La rechazaron para GOT y pensó en abandonar su sueño, pero una oportunidad jugada le cambió la vida en su peor momento

A diferencia de sus tres hermanos, quienes dedicaban parte de su tiempo libre a mirar dibujos animados, Millie Bobby Brown se aburría fácilmente. Tal como contó su padre, Robert Brown, en diálogo con la revista People, las horas que su hija pasaba frente a la pantalla con musicales mientras imitaba algunos de sus personajes favoritos eran un mensaje claro: ella ya había encontrado su gran pasión. Ahora, solo faltaba que el resto del mundo la descubriera.

Millie Bobby Brown junto a su mamá y su papá Daily Mail

En ese sentido, tanto Robert como su esposa, Kelly Brown, no dudaron en acompañarla para que cumpliera su sueño. Tanto fue así que aceptaron la recomendación de un manager de dejar sus vidas en Inglaterra e instalarse en escenarios estratégicos donde la carrera de su hija -quien en ese entonces tenía tan solo ocho años- pudiera despegar.

Millie Bobby Brown encontró el éxito de la mano de Stranger Things (Foto: Instagram/@milliebobbybrown)

Ese instinto no tardó en dar frutos. Sus primeras apariciones frente a cámara fueron en publicidades locales en Orlando. Pero el verdadero desafío llegó tras mudarse a Los Ángeles. Con apenas 9 años, consiguió su primer papel en televisión cuando interpretó a la joven Alicia en Érase una vez en el País de las Maravillas. Aunque este parecía el inicio de un ascenso imparable, una serie de obstáculos casi la dejan fuera de juego.

Millie Bobby Brown como Alicia en Érase una vez en el País de las Maravillas (2013)

Previo a la sexta temporada de Game of Thrones, Millie audicionó para el papel de Lyanna Mormont. Con la esperanza de conseguir la interpretación que tanto anhelaba, el “no” del equipo encargado del casting fue un golpe del que le costó recuperarse. “Creo que me desanimó mucho el rechazo, es algo que les digo a todos. Esta industria está llena de rechazo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Obtienes muchos no, antes de que obtengas un sí (...) Hice una audición para Game of Thrones y obtuve un ‘no’ por eso. Entonces fue cuando pensé: ‘Oh, esto es realmente difícil’, porque supongo que realmente quería ese papel“, se sinceró sobre el tema en 2020, durante una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show.

Ese rechazo marcó también el fin de una apuesta económica familiar que los dejó al límite. Tras años de intentar hacerse un lugar en Estados Unidos, los Brown se quedaron sin dinero y se vieron obligados a regresar a Inglaterra para vivir en la casa de una tía. “Estábamos destrozados. No teníamos dinero, así que fue muy duro”, recordaría Millie tiempo después sobre ese viaje de vuelta que parecía marcar el final de su carrera.

Aunque al principio se desanimó, lo que vendría después la sorprendió. “En ese momento pensé que el proceso de casting era re difícil y casi dejo todo, y la última chance se la di a un programa de Netflix llamado Montauk“, indicó la actriz sobre el nombre original que tenía la serie de los hermanos Duffer. Lo cierto es que esa última audición la hizo por consejo de su madre, que la invitó una vez más a no bajar los brazos antes de regresar a su país. Y valió la pena. Ya en Inglaterra, recibió el llamado que le cambió la vida para siempre.

El día que Millie Bobby Brown se rapó para interpretar a Eleven en Stranger Things (Foto: Captura)

Pero el camino no fue fácil. Con tan solo 12 años, la pequeña actriz tuvo que raparse la cabeza para llevar a cabo al personaje que marcaría un precedente en su vida. Aunque describió el hecho como empoderador, también fue doloroso debido al acoso y las miradas ajenas que enfrentó. “El día que me rapé la cabeza fue el momento más empoderador de toda mi vida. El corte del último mechón de pelo fue el momento en el que toda mi cara estaba a la vista y no podía esconderme detrás de mi pelo como solía hacer”, escribió en la descripción del video que publicó en sus redes al momento en el que la rasuraban.

Y continuó: “Según me miraba, no podía ver a mi viejo yo, me doy cuenta ahora; tengo un trabajo que hacer y es inspirar a otras chicas para que se den cuenta de que su imagen o parte exterior no es lo que creo que sea importante. Lo que encuentro importante es preocuparse, querer e inspirar a otras chicas. Pensé en compartir mis pensamientos durante este momento de cambio en mi vida”.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 Gentileza

Pero, ¿en quién pensaba Millie mientras llevaba a cabo ese acto que ella luego describiría como liberador? Según relató en el posteo, su musa inspiradora fue el personaje de Imperator Furiosa en Mad Max, que interpretó con éxito la actriz Charlize Theron.

Charlize Theron como Imperator Furiosa, una guerrera de la carretera, en Mad Max: furia en el camino Warner

La imagen de Eleven rapada quedó grabada en la identidad de Millie Bobby Brown. A pesar de haber dejado atrás aquel look hace años, la actriz reveló en marzo de 2025, durante una entrevista para el podcast Call Her Daddy, que consideraba seriamente volver a pasar por la afeitadora. “Quizás antes de dar a luz, porque cuidar el cabello es una auténtica pesadilla y voy a estar cuidando a mi hijo. Creo que es una experiencia liberadora. Tuve esa experiencia de niña, pero quiero tener esa experiencia como mujer”, explicó.

Durante una entrevista para el podcast Call Her Daddy, la actriz reveló que consideraba seriamente volver a pasar por la afeitadora

Sin embargo, el destino y sus decisiones personales trazaron un camino distinto. Aunque las grabaciones de la quinta y última temporada de Stranger Things (estrenada en noviembre de 2025) sugerían que Millie podría retomar ese icónico aspecto para el gran final, la actriz decidió no volver a pasar por ello antes del rodaje.

Años después de haberse rapado para ser Eleven, Millie Bobby Brown optó por una peluca

Millie Bobby Brown se convirtió en madre en 2025 junto a Jacob Bongiovi, con quien contrajo matrimonio en 2024 (Foto: Instagram @milliebobbybrown)

Poco después de aquellas declaraciones, la vida de Millie cambió por completo: en lugar de un proceso de gestación biológica, se convirtió en madre junto a Jacob Bongiovi —con quien contrajo matrimonio en 2024— a través del método de la adopción. Este nuevo capítulo personal coincide con su consolidación definitiva en Hollywood. Tras el éxito mundial de Eleven, su salto al cine llegó con grandes franquicias como Godzilla: King of the Monsters (2019) y Godzilla vs. Kong (2021).

Además de protagonizarla, Millie Bobby Brown produjo Enola Holmes 1 y 2 Alex Bailey - Netflix

Su carrera también alcanzó un nuevo nivel con The Electric State, la cinta de ciencia ficción de los hermanos Russo. Además, su ambición la impulsó a fundar PCMA Productions, bajo la cual protagonizó y produjo la saga de Enola Holmes y el film Damsel.

Pero su resiliencia no solo fue económica. Millie convive con una hipoacusia severa; nació con una pérdida parcial de la audición que, tras años de tratamientos, terminó en sordera total de uno de sus oídos. En los inicios de su carrera, se enfrentó a una encrucijada: someterse a una operación compleja o apostar todo a la actuación, dado que el quirófano podía alejarla de los sets en un momento crítico. Eligió los reflectores y con cada proyecto que protagonizó demostró que, incluso frente a la barrera más alta, el éxito es inevitable para quien se niega a rendirse.