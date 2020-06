Mirta Busnelli criticó a Cristina Pérez en las redes, pero cometió un error que no pasó inadvertido Crédito: Instagram

18 de junio de 2020 • 22:27

El miércoles, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista en vivo en Telefe Noticias y terminó protagonizando un duro cruce con la conductora, Cristina Pérez , a propósito de la expropiación de la cerealera Vicentín. Luego de que la periodista expresara que la determinación del Gobierno era "polémica y cuestionada" y bregara por una solución que no comprometa "las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas en la Constitución", el mandatario le aconsejó que leyera la Carta Magna y la Ley de Expropiaciones .

El cruce fue comentado por miles de usuarios en las redes. Una de las que decidió tomar partido fue Mirta Busnelli. Desde su cuenta de Twitter, la actriz ironizó: " Hay que tenerle paciencia a Cristina Pérez, porque quizo (sic) estudiar derecho, pero no pudo entrar porque no tenía terminada la secundaria ".

Inmediatamente, algunos de sus seguidores comenzaron a marcarte su error ortográfico. " ¿QUIZO? ¿Existe esa palabra? ¿No será QUISO? ", comentó un usuario. Otros, replicando la ironía de la actriz, le preguntaron si ella había terminado la primaria. Luego de que su nombre se convirtiera en tendencia, Busnelli volvió a tuitear, pero esta vez para hacerse cargo de su error. " Quiso, quiso, quiso, quiso. ¡QuiZo, NO! QUISO, quiso, quiso, quiso, quiso, quiso. ¡TIENEN RAZÓN! Es quiso, ¡es que yo no terminé la primaria! Perdón.

De esta manera, la actriz contestó a gran parte de las críticas recibidas. Otras, las que la acusaban de aplicar un "feminismo selectivo" y de "falsa sororidad", no tuvieron respuesta. "No terminar la primaria no es malo. Lastima tu actitud machirula y patriarcal", marcó una de sus seguidoras.