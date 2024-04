“Horrible”: el comentario de Agustín Sierra que espantó a Mirtha Legrand en el clásico almuerzo de domingo

Escuchar

Este domingo, Agustín “Cachete” Sierra descolocó a Mirtha Legrand con un comentario inesperado durante la emisión de Almorzando con Juana (eltrece). Debido al viaje transatlántico que realiza Juana Viale, su abuela es quien la reemplazará, al menos, por otra semana más. Lo cierto es que en medio de la charla de apertura del programa, “la Chiqui” hizo una pregunta íntima al actor y este respondió en un tono “vulgar” que la hizo sonrojar. “Horrible. Lo voy a cortar”, sostuvo la diva.

En esta jornada, Mirtha recibió en su mesaza a Edith Hermida, Nazarena Vélez, Sabrina Garciarena, Marcela Morelo y a Agustín Sierra. Este último es quien protagonizó un momento muy divertido tras el comentario que esbozó en presencia de todos y que provocó una carcajada de la conductora. Incluso, se tapó el rostro con el abanico y simuló tener vergüenza por lo que acababa de escuchar.

Todo comenzó cuando Legrand preguntó: “¿Tenés pareja actualmente?”. En ese instante, el actor contestó: “Ahora no, tengo a mi perra que es mi fiel compañera. Marta”. “¿La trajiste?”, repreguntó la conductora, a la vez que Agustín respondió: “No, la dejé en casa Mirtha. Porque además se tira unos pedos fuertes. Lo vamos a blanquear acá… Se tira unas flatulencias”.

El comentario sobre la perra de Cachete Sierra hizo estallar de risa a toda la mesa (Fuente: El Trece/Captura de video)

Tras la confidencia de Sierra a los invitados y a la anfitriona, Nazarena acotó: “¡Ay, no digas eso! ¿Qué dice este chico? No le gusta a Mirtha esto”. “Horrible. Horrible lo que dijo. Espantoso”, sostuvo Legrand mientras que de fondo Cachete continuó: “Sí, encima es silencioso”.

“Basta, basta. No sé si no lo voy a cortar a eso eh… Horrible”, agregó la Chiqui, mientras que Vélez insistió: “Sí, cortalo Mirtha”. “Siempre es Marta, eso está bueno, no la pude educar para eso Mirtha, por eso no la traje”, complementó Cachete entre risas.

Mirtha Legrand le lanzó un “palito” a Jimena Monteverde que sorprendió a sus invitados

Este domingo, predominó la risa en la mesaza de Mirtha Legrand, en donde los comentarios picantes protagonizaron la escena. Uno de los más llamativos sucedieron al principio del programa, cuando Mirtha destacó una particularidad de la vestimenta de Jimena Monteverde y que más tarde le siguió con un reproche.

Al ingresar al estudio -con los invitados ya en la mesa- Monteverde enseñó la entrada e indicó que el menú sería totalmente español. Mientras ella continuaba con el paso a paso, la conductora le tomó la mano y a continuación tocó la camisa del uniforme y señaló los círculos negros que lo decoraban: “Qué maja, qué lindo. Mirá”.

Y agregó: “Ella se cambia cada vez”. En ese instante, Monteverde la interrumpió y acotó: “Sí, tratamos de combinar”. Sin más, la Chiqui soltó: “Compite, compite conmigo”. En ese instante, Nazarena Vélez comentó: “Sabes que sí, Mirtha”. “No, nunca en la vida”, concluyó la chef y antes de retirarse de la escena reflexionó: “Y esta mano tan linda, que me encanta que me agarres”.

Lo cierto es que Jimena Monteverde suele amoldar sus trajes en composé con los de la conductora. En su mayoría, son blancos, pero cuentan con detalles o bordados en color, algo que destaca siempre. Esto mismo suele cumplirlo con Juana, con quien semanalmente resalta qué puntos eligió para compartir de su vestimenta con la que lleva Viale.