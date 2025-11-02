Stranger Things y un final con escándalo: Millie Bobby Brown denunció por maltrato a su papá de la ficción

Con el comienzo de noviembre los fanáticos de la serie Stranger Things por fin empezaron a vislumbrar la luz al final del camino. Después de más de tres años de espera, la quinta y última temporada de la exitosa ficción de Netflix está cerca de estrenarse. Una gran noticia que quedó opacada hoy, cuando el diario británico Daily Mail publicó una nota en la que asegura que Millie Bobby Brown, la gran estrella del programa, habría acusado a David Harbour, su compañero de elenco y figura paterna en la serie, de maltrato y acoso laboral.

Stranger Things 5, tráiler oficial

Según la publicación inglesa la actriz presentó una extensa a la producción de Netflix sobre el comportamiento de Harbour poco antes de comenzar a grabar la quinta temporada de Stranger Things cuyos primeros cuatro episodios estarán disponible en plataforma desde el miércoles 26. Los tres siguientes se estrenarán el 25 de diciembre y el capítulo despedida podrá verse el último día del año.

El artículo publicado hoy, no da demasiados datos sobre el contenido de las acusaciones de Brown pero sí detalla que se trató de un documento de páginas y páginas en el que la actriz reveló sus conflictos con Harbour en el set al que por el resto de la grabación siempre fue acompañada por uno de sus representantes. La presentación de la actriz puso en marcha una investigación interna que duró varios meses de la que Netflix no hizo ningún comentario público hasta ahora. Tampoco lo hicieron los principales involucrados ni el resto de los actores de la serie. La nota publicada hoy aclara que las acusaciones de Brown no referían a ningún tipo de conducta sexual inapropiada por parte de Harbour con el que la actriz comenzó a trabajar en la primera temporada de Stranger Things cuando era una niña de doce años.

Millie Bobby Brown y David Harbour en Stranger Things Archivo

El escándalo que provocaron las revelaciones del Daily Mail contrastan no solo con el vínculo de los actores en la ficción dónde sus personajes, El y Jim Hopper, encarnan uno de los aspectos más emotivos y festejados de toda la serie, sino también con el lazo que los intérpretes parecían compartir más allá de las cámaras hasta hace pocos años. De hecho, en 2021 Harbour contó en una entrevista que se sentía como el protector de Brown en las grabaciones ya que la había visto crecer y hacerse famosa gracias al programa. “Millie y yo tenemos una relación especial porque la conozco desde que era chica. La conocí antes de todo este asunto de la popularidad global. Siento que debo protegerla. Me preocupo por ella. Me preocupo por su nivel de fama y todo lo que eso significa para ella”, decía en aquel entonces el actor en el podcast That Scene with Dan Patrick (Esa escena con Dan Patrick).

Millie Bobby Brown responde con dureza a las críticas sobre su apariencia

Aquellos comentarios del actor parecieron estar más que justificados a principios de este año cuando la actriz de 21 años fue criticada con tanta saña en las redes por su aspecto físico que decidió postear un video en su perfil de Instagram en el que apuntó a los medios que se dedicaban a hacerle “bullying” y a “menospreciar” a las mujeres jóvenes como ella. Ahora se sabe que esa declaración pública no fue la primera vez que Brown denunció el supuesto acoso al que era sometida. Según ella, incluso por su papá de la ficción.

Está sonando tu canción

Lily Allen y David Harbour en una de sus últimas apariciones públicas TIDNY-297

Lo cierto es que las conductas de Harbour ya estaban bajo el escrutinio del público incluso más allá de la ficción de Netflix desde la semana pasada cuando salió a la venta el nuevo disco de Lily Allen, su ex esposa de la que se separó el año pasado después de cuatro años de matrimonio por supuestas infidelidades de él. En una de las canciones del disco West End Girl lanzado hacía diez días, la artista británica canta sobre una relación abierta en la que su pareja la traicionó viviendo una doble vida en un palacio de mujeres. De hecho, la letra es bastante más burda y explícita en relación al engaño del que canta Allen y que muchos conectan directamente con el final de su relación con Harbour.

En un reportaje previo a la salida del disco con la revista Interview Allen explicó que su álbum no era una venganza contra su ex marido al que, según el Daily Mail, apoyó durante todo el proceso de investigación al que fue sometido. “Quiero decir, lo escribí en 10 días en diciembre pasado y ahora siento cosas muy diferentes respecto a todo el asunto. Todos pasamos por rupturas amorosas y siempre son malditamente brutales. Pero no sucede tantas veces que uno se sienta en la necesidad de escribir sobre eso cuando lo estás atravesando. Eso es lo que distingue a este disco: es un proceso visceral. En ese entonces estaba tratando de procesar las cosas y eso influyó en las canciones que escribí pero ya no me siento confusa o enojada como en ese momento. No necesito venganza”, explicó la cantante en la entrevista.

Sin embargo, para Harbour haber sido señalado, casi explícitamente, por su ex esposa como un adicto al sexo, infiel serial y cruel para luego revelarse que fue acusado de maltrato contra Brown podría significar el fin de su carrera. Al menos en proyectos de tan alto perfil como Stranger Things cuya poderosa maquinaria promocional acaba de chocar con un obstáculo tan enorme como complicado.