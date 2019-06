La conductora hizo anoche su primera salida nocturna, a casi un mes de la cirugía que le practicaron por una brida abdominal Fuente: Archivo - Crédito: Tadeo Jones / LA NACION

En su primera salida nocturna después de haber sido operada, Mirtha Legrand se refirió a la fórmula Maurico Macri - Miguel Ángel Pichetto . Fue anoche, en un evento por los 50 años de Silkey Mundial, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Y casi un mes después de la cirugía que le practicaron en el Sanatorio Mater Dei por una brida abdominal, que además tuvo como consecuencia su ausencia en los últimos premios Martín Fierro .

"Me siento muy bien. Mañana se cumplen treinta días de la operación", contó la diva de los almuerzos, que el fin de semana pasado no concurrió a gran la noche de la televisión argentina pero sí volvió a conducir su programa. Una vuelta que resultó con polémica, al pedir un aplauso para Los Nocheros, a pesar de que Lautaro Teruel -hijo de Mario- fue denunciado y detenido por violar a una menor. "Pude volver a conducir. Pero no fui a los Martín Fierro porque es una ceremonia muy larga. El médico me dijo que no vaya. La vi desde casa y me pareció todo muy desordenado", apuntó sobre la experiencia de verla por televisión.

Luego y al ser consultada por la designación de Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri para las próximas elecciones nacionales, Legrand aseguró: "Me parece rara. No sé quién influyó al presidente. Me acabo de enterar. Recién escuché por la radio, viniendo por acá, que fue una elección personal de él. Hubieran puesto una mujer. A nosotras nos gusta votar mujeres. No sé cómo le va a ir".