El día que Pamela David persiguió a Daniel Vila hasta un hotel por celos: “Habíamos discutido y no volvía”

Este miércoles, Pamela David pasó por Flor de equipo y se animó al “Intragable”. Con regalos para todo el panel (la empresaria lanzó su línea de vino y champagne rosé), la conductora respondió todas las preguntas picantes desde una apuesta con Gerardo Sofovich hasta el día que persiguió a su marido, Daniel Vila, por celos.

“¿Es verdad que en la mitad de un encuentro romántico con tu marido te quedaste dormida y hasta roncaste?”, fue la primera pregunta del juego que desafió a David. “A mí me lo contaron, así que imagino que sí pero como dice la canción: ‘Si no me acuerdo, no pasó'”, respondió entre risas mientras le echaba la culpa al estrés laboral que estaba atravesando en ese momento.

Si bien la santiagueña advirtió que se lleva muy bien con su esposo, aprovechó el momento televisivo para hacer una denuncia pública: “Perdón, mi amor, pero detesto que me diga: ‘Dejá el celular’. Si lo agarro es porque quiero, soy de mirar. En la mesa mientras comemos no. Yo vivo con mi celular en silencio, lo agarro cuando quiero y leo los mensajes cuando quiero”, explicó justificando su manía.

Mientras asegura que con Vila se complementa perfecto (“Daniel cocina muy bien; yo si tengo que hacer una tarta de jamón y queso, tengo que googlear”, bromeó), la conductora de La ruleta de tus sueños confesó qué fue lo peor que hizo por celos. Tras contar que una vez en un boliche le pegó un chicle en el pelo a la ex de su pareja de ese entonces, la morocha reveló una persecución que hace poco le hizo a su marido. “Habíamos discutido con Daniel y no volvía, eran las 12.30 de la noche y Lola era chiquita”, comenzó a relatar con lujo de detalles. “ Agarré su computadora que tiene la ubicación y veo que estaba en un hotel cerquita de casa. Voy al hotel e hice un acting como que estaba hablando con él para que me digan en qué habitación estaba y me dejen subir a la habitación. Enseguida el chico de la recepción me dijo cuál era y subí. Estaba dormido y solo, obviamente ”, aclaró mientras se definía como una persona muy celosa.

“¿Es verdad que jugaste una partida de póker con Gerardo Sofovich y nunca pago su apuesta?”, lanzó Georgina Barbarossa en medio del juego. Sorprendida por la pregunta, David expresó: “Jamás lo hubiera dicho y lo contó Celina (Rucci) en un programa. ¡Te voy a matar, Celina!”, gritó mirando a cámara en un claro mensaje a su amiga.

Finalmente y ante la intriga de todo el panel, la invitada relató lo sucedido con el fallecido productor y empresario, que fue uno de los impulsores de su carrera sobre las tablas. “Pasó en el teatro. Siempre apostábamos 100 dólares... En ese momento no era como ahora que ni loca te apuesto 100 dólares. Se habrá olvidado porque él era de pagar sus apuestas. Es más, en esa época también apostábamos mucho por Boca - River y era la época de oro de Palermo, así que yo perdía siempre”, remató, entre risas.