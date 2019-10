Minerva Casero se refirió a las agresiones que sufre su papá

12 de octubre de 2019 • 23:23

En los últimos días, Alfredo Casero vivió un momento incómodo en un bar porteño, cuándo un empleado del lugar lo agredió por su postura política mientras disfrutaba de tomar algo con un amigo. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, y mientras se debatía sobre las agresiones que se sufren hoy en día en redes sociales y la vía pública, su hija Minerva contó que tanto para ella como para sus hermanos estas situaciones son muy difíciles de aceptar.

"Habitualmente le sucede, que por su posición política o por sus manifestaciones y su expresión, mucha gente lo agrede. Es difícil también para todos nosotros, sus hijos, porque es mi papá y yo quiero lo mejor para él", comentó seriamente. "Que la gente lo agreda no es de mi gusto, para nada".

La joven actriz, quién hoy es parte del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza, también habló sobre su romance con Tomás Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González. "Me está mirando Toto", dijo visiblemente enamorada mientras Mirtha le consultaba si quería o no hablar de él. "Puedo hablar de Toto durante horas. Se me cae la baba", le contestó ella.

"Nosotros nos conocimos hace mucho tiempo, al menos en nuestras vidas es un tiempo considerable", comenzó relatando sobre cómo nació el amor. "Yo tenía 14 años y él 15. Íbamos juntos a teatro, cuándo entró a la clase sentí que lo conocía de toda la vida y me enamoré, de verdad".

Si bien la vida los llevó por caminos separados, muchos años después sus destinos volvieron a cruzarse. "Durante un montón de años no nos vimos más, y cuándo nos reencontramos nos enamoramos con compromiso", explicó Minerva antes de revelar quién fue el que dio el primer paso.

"Primero él tomó la iniciativa, después yo, después él de nuevo y yo me fui para atrás... y así hasta que decidimos ponernos de novios. Hoy estar un día separados es como una eternidad", dijo mientras el resto de los invitados sonreía ante el relato.

Tomás y Minerva oficializaron su romance en septiembre del 2018 con dulces posteos en las redes sociales. Los jóvenes de 20 y 21 años comenzaron a salir mientras trabajaban juntos en Simona, y hoy en día siguen compartiendo cartel en la tira de eltrece.

"No vivimos juntos, pero vamos de casa en casa. A veces dormimos con el perro también, que pesa como 80 kilos", contó ella. "Estoy muerta de amor, es una persona muy especial, un tesoro".