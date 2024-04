“Compite conmigo”: el filoso comentario de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde que hizo reír a todos

Escuchar

Este domingo, Mirtha Legrand continuó con la conducción de Almorzando con Juana (eltrece) debido a la ausencia de Juana Viale, quien se embarcó en una travesía por el océano Atlántico hace tres semanas. Como es habitual de su programa, al inicio presentó el menú a todos los invitados, pero en medio, lanzó un comentario filoso a Jimena Monteverde por los looks que selecciona en cada edición. “Compite conmigo”, soltó Legrand.

En esta ocasión, la mesaza estuvo compuesta por: Edith Hermida, Agustín “Cachete” Sierra, Nazarena Vélez, Marcela Morelo y Sabrina Garciarena. Sin embargo, el principio de la emisión se robó la atención de todos por un divertido ida y vuelta entre la diva y la cocinera, en donde la conductora le echó en cara de manera irónica que esta quería competir cada domingo con los atuendos.

Luego de que Monteverde enseñó la entrada -un tostón con langostino- y que indicó que el menú sería totalmente español, Mirtha le tomó la mano y a continuación tocó la camisa del uniforme y señaló los círculos negros que lo decoraban: “Qué maja, qué lindo. Mirá”.

Mirtha Legrand lanzó un comentario insólito sobre el atuendo de Monteverde e hizo reir a todos (Fuente: El Trece/Captura de video)

Y agregó: “Ella se cambia cada vez”. En ese instante, Monteverde la interrumpió y acotó: “Sí, tratamos de combinar”. Sin más, la Chiqui soltó: “Compite, compite conmigo”. En ese instante, Nazarena Vélez comentó: “Sabes que sí, Mirtha”. “No, nunca en la vida”, concluyó la chef y antes de retirarse de la escena reflexionó: “Y esta mano tan linda, que me encanta que me agarres”.

Lo cierto es que Jimena Monteverde suele amoldar sus trajes en composé con los de la conductora. En su mayoría, son blancos, pero cuentan con detalles o bordados en color, algo que destaca siempre. Esto mismo suele cumplirlo con Juana, con quien semanalmente resalta qué puntos eligió para compartir de su vestimenta con la que lleva Viale.

El comentario de Mirtha descolocó a Jimena (Fuente: El Trece/Captura de video)

Incluso, los ida y vuelta es algo que Jimena realiza siempre, tanto con Mirtha como con Juana, donde siempre se lanzan “palos” a modo de chiste con el fin de distender la mesa y ofrecer un momento descontracturado. En diferentes ocasiones en directo, Viale ha subrayado que su vínculo con Monteverde es bueno y que nunca se pelean realmente.

El look con oro que lució Mirtha Legrand

Minutos antes del cruce por el outfit de Jimena Monteverde, Mirtha Legrand enseñó su vestimenta y detalló en qué consistió. “Tengo un traje blanco, bordado con cristales y paiet oro, precioso. Es de Claudio Cosano”, dijo. A continuación mostró los anillos dorados con piedras incrustadas y los aros que hicieron juego con el resto del look.

El look de Mirtha en este domingo 21 de abril (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

El traspié de Jimena Monteverde al dejarle el plato a Mirtha

Minutos después de la entrada, Jimena Monteverde se acercó hasta la conductora y le dejó el plato principal, que consistió en una variedad de tapas. No obstante, al apoyar el plato sobre la mesa, tambaleó y casi se cae sobre la Chiqui.

“Tengo miedo que estas bolitas se me caigan arriba de Mirtha. No, no, todo el mundo tiembla igual, pero hasta ahora nunca te tiré nada, por suerte”, expresó la chef y soltó una carcajada entre medio que generó la risa de todos los invitados.