De mensajes de texto a humillación en TV: cinco celebridades a las que les rompieron el corazón de la peor manera

Un pedido de divorcio hecho de una manera muy desafortunada, una separación que se hizo pública en un programa de televisión... Los famosos han atravesado situaciones angustiantes en relaciones a las que les veían futuro. En esta nota, un recorrido por cinco historias donde una de las partes debió hacer el duelo por decisiones sorpresivas de sus parejas.

*Diane Kruger dejó devastado a Joshua Jackson

Joshua Jackson y Diane Kruger parecían la pareja perfecta Evan Agostini - Invision/AP

Los actores se conocieron en 2006, mismo año en el que Diane Kruger se divorciaba de su primer marido, el actor y director Guillaume Canet. El flechazo fue inmediato y, con el paso del tiempo, demostraban que su vínculo avanzaba a paso firme mientras se acompañaban en diferentes eventos vinculados a los proyectos de cada uno. Cuando advirtieron que lo suyo iba en serio, compraron tres propiedades para no separarse en los rodajes: una casa en París, otra en Vancouver, y un departamento en Nueva York. Diez años después de ese momento en que se vieron y creyeron que estaban destinados a estar juntos para siempre, llegó el baldazo de agua fría para el exDawson’s Creek: Kruger se había enamorado de otro actor.

“Diane Kruger y Josh Jackson han decidido separarse y permanecer amigos”, comunicaba un allegado a la pareja a la revista People. Si bien el motivo de la ruptura quedó fuera de ese texto cuidadosamente redactado, las especulaciones no tardaron en surgir. Los rumores que circulaban hablaban de un supuesto engaño de la actriz con el actor de The Walking Dead, Norman Reedus, con quien filmó una película llamada Sky en la que también trabajó Jackson. En 2015, las especulaciones se convirtieron en certeza cuando se publicaron fotografías de la actriz junto a Reedus en una salida romántica. Al poco tiempo, Kruger fue muy honesta respecto de por qué se separó de Jackson.

Tras el desengaño, Joshua se enamoró de Jodie Turner-Smith, su actual esposa y madre de su hija Billy Bennight - AdMedia / Sipa USA

“Yo estaba en un lugar oscuro. Enfrenté dos muertes de familiares muy cercanos ese año, solo había mucha oscuridad y pérdida personal”, contó la actriz. Luego, en diálogo con Vulture en 2017, también habló sin filtro. “Mi separación era algo que se veía venir, terminamos meses antes de cuando lo dijimos. Cuando tomé la decisión, ya no se sentía urgente. No te separás de la noche a la mañana después de una década de relación. Se sintió liberador”, expresó la actriz, quien actualmente sigue en pareja con Reedus, con quien tiene una hija en común.

En cuanto a Jackson, el actor prefirió no brindar declaraciones sobre algo tan doloroso, pero un allegado le reveló a la revista Us Weekly que Joshua se encontraba “devastado” no solo por la ruptura sino por el hecho de ver a su expareja junto a su flamante novio en público cuando apenas habían pasado semanas de la separación. Con el tiempo, el dolor cesó y para Jackson el panorama cambió cuando se casó en 2019 con la modelo y actriz Jodi Turner-Smith, con quien es padre de una niña.

*Katy Perry se enteró de su divorcio por mensaje de texto

Katy Perry y Russell Brand, del felchazo al divorcio AP

Los famosos tampoco están exentos de sufrir una ruptura de una manera cruel e inmadura y lo que sucedió con el matrimonio de Katy Perry y Russell Brand es un ejemplo de esto. La estrella pop y el comediante británico se conocieron en 2008 en el rodaje de la película protagonizada por Brand y Jonah Hill, Misión Rockstar. Un año más tarde ya estaban viviendo juntos y fantaseando con la idea de casarse, lo que efectivamente sucedió en octubre de 2010 en la India. Es decir, nadie se esperaba lo que hizo el actor nada menos que en Año Nuevo: el 31 de diciembre de 2011 le mandó un mensaje de texto a su esposa contándole que iba a pedirle el divorcio. Al poco tiempo, presentó los papeles y citó “diferencias irreconciliables”.

En el revelador documental de la cantante, Part of Me, se la muestra llorando por el quiebre de su matrimonio, que se vio afectado, entre otras cosas, por las diferentes agendas de ambos y por cómo Katy no estaba lista para ser madre y se sentía presionada para serlo. “A él no le gustaba que yo fuera la jefa en algunas cosas”, declaró tiempo después. El actor, por su parte, quiso poner paños fríos a una situación que no supo cómo manejar. “Estaba muy, muy enamorado de ella, pero era complejo vernos, no funcionó por razones prácticas y no me gustaría añadir nada más para no lastimarla, es una mujer sensible que siempre me va a importar”, expresó.

Enamorados, la cantante Katy Perry y quien fuera su esposo, el actor británico Russell Brand, en una entrega de los Grammy Reuters

La artista no tuvo pruritos en mostrarse vulnerable cuando Brand le pidió el divorcio de un modo tan atípico que la dejó destrozada por mucho tiempo. “Cuando lo conocí, pensé que era mi par, pero después me di cuenta de que a los hombres fuertes no les gustan las mujeres que son fuertes también, no pueden lidiar con la equidad, y eso me lastimó mucho porque después pasó a ejercer un control sobre mí”, manifestó la cantante, quien prefirió reservarse otros motivos por los que el matrimonio no funcionó. “Siempre me culpé por el divorcio, pero ahora puedo decir que estaba fuera de mi control y que logré superarlo”.

Katy Perry y Orlando Bloom, enamorados Instagram

En 2016, Katy conoció al actor Orlando Bloom, con quien se comprometió el Día de los Enamorados de 2019. Al año siguiente, la intérprete californiana reveló a través del videoclip de la canción “Never Worn White” que estaba embarazada. En agosto de 2020, nació su hija, Daisy Dove. En diálogo con Chelsea Handler, Perry afirmó que haber sido madre fue “la mejor decisión” que tomó en toda su vida. “No era muy maternal y creo que eso probablemente se deba a algunas cosas de la infancia”, confesó y dijo que verlo a Orlando en su rol de padre con Flynn, su hijo con Miranda Kerr, le cambió su mirada de las cosas.

*Minnie Driver y la traición de Matt Damon

Minnie Driver y Matt Damon en 1997 Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

En 1997, Minnie Driver y Matt Damon acaparaban la atención de la prensa por cómo su relación en el largometraje En busca del destino se había replicado fuera del set. Los jóvenes actores estaban en un pico de popularidad. Mientras que Driver fue nominada al Oscar por su rol de Skylar en el film de Gus Vant, Damon obtuvo la estatuilla dorada por el guion que coescribió con Ben Affleck. Es decir, no había medio que no quisiera entrevistarlos, y fue precisamente una entrevista la que le abrió los ojos a la británica, quien creía que estaba en un noviazgo sólido con el actor.

Minnie Driver y Matt Damon en En busca del destino

Damon fue al programa de Oprah Winfrey en el que habló sobre su carrera, pero también sobre su vida privada. Cuando la famosa conductora quiso saber acerca de su estado civil, Matt no dudó en asegurar que estaba soltero. La noticia destruyó a su pareja, quien debió ver por la TV cómo su novio estaba terminando la relación en uno de los programas más populares de la pantalla norteamericana. Un año después, la actriz brindó una entrevista en la que hizo referencia a la crueldad con la que su expareja manejó la ruptura. “Es horrible que te dejen de por sí, pero que haya sido tan público fue una lástima y totalmente inapropiado”, expresó Minnie.

“De repente, el interés en Matt y en mí como pareja era enorme, pero luego nos separamos muy públicamente y eso fue sombrío. La relación pasó de ser una cosa hermosa a algo oscuro”, remarcó y añadió que Damon pudo haber manejado la ruptura de otra manera. En una visita al ciclo Today para promocionar su libro, Managing Expectations, Minnie hizo referencia al episodio que la humilló ante la vista de todos y sobre el que escribió en sus memorias. “Él se había vuelto muy popular y su forma de ver las cosas era explosiva, no fuimos una buena combinación”, reconoció.

*Laura Dern, Billy Bob Thornton y un compromiso roto

Dern tuvo una relación con Billy Bob Thornton, quien la dejó para casarse con Angelina Jolie Archivo

La actriz de Historia de un matrimonio se enamoró de Billy Bob Thornton en 1997. El actor venía de atravesar nada menos que cuatro divorcios, pero el amor pudo más y ambos se comprometieron antes de que Billy Bob se embarcara en el rodaje de la película Pushing Tin, donde conoció a la actriz Angelina Jolie , quien tenía 23 años en ese momento. El actor y director, de 44, sintió algo muy fuerte por ella desde que la conoció.

El romance nació, lógicamente, en medio de un escándalo, dado que Jolie estaba en una relación con Timothy Hutton y Thornton, comprometido con Dern. Sin embargo, acordaron terminar con esos vínculos y el 5 de mayo de 2000 se casaron en Las Vegas, para entusiasmo de la prensa, quienes los fotografiaron en un evento luciendo unos collares que contenían la sangre del otro, gesto que fue demasiado polémico para Hollywood, quien tildó a la pareja de “satánica”. Años más tarde, Thornton se reiría de esa situación luego de que ambos se divorciaran en 2003.

Billy Bob Thornton y Laura Dern en 1999, el año en que todo se desmoronó

“Angie llegó un día a casa con un par de esos kits que sirven para hacerte un collar con la foto de su abuelita y llevábamos mucho tiempo separados porque ella había estado rodando en Camboya y pensaba que sería muy romántico que nos hiciéramos un pequeño corte en un dedo, untáramos con sangre los recipientes y nos los pusiéramos, así cuando no estuviésemos el uno con el otro nos podríamos poner el collar y sentirnos juntos. Fue así de fácil. La prensa lo vendió como si estuviésemos usando un cubo de sangre alrededor de nuestros cuellos”, contó el actor años más tarde entre risas.

Billy Bob Thornton conoció a Jolie y terminó su compromiso con Laura Dern. En 2000 se casó con Angelina CHRIS PIZZELLO - AP

Sin embargo, quien no le encontró humor a lo acontecido fue la actriz de Big Little Lies y lo dejó en claro en una charla con la revista Talk. “Dejé nuestra casa para trabajar en una película y mientras estaba fuera mi novio se casó y no supe más nada de él”, declaró y sumó una frase desgarradora: “La ruptura fue como una muerte repentina, para nadie hubo un cierre o claridad”. Ante esos dichos, Thornton se limitó a decir que lamentaba “haber causado dolor”. Tras un período de duelo, Laura Dern pudo rearmar su vida con el músico Ben Harper, con quien se casó en 2005 y con quien tuvo dos hijos, Ellery y Jaya. La pareja se separó en 2013 y en la actualidad la actriz está de novia con el deportista Baron Davis, aunque es muy hermética al hablar de sus relaciones con la prensa.

*Daniel Day-Lewis dejó a Isabelle Adjani por fax

Daniel Day-Lewis e Isabelle Adjani no terminaron en buenos términos Collage

El triple ganador del Oscar es también famoso por cómo decide manejarse ante los medios. “Estudié por mucho tiempo la evasión”, declaró cuando se le preguntó por cómo resguarda su vida privada. De todas formas, su ruptura con la actriz francesa Isabelle Adjani resultó controversial en ese momento. Los actores se conocieron en 1989 y estuvieron seis años juntos hasta que el actor se enamoró de la hija de Arthur Miller, Rebecca, con quien se casó en 1996 y tuvo dos hijos, Ronan y Cashel. En plena separación de Adjani, la actriz se enteró que estaba embarazada de Gabriel-Kane Day-Lewis, quien nació el 9 de abril de 1995, cuando su exmarido ya se encontraba lejos de ambos. “Pude haberme puesto a llorar por lo que pasó, pero no lo hice”, declaró la protagonista de Camille Claudel, quien también contó que en los primeros años de vida de Gabriel, lo crio sola en Suiza luego de que Day-Lewis la dejara por fax.

Rebecca Miller y Daniel Day-Lewis, en 2002

Mucho tiempo tuvo que pasar para que el joven pudiera conocer a Miller y a sus hermanos, pero finalmente las heridas sanaron. “Tenemos una relación pacífica”, declaró Adjani. “Tengo un gran respeto por él y por su carrera y por la vida que les dio a sus hijos y a su nueva esposa, pero sería intrusivo volver a verlo”, añadió. En cuanto a la relación con su hijo, Isabelle es muy unida a él y han llegado a trabajar juntos en producciones de fotos. “A veces mi hijo suena como si tuviera un alma vieja. Detrás de ese chico a veces rebelde y muy obstinado, hay mucha sabiduría y una filosofía preciosa sobre el amor, la bondad y la generosidad”, expresó la actriz ganadora de cinco premios César.