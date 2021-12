Mirtha Legrand, íntima, sobre su deseo de volver a trabajar el año próximo: “Este sábado no será mi despedida”

“Estoy muy emocionada, contenta, feliz… Todo eso junto”, dice Mirtha Legrand en el inicio de la charla con LA NACION, a pocas horas de volver a conducir su programa La noche de Mirtha, por la pantalla de eltrece. Este sábado, a partir de las 21.30, la diva presidirá su famosa mesaza por segunda vez en el año, luego de su última aparición, acontecida el sábado 28 de agosto. Desde el estallido de la pandemia del COVID, la conductora cedió su cetro a su nieta Juana Viale, quien se hizo cargo desde marzo del año pasado de liderar las cenas sabatinas y el tradicional Almorzando con Mirtha Legrand de los domingos al mediodía, siempre bajo la producción de StoryLab, a cargo de Nacho Viale, nieto de Mirtha, y del realizador Diego Palacio.

“ No veo la hora de estar sentada en la mesa del programa ”, se ilusiona la estrella, sin ningún rasgo de fatiga ni secuelas de la intervención coronaria a la que fuera sometida el pasado 30 de septiembre en el sanatorio Mater Dei, donde le colocaron dos stents para paliar una insuficiencia cardíaca.

Eterna

“Tengo muchas ganas de volver. Para mí es muy raro no estar en el aire. Mi programa era diario y luego pasó a un formato de dos veces por semana, que también es mucho. Así que salir solo dos veces en todo un año es muy poco, pero la pandemia así lo dispuso. Tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos”, reconoce la estrella, en un alto de una semana intensa. Este miércoles por la tarde, la diva se probó las opciones de vestuario que le preparó Claudio Cosano y dedicará la jornada del jueves a estudiar vida y obra de los invitados que se sentarán en su mesa. Ricardo Darín, Jey Mammón, Diego Torres y Darío Barassi, comerán este sábado con la reina madre de la televisión , en una mesa estelar que se percibe como muy atractiva, y que también contará con la presencia de Juana Viale, acompañando a su abuela en la conducción .

-Se ha afirmado que este sábado usted podría despedirse de la actividad profesional. ¿Existe esa posibilidad?

-No, para nada, este sábado no será mi despedida. Simplemente, es un saludo de fin de año y la ocasión para agradecerle a Juanita todo lo que ha hecho.

-¿Cómo imagina el próximo año?

-No lo sé, no me lo puedo imaginar, vivo el presente.

A excepción de Telefe (ex Canal 11), el ciclo salió al aire desde la pantalla de todos los canales abiertos y, a casi dos meses de cumplir los 95 años, Mirtha Legrand es la conductora más longeva de la televisión internacional y dueña del récord de permanencia de un formato a cargo de una misma persona .

Desde aquel debut del 3 de junio de 1968, bajo el rótulo de Almorzando con las estrellas por la pantalla del Canal 9 de Alejandro Romay, Mirtha hizo su programa en un país que vio pasar, desde aquella fecha fundacional hasta hoy, a 22 presidentes, entre constitucionales y de los otros. La conductora cobró sus cachets con cada una de las monedas de curso legal que existieron en el país. Cuando debutó, en una mesa con 12 comensales, entre los que se incluía a su esposo Daniel Tinayre, en la Argentina la moneda de curso legal era el Peso Moneda Nacional, vigente desde el 5 de noviembre de 1881. A partir de 1970, el Peso Ley ocupó su lugar, para ser reemplazado posteriormente por el Peso Argentino. Desde 1985, las transacciones debieron realizarse tomando como moneda de cambio el Austral. Desde el primer día de 1992, el Peso es la moneda vigente.

Y así como, a lo largo de las 53 temporadas de los almuerzos, en el país pasó de todo, en la vida de Mirtha también hubo, indefectiblemente, momentos felices y tragedias muy dolorosas como los fallecimientos de su marido Daniel Tinayre y de su hijo Danielito, y el dolor más reciente: la partida de la actriz Silvia Legrand, su hermana gemela, conocidas por todos como Goldy. Con temple, la diva salió adelante ante cada dolor. En 1994, luego de la muerte de su esposo, a los quince días enfrentó las cámaras de su ciclo con un llanto desconsolado. Cuando partió su hijo, en abril de 1999, tardó algunos meses en volver a trabajar.

Mirtha Legrand desconsolada, al volver a la televisión luego de la muerte de su marido Daniel Tinayre, quien era el productor de su programa junto a Carlos Rottemberg Archivo La Nacion

Realidades

-Usted, que transita desde hace décadas los estudios de televisión, ¿qué mirada tiene ante las actuales acusaciones sobre maltrato que se vivieron en el canal América?

-Desconozco si es cierto o no. Al aire, yo no he notado nada que se pueda percibir como un maltrato, pero no sé qué puede suceder puertas adentro, en la intimidad de una producción. He hablado con Liliana Parodi para agradecerle y felicitarla por los programas especiales que, a modo de homenaje, hicieron sobre mí. Realmente, desconozco si en ese canal existe maltrato, de existir, me parece muy mal, algo repudiable.

-Otro de los temas de la agenda de noticias vinculada a figuras del espectáculo lo tiene como protagonista al actor Fabián Gianola, quien deberá declarar ante la Justicia por acusaciones de abuso y violación.

-Soy espectadora del tema, solo conozco lo que salió en los medios. Es una cuestión muy delicada, para las familias involucradas es un desastre, una cosa demoledora.

En las mesas de la Legrand han pasado todo tipo de invitados. Desde las estrellas de la farándula local e internacional, hasta presidentes y políticos de las más diversas ideologías. Son en esas bacanales de actualidad donde la conductora no se ha privado de brindar su parecer sobre la realidad nacional.

-¿Cómo ve al país?

-Regular… Regular para abajo.

-¿Hay esperanza en ese contexto?

-Sí, siempre hay esperanza. A mí, en este momento, lo que más me preocupa es la pandemia . Y ahora, mucho más.

-¿Por qué?

-Volvió a recrudecer. Yo no sé quiénes son los que no se cuidan. Creo que los jóvenes se resisten un poco al uso del barbijo, eso genera contagios y nos perjudicamos los que nos cuidamos. La suba de casos es preocupante y alarmante.

-Es una pandemia muy extensa.

-Demasiado larga, pero me maravilla cómo la gente ha comenzado a salir. Eso es muy bueno, siempre que se tomen los recaudos sanitarios. La gente llena los teatros, los restaurantes y los shoppings, es como un renacer. Todos se han lanzado a las calles a disfrutar de la vida, eso es muy reconfortante.

En la mezquita de Palermo, Mirtha Legrand recibió la dosis refuerzo de la vacuna contra el COVID Gerardo Viercovich - LA NACION

-Se espera una gran temporada de verano en los centros turísticos.

-Así será. Me comentó la dueña del Costa Galana que ya tiene todo el hotel reservado. Me sorprende mucho cómo la gente se ha dispuesto a disfrutar. Yo soy muy observadora, y cuando salgo con mi auto, veo los bares y los lugares para comer repletos y eso es una alegría, aunque no hay que olvidarse que aún estamos en pandemia .

-No hay que confundir el presente con una pospandemia, porque eso aún no sucedió.

-Mucha gente cree que todo ya pasó y no es así. De hecho, los casos subieron.

Un clásico

Las temporadas marplatenses albergaron durante muchos veranos las transmisiones en vivo de los programas de Mirtha, convocando, frente al hotel Hermitage y, posteriormente, en las escalinatas frente a Playa Grande del hotel Costa Galana, a más de 3.000 personas que se acercaban a saludar a la estrella. Por las noches, eran un clásico las visitas de Legrand a las funciones teatrales de los diversos espectáculos que se presentaban en la ciudad balnearia. Aunque sin el programa en el aire, este verano Mirtha volverá a pisar las calles de la Ciudad Feliz. “ Es muy probable que vaya a Mar del Plata, pero no a descansar, sino a pasear, a pasarla bien ”, aclara, como si hiciera falta. Se sabe que lo suyo no es ese ocio que paraliza.

-Seguramente irá al teatro.

-Por supuesto, a la noche me encanta ver los espectáculos.

-Mar del Plata sin Mirtha, está incompleta.

-Vos sabés que cuando no voy a ver un espectáculo, se me enojan. Ya desde comienzos de enero me empiezan a insistir los elencos para que vaya. Y yo voy con mucho gusto, lo que pasa es que no me alcanzan los días para ver todo, aunque creo que el último año que estuve allá, vi todas las obras.

Cada vez que Mirtha llega a una sala, el espectáculo comienza en la vereda, donde una multitud la espera para saludarla y tomarse fotografías, ritual que ella acepta encantada. En no pocos teatros, se monta una alfombra roja, dejando en claro el carácter especial de esa función con la presencia de la invitada más famosa.

-¿Cómo va a pasar las Fiestas navideñas y de fin de año?

-Estaré con mi hija Marcela (Tinayre) y con mis nietos Juanita y Nacho (Viale), junto a las nietas de mi hermana Goldy, en San Isidro, como otros años.

-Estar con las nietas de su hermana, es una forma de homenajear a Goldy.