Mirtha Legrand cuestionó a Mauricio Macri por su discurso del Día de la Bandera

Fuente: Archivo

La política nacional es un tópico que nunca puede faltar en la mesa de Mirtha Legrand . En la emisión de este sábado, fue la conductora la que hizo referencia a la actualidad, al criticar con dureza al presidente Mauricio Macri por el discurso que dio el Día de la Bandera en una escuela de Rosario.

"Estoy impresionada con lo que pasó el 20 de Junio. El Presidente dio un discurso en una escuela con niños, un discurso criticando a los Moyano, a los camioneros, al gremio... No correspondía en ese lugar", expresó la diva bastante molesta.

En la mesa la acompañaban Bebe Contepomi, Carlos Reymundo Roberts, Iliana Calabró, Leticia Brédice, Charlotte Caniggia y Rodolfo D'Onofrio que miraban manteniendo la seriedad. "No sé si están de acuerdo o no. Me pareció fuera de lugar totalmente. No cantaron el Himno Nacional ni el Himno a la Bandera", agregó.

"Las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer. La patota del transporte, por ejemplo", había dicho el Presidente. "La Argentina tiene el costo de transporte más alto de la región producto de privilegios acumulados en forma ilegal y arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región", añadió frente a los menores y los maestros.

Esta no es la primera vez que la conductora critica al presidente, a quién siempre apoyó. Hace unos días, la Chiqui habló sobre la decisión de que Miguel Ángel Pichetto vaya como candidato a vice presidente junto con Macri. "Me parece rara. No sé quién influyó al presidente. Me acabo de enterar. Recién escuché por la radio, viniendo por acá, que fue una elección personal de él. Hubieran puesto una mujer. A nosotras nos gusta votar mujeres. No sé cómo le va a ir", aseguró.