Alfredo Casero sobre la agresión en el bar: "fue una situación de barbarie"

El comediante habló del episodio en el que lo echaron de un local en Palermo

En los últimos días, Alfredo Casero vivió un momento incómodo en un bar porteño. Luego de compartir un momento con un amigo, el comediante pagó su cuenta y, antes de retirarse del lugar, un empleado del bar lo agredió por su postura política. "Andá a tocar el bombo a favor de Macri a otra parte", le dijo el hombre de 80 años, que las primeras versiones dijeron que era el dueño del bar, pero luego se supo que el hombro es empleado del establecimiento. "Me estás amenazando, viejo b.. Maleducado. Tengo un millón y medio de seguidores en Twitter y te los voy a traer", le respondió el actor.

Ahora, Casero rompió el silencio y habló del episodio que vivió en el bar, ubicado a pocos metros de Canal 9. "Estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas. No hay que darle mas importancia de la que tuvo, fue una situación de barbarie", dijo en una entrevista radial. Además, Casero dijo que su intención no era que el episodio trascendiera, pero la reacción de la gente que estaba en el lugar hizo que fuera inevitable. "Se armó quilombo porque había gente que me daba la razón. sinceramente podría haberlo dejado pasar, pero una marea de gente empezó a intervenir y no podía decirles que no".

Es que cuando el actor escuchó los comentarios del empleado, los clientes comenzaron a mostrar su apoyo y Casero se envalentonó: "Son tus clientes. Parece que no tenés clientes peronistas. Cometés un error. Es una barbaridad. Estamos así por tu generación de m. Tengo 60 años y vos tenes 80, los dos somos viejos. ¿Me amenazás con matarme? Acá está mi abogado", dijo Casero. Mientras se retiraba, el empleado del lugar le gritaba "chorro", a lo que Casero respondió: "yo chorro no soy y te pagué lo que quisiste. Me da pena por el mozo que es buena gente".

Horas después de que trascendiera el episodio, el dueño del bar habló con los medios y aclaró que la persona que increpó a Casero es un empleado, que según contó "está arrepentido porque se le fue de las manos". "Tengo un amigo en común con Alfredo y lo llamé, por suerte quedó todo bien. Le pedí disculpas", contó el dueño del local. "No me sirve que el restaurant tenga un tinte político, no somos K, ni macristas ni nada. Quiero que la gente entienda que fueron muchos años de sacrificio para que en una hora se vaya todo al diablo, porque cuando pasa algo así la gente no viene más. Pelearse no ayuda, siempre trato de guardar mis pensamientos sobre fútbol o política", añadió.