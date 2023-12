escuchar

La 70ª edición de los premios Oscar, celebrada el 23 de marzo de 1998 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, fue una noche clave en la historia del cine reciente. Algunos datos: Titanic se llevó el premio a la mejor película y James Cameron se coronó como mejor director. Jack Nicholson y Helen Hunt fueron galardonados como mejor actor y mejor actriz por sus inolvidables personajes en Mejor... imposible. ¿Los secundarios? Kim Basinger por Los Ángeles al desnudo y Robin Williams por En busca del destino. Y precisamente esta película se llevó también el premio a mejor guion. Un galardón que recogieron los dos jóvenes talentosos —en aquel momento a punto de convertirse en grandes estrellas— que lo habían escrito: Matt Damon y Ben Affleck.

La película se había estrenado en 1997. Estaba dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Matt Damon en el papel del joven limpiador Will Hunting y por Robin Williams en el del psicólogo que, tras descubrir su enorme talento para las matemáticas mientras trabaja limpiando el pasillo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, le plantea un dilema: alejarse de sus amigos del barrio, entre los que se encuentra Ben Affleck, y su perspectiva de una vida sencilla, o aprovechar sus asombrosas cualidades para ir a la universidad. En la película también aparecía Minnie Driver , quien interpretaba a una estudiante británica a punto de graduarse en Harvard, que servía como interés romántico para el personaje de Damon. En algún momento entre el rodaje y la promoción de la película, los dos intérpretes comenzaron a salir juntos. Estuvieron desde 1997 a 1998.

Pero ese 23 de marzo de 1998 Matt Damon y Minnie Driver ya no estaban juntos. En un video recientemente viralizado en redes sociales, se muestra el momento en el que la pareja de actores y guionistas recogen, eufóricos, su estatuilla: “Le acabo de decir a Matt que perder sería una mierda, pero que ganar daría más miedo. Y realmente da mucho miedo”, comienza diciendo Affleck. “Somos dos chavales con la suerte suficiente de haber trabajado con un grupo de personas maravillosas a las que solo podemos dar las gracias. A Harvey Weinstein, por creer en esta película. A Gus Van Sant, por su increíble dirección. A Robin Williams, por darnos sus mejores diálogos. A Minnie Driver, cuya actuación es maravillosa...”. Los intérpretes continúan agradeciendo (a sus familias, a sus amigos) y la cámara enfoca a Driver, que parece no estar disfrutando demasiado del momento. Ha sido la propia actriz quien ahora, en ese mismo video, comenta: “¡Mi cara!”, acompañando su comentario de una serie de emojis de risa. Alguien responde: “Minnie parece muy triste”. A lo que ella responde: “Matt rompió conmigo tan solo unas semanas antes de esto y fue a los Oscar con su nueva novia. .. yo estaba devastada. Me encantaría haberlo celebrado más porque fue un gran momento para todos nosotros y para esta maravillosa película”.

La relación entre la pareja de intérpretes fue breve, pero eso no significa que no estuviese en boca de todos. Eran jóvenes, talentosos y sus carreras estaban empezando a llamar la atención. En una entrevista de la época en el programa de The David Letterman Show, Matt Damon dijo de su entonces pareja: “Minnie Driver ha revolucionado mi mundo”. Un mes más tarde, la había dejado. Y Damon se encargó de dejarlo claro. En concreto, lo hizo en una aparición en uno de los programas más vistos de Estados Unidos, el de Oprah Winfrey. Cuando la popular presentadora le preguntó por su relación, el actor respondió que, en esos momentos, estaba soltero: “Estuve un tiempo con Minnie, pero ya no tenemos una relación romántica. Somos buenos amigos. La quiero mucho y me preocupo mucho por ella. Nos preocupamos mucho el uno por el otro”.

Driver, por su parte, no pensaba que su ruptura fuese a convertirse en entretenimiento, y no esperaba que Damon hablase públicamente de lo sucedido en un programa de televisión. Tal y como reveló más adelante en una entrevista en Los Angeles Times, le molestó profundamente que los medios la presentasen como una víctima: “Todo tiene que tener un carácter mítico. Existen una serie de arquetipos que todo el mundo comprende. Yo tuve que ser la víctima. Una ruptura ya es algo horroroso de por sí, pero que además sea así de pública y que la gente te encasille en un papel que ni por todo el dinero del mundo interpretaría... es mucho peor”, confesó en 1998. “Fue muy desafortunado que Matt fuese a Oprah, parece que para él aquel era el lugar apropiado para contar que ya no estábamos juntos... lo que para mí fue complemente inapropiado. Pero claro, también estaba muy ocupado declarando su amor hacia mí en Letterman solo un mes antes”.

Minnie Driver y Matt Damon, en una escena de En busca del destino Archivo

Los caminos de Damon y Driver no volvieron a juntarse, ni en el plano laboral ni en el sentimental. Matt Damon se ha vuelto mucho más discreto con su vida privada, de la que ya no suele hablar tan abiertamente en entrevistas. De hecho, en otra concedida también a Oprah Winfrey dijo que había aprendido que “no había ningún tipo de ventajas” en dar tantos detalles al público. Driver ha vuelto a hablar de Damon con la perspectiva que da el paso del tiempo. En una entrevista concedida a The Times en 2022 con motivo de la publicación de sus memorias, tituladas Managing Expectations, la actriz reveló por qué incluyó su historia con Matt Damon en el libro: “Era casi un juego, éramos dos niños. Éramos dos niños jugando con esta enorme bestia llamada fama. Ninguno de los dos comprendía lo que estaba pasando. Te mudas de casualidad a Nueva York para conocer a un par de agentes y terminás asistiendo nominada a la ceremonia de los Oscar dos años después. No me digas que no es una buena historia. Por eso incluí a Matt. No era en plan: ‘Oh, debo examinar de nuevo mis sentimientos hacia él’, ni nada de eso. ¡Qué va! Lo pasamos estupendamente. Estuve muy enamorada de él. Fue demasiado público, demasiado complicado y demasiado dramático... y eso lo convierte en una historia fantástica”.

La actriz también aprovechó aquella entrevista para hablar en muy buenos términos profesionales de Damon y de Affleck, que defendieron a la actriz frente a Weinstein, que la consideraba poco atractiva para el papel de En busca del destino: “Nadie querría encamarse con ella”, cuenta Driver que Weinstein dijo sobre ella al director de casting del film, pero Damon y el resto de los productores insistieron.

