El nombre de Sofìa Clerici comenzó a estar en boca de todos luego de que la modelo desatara en septiembre un gran escándalo al publicar fotos y videos en sus redes sociales del viaje por Europa que mantuvo con el entonces jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Martín Insarruralde. Entre las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, se encontraban artículos de lujo y un pormenorizado pantallazo del viaje de placer que compartía con el político en un yate por el mar Mediterráneo. Además de la renuncia del exmarido de Jésica Cirio a la función pública, aquellos posteos terminaron desencadenando una investigación que terminó con el allanamiento en su casa. Desde aquel día en el que Clerici decidió contarle a sus seguidores sobre su escapada romántica, muchas personalidades hablaron sobre ella. Algunos, la defendieron indicando que no es ella quien tiene que dar explicaciones, porque no ocupaba un cargo público. Este sábado, se sumó la voz de Miriam Lanzoni, que recordó un picante episodio que involucra a su expareja, Alejandro Fantino.

La actriz, que no suele andar con rodeos a la hora de hablar sobre su vida ni a la hora de brindar su opinión sobre temas candentes, recordó la noche en la que su exmarido “durmió afuera” por el coqueteo con Clérici, en el programa de la medianoche que Fantino conducía por la pantalla de América, Animales Sueltos. Si bien Lanzoni lamentó lo sucedido a nivel mediático en los últimos días, se refirió al escándalo en su rol de “ciudadana que paga los impuestos” y apuntó: “Es vergonzoso lo que pasó, esta piba empezó a tener notoriedad desde ese día” .

“Yo había abierto mi cuenta de Twitter hacía poco tiempo, y ese día en particular estaba cocinando unos zapallitos que él me pidió especialmente. Y enciendo el televisor, y ella estaba como invitada. En eso, noto que Coco Sily y Ale se manejaban con una complicidad extraña y hacían bromas. En un momento determinado, veo que le bajan el cierre del vestido”, comenzó relatando la actriz en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Difundieron la recopilación de los encuentros de Alejandro Fantino y Sofía Clerici en televisión

“Entonces, le mando un mensaje a Alejandro y le digo: ‘Me parece que no da’. Y entonces, él comete el peor error que podía cometer: cuenta al aire que yo le estaba mandando mensajes”, siguió su relato. Luego, indicó: “ Supuestamente, la gracia era bajarle el vestido para mostrar todos los tatuajes. En ese momento, empecé a recibir muchos mensajes de tipos insultándome en Twitter. Ellos me expusieron al aire, entonces les escribí de nuevo y le dije que si seguía contando cosas lo iba a dejar durmiendo afuera. Y después de ahí, fue momento nacional ”.

Su decisión fue drástica: “Cerré todo, activé las alarmas, y le dije que no tocara timbre. La gente de la guardia de seguridad, que estaba mirando la tele, le llevó café”. Pero su enojo no se aplacó luego de las horas de sueño. “Al otro, día me levanté, le abrí la puerta y le dije: ‘¡Chau, chau!’. A mí me volvieron loca, aunque las mujeres estuvieron todas de mi lado y los hombres me echaban la culpa a mí de que el vestido no bajó más”. De todos modos, la exparticipante de Corte y Confección pidió que no relacionen este hecho que quedó en anécdota con Sofía y sus vínculos con el poder: “Es vergonzoso lo que pasó, yo soy una laburante que paga todos los impuestos, esta piba empezó a tener notoriedad ahí”, disparó.

El tuit de Alejandro Fantino el día de la polémica X: @fantinofantino

Clerici dio su salto a la fama como modelo al protagonizar una portada de la revista Playboy, en 2012. Ese mismo año, pasó por el estudio de Animales Sueltos (América TV) y protagonizó el momento que casi pone en jaque la relación de Fantino y Lanzoni. “¿Estás de novia?”, “Es muy sensual Clerici” o “¿Podés mirar a cámara?”, fueron algunos de los comentarios que el conductor disparó hacia la modelo, que daba sus primeros pasos en televisión.

Fantino y Lanzoni protagonizaron un divertido ida y vuelta X: @miriamlanzoni

En aquel momento, el conductor de televisión publicó un tuit en el que relató la situación: “ A ver si me dan una mano y le hablan a Miriam Lanzoni para que me abra la puerta de casa. Mientras tanto, buscando hotel ”, escribió Fantino. Posteriormente, publicó una instantánea de sí mismo con una manta, en los asientos traseros del auto, donde aseguró que pasó la noche. “Yo dormí afuera, pero a vos te cambió la vida”, apuntó el conductor a Clerici. “Sí, me decían ‘la de Fantino’”, respondió.

