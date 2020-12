Mirtha Legrand: el reclamo del sindicato de choferes en su hogar

La abogada de Mirtha Legrand desestimó las acusaciones realizadas por el sindicato de choferes particulares Crédito: StoryLab gentileza

En el día de hoy llegaron al domicilio de Mirtha Legrand varias decenas de vehículos correspondientes al sindicato de choferes particulares. En el mes de julio, la conductora recibió una carta documento en la que le reclamaban una deuda correspondiente al porcentaje del salario de su chofer. Según figuraba en ese momento, el monto adeudado por aportes era cercano a los 400 mil pesos.

Fuentes policiales informaron que a la intersección de las avenidas Del Libertador y Scalabrini Ortiz arribaron unos treinta autos, pertenecientes al Sindicato de Choferes particulares, adheridos al gremio de Camioneros. Según trascendió, el secretario general y su delegado tenían la intención de entrar al domicilio de Legrand con el fin de llevar a cabo una inspección sindical por condiciones de trabajo. Desde el sindicato indican que las irregularidades con respecto a los choferes empleados por la familia Legrand son varias y que éstos no se encuentran inscriptos ni se realizan los aportes correspondientes. Personal de la Policía de la Ciudad se apersonó en el lugar para observar qué sucedía, y de manera preventiva.

En diálogo con LA NACION, la abogada de Mirtha Legrand, la doctora Mariana Gallego, negó que el chofer de Mirtha no tuviera al día los aportes correspondientes, y detalló: "Esto no se trató de ningún allanamiento. No hay ninguna orden judicial. Es un sindicato que no tiene personería y quiere conseguir de alguna manera por prensa lo que no está consiguiendo en la Justicia. La señora Mirtha Legrand tiene perfectamente registrado a su chofer, se pagan sus aportes, su salario, la cuota sindical, se hace todo de manera perfecta. Pero esa gente hace esto para llamar la atención".

El antecedente de Susana Giménez

A fines de mayo, Susana Giménez experimentó un reclamo similar. En dicha ocasión, el Sindicato de choferes particulares cursó una carta documento intimando a la conductora a pagar una deuda que, según ellos, Susana Giménez mantenía con la entidad sindical. Se trataba de los aportes patronales de su chofer histórico, Marcelo Ahumada.

El sindicato le exigía a la diva que retuviera y depositara en la entidad gremial el 4 por ciento del sueldo en concepto de aportes que corresponden por ley, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo de la actividad. Con el correr de los meses, el reclamo no volvió a tomar estado público.

