares de alquiler. Dos hombres lo ayudaron a cargar sus pertenencias en un camión de mudanza Grosby group

Rourke no es la primera estrella de Hollywood que cae en desgracia, y su situación es desesperante. A sus seguidores no solo les preocupa la quiebra financiera, sino también su aspecto físico. El actor está muy delgado, demacrado y, a pesar de que la campaña en su auxilio recaudó más de 95.000 dólares –que él promete devolver–, abandonó el lunes 5 la casa en la que vivía, con la ayuda de dos hombres que cargaron en una camioneta unos pocos muebles y bolsas negras con papeles y su ropa.

UN AMOR ENTRENADO

Como todos los años, la modelo y actriz brasileña Izabel Goulart y el futbolista alemán Kevin Trapp posaron con sus gorros navideños

Es su lugar favorito en el mundo, a donde vuelven temporada tras temporada para pasar las fiestas y arrancar el año con energías renovadas. Esta vez, además, la modelo y actriz brasilera Izabel Goulart (41) y el futbolista alemán Kevin Trapp (35) volvieron a recalar en Saint Barth para celebrar una década de amor juntos.

Las caminatas, los baños de mar y los partidos de paleta en su escapada a St Barth formaron parte de sus días de descanso Grosby Group

Si bien se sabe que empezaron a salir en 2016, que se comprometieron dos años más tarde y que lo anunciaron con un video en Instagram en el que ella mostró su mano coronada por una “roca” y aseguró que “pronto seré la Sra. Trapp”, la pareja nunca más dio detalles de su relación, al punto que no se sabe si alguna vez llegaron a casarse.

La modelo tiene uno de los cuerpos más famosos y admirados de las pasararelas y las campañas de moda

Lo que sí es una certeza es que la magia entre ellos parece intacta a juzgar por las fotografías que compartieron en sus redes y en las que se los ve muy cómplices y divertidos haciendo acrobacias y posturas de yoga en traje de baño y bikini y con gorros navideños. “Nuestra tradición navideña tropical. ¡Te deseamos que pases un tiempo maravilloso con tus seres queridos y unas felices fiestas!”, escribieron.

Para las fiestas de fin de año, la pareja hizo piruetas en la orilla del mar. “Nuestra tradición navideña tropical. ¡Te deseamos que pases un tiempo maravilloso con tus seres queridos y unas felices fiestas!”, escribieron en un posteo de Instagram

El ángel de Victoria’s Secret y el arquero del Paris F.C. son fanáticos de la vida sana y del fitness, por lo que sumaron altas dosis de movimiento a sus jornadas de descanso, sol y baños de mar. Se los vio jugan - do a la paleta en la arena, caminando todos los días por la orilla y hasta saltando a la soga, un tipo de entrenamiento que a Izabel le encanta.

LA ÚLTIMA CRUZADA

El ciclismo es el deporte favorito de Harrison Ford para mantenerse en forma: a sus 83 años, el actor, conocido por sus papeles en Indiana Jones y Star Wars, entre otros filmes, suele pedalear 25 kilómetros diarios, desde Brentwood hasta Malibú, por la costa del Pacífico.

A sus 83 años, Harrison Ford despidió el 2025 andando en su bicicleta gravel (un híbrido entre la bici de ruta y la mountain bike) por Santa Mónica, California Grosby group

Y lo hace sobre una bicicleta gravel marca Cannondale y como un verdadero profesional: lleva zapatillas con calas, casco, guantes, anteojos, in - dumentaria de ciclista y accesorios de hidratación. Según él mismo contó en una entrevista, después del acciden - te aéreo que casi le cuesta la vida en 2015 empezó a tomar conciencia de la importancia de cuidarse mucho más, aunque se mostró moderado respecto a su rutina física. “No hago ejercicio como un loco. Hago un poco. Ando en bicicleta y juego al tenis”, dijo. Esa es la fórmula de Harrison Ford para seguir activo y verse y sentirse bien.