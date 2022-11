Mirtha Legrand, reconocida por la embajada de Francia en una celebración en la que su nieta también fue protagonista

escuchar

Rosa María Juana Martínez Suárez, Mirtha Legrand, “La Chiqui”, la llamen como la llamen, ella sin dudas es única. 10 minutos antes de la hora pautada, la conductora llegó a Cerrito y Alvear, lugar donde se encuentra la embajada francesa, acompañada por su nieto Nacho Viale y su estilista Héctor Vidal Rivas. Enfundada en un diseño rosa con encaje irregular y con anteojos transparentes, la diva de las mesazas intercambió unas pocas palabras con la prensa, demostrando la emoción que le generaba esta condecoración por parte del gobierno francés.

La diva al llegar a la embajada francesa habló con la prensa Gerardo Viercovich

Y no es para menos. Sus más de 30 películas, la decena de obras teatrales, las 54 temporadas de sus almuerzos y las 10 de La noche de Mirtha junto a su carisma inigualable y su gran vínculo con Francia son motivo suficiente para que reciba el mérito sobresaliente de “Legión de Honor”, una distinción de carácter honorífico que suele concederse tanto a hombres como a mujeres, de nacionalidad francesa o extranjeros, que hayan logrado méritos extraordinarios dentro del ámbito civil o militar en ese país.

La encargada de entregar esta conmemoración fue Claudia Scherer-Effosse, embajadora de Francia en la Argentina. “ Estamos reunidos en esta ceremonia porque mi país ha distinguido a la señora Mirtha Legrand como figura de Legión de Honor, ya que es una amiga de Francia y una figura imprescindible para la sociedad argentina” , anunció la diplomática en una ceremonia que reunió a varias personalidades del ámbito de la cultura y el entretenimiento.

Tras repasar sus 82 años de trayectoria, Scherer-Effosse advirtió que “su profesionalismo”, “su devoción hacia su trabajo” y “su relación fraternal con Francia” fueron algunas de las razones para merecer este título. “Sus hijos tienen la nacionalidad francesa, y ella ha visitado Francia todos los años. Es un honor para nosotros”, agregó mientras lanzaba una cómplice mirada a la homenajeada.

Un discurso lleno de emoción y humor

Mirtha Legrand se mostró muy emocionada y de muy buen humor al agradecer la distinción de la embajada francesa Gerardo Viercovich

Luego de semejante presentación y ante la mirada de sus familiares y amigos más cercanos, Mirtha tomó la palabra y agradeció la presencia de todos los que estaban en la sala acompañándola en un momento tan especial de su vida y carrera. “Gracias, muchas gracias por los aplausos. Gracias a las autoridades y personal de la embajada de Francia, a mi familia y mis amigos que me acompañan con tanto amor en este día tan extraordinario y significativo para m í. Gracias por estar hoy aquí. Desde hace unos días, vengo escribiendo algunas palabras que voy a leer aunque espero que la emoción no me traicione”, anticipó antes de desplegar el papel que llevaba entre sus manos.

“En mi vida personal he hecho siempre lo posible por ser una dama, supongo que por haberlo logrado hoy me nombran caballero”, bromeó fiel a su estilo y ante una risa generalizada. Y si bien a lo largo de su carrera, “La Chiqui” ha recibido un sinfín de reconocimientos y premios, enseguida explicó por qué esta mención era tan especial para ella: “No puedo decirles lo honrada que me siento y lo que significa esta distinción a esta altura de mi vida. Y más viniendo de un país con el acerbo cultural de Francia. A lo largo de mi carrera, he hecho varias obras de autores franceses y afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar allí varias veces. Demás está decir que amo su cultura al punto que me esforcé en aprender ese idioma tan musical y que tan bien le queda a las mujeres...”, reveló quien desde hace años adoptó un seudónimo con origen francés.

Muy orgullosa de ser “Legrand”, la diva contó cómo es seguir trabajando a esta altura de la vida. “Siempre he tratado de honrar ese apellido artístico con todo lo que he construido y sigo construyendo porque Mirtha Legrand es una construcción permanente. Siempre recibo críticas, pero a mí me encanta sortearlas siguiendo adelante, trabajando con más entusiasmo a los 95 años, un número que no me representa”, volvió a bromear despertando carcajadas entre el público presente.

Juana Viale estuvo muy atenta a las necesidades de su abuela durante la especial velada Gerardo Viercovich

Y cuando parecía que las lágrimas iban a apoderarse de la escena, nuevamente el sentido del humor de la diva hizo que todos terminen riendo otra vez. “Muchos me preguntan si a esta edad se piensa mucho en la muerte. La verdad que no tengo tiempo, estoy muy ocupada con la vida”, lanzó ante una ovación de todo el salón.

Tras recordar a quienes ya no están en su vida pero que la “acompañan día a día”, la conductora reveló por qué se merecía este homenaje: “He recibido unos cuantos reconocimientos a lo largo de mi carrera y en alguna ocasión he dicho: ‘no creo que lo merezca’ pero, luego de 82 años de trabajo, esta noche quiero decir: ‘sí, me lo merezco’. Gracias a Dios por esta maravillosa vida que me ha dado”, concluyó sonriente.

Mirtha Legrand junto a su nieto, Nacho Viale, con quien llegó al lugar Gerardo Viercovich

Las sorpresas de la noche

Ámbar de Benedictis, la hija que Juanita Viale y Juan de Benedictis (hijo de Piero) dejó su timidez de lado y se subió al mini escenario para dedicarle unas palabras en francés a su bisabuela Gerardo Viercovich

Luego de la conmemoración y su emotivo discurso, Mirtha fue sorprendida por su biznieta Ámbar de Benedictis, la hija que Juanita Viale tiene con Juan de Benedictis (hijo de Piero). La jovencita -que en los últimos años ha vivido y estudiado en París- dejó su timidez de lado y se subió al mini escenario para decirle unas palabras en francés a su bisabuela. “Fue muy emocionante”, confesó la diva luego con lágrimas en los ojos mientras sus hermanos Silvestre y Alí (quienes no fueron fotografiados por pedido de su madre) la aplaudían entre la multitud.

Y como en toda celebración no podía faltar la música. El encargado de cerrar la noche con un tema en francés fue nada más y nada menos que Jairo, otro artista que vivió y construyó gran parte de su carrera en el país anfitrión. “La Chiqui” no solo demostró su gran admiración hacia el cantante sino que tarareó gran parte de la canción mientras lo observaba de cerca.

Jairo. el encargado de hacer el cierre musical de la ceremonia Gerardo Viercovich

Por último, llegó el momento de los saludos y las fotos, algo a lo que la diva de las mesazas está más que acostumbrada y disfruta a pleno. Marcela Tinayre, Juanita y Nacho Viale, Rocco Gastaldi, Juan Iganacio del Carril, Tete Coustarot, Carlos Rottemberg, Claudia Maradona, Pampita Ardohain, Lucía Galán, Gino Bogani, Carlos Bianchi, Jorge Telerman, María Belén Ludueña, Jorge Macri, Aníbal Pachano e Iliana y Coca Calabró fueron algunos de los que se acercaron al atril para felicitar a la gran anfitriona de la noche y llevarse un recuerdo con ella.

Juana Viale junto a su novio, Agustín Goldenhorn, y la pareja de abogados Mariana Gallego y Mauricio D'Alessandro Gerardo Viercovich

Lucía Galán no se quiso perder el especial homenaje a la diva y se acercó a saludarla, tras su emotivo discurso Gerardo Viercovich

Pampita Ardohain también fue muy cariñosa con Mirtha al acercarse a felicitarla por la distinción Gerardo Viercovich

Jorge Macri junto a su flamante esposa, la periodista María Belén Ludueña, Claudia Villafañe y el diseñador Gabriel Lage Gerardo Viercovich

Gino Bogani tampoco faltó a la cita Gerardo Viercovich

Mirtha íntima

Luego de la gran celebración, la conductora se tomó unos minutos para charlar con LA NACION sobre esta gran distinción recibida. Además reveló cómo cerrara su ciclo 2022 en la TV, qué invitado aún no fue a su mesaza y cómo está viviendo el Mundial de Qatar 2022.

-Muchos años siendo una dama y hoy la distinguen como caballero de la orden francesa... ¿Qué se siente?

-Es un título máximo que me lo dio el presidente de Francia. Ya hace muchos años que tengo relación con ese país, así que estoy muy agradecida y feliz. Merci beaucoup (”muchas gracias” en francés).

-¿Cómo se prepara para el cierre del año en la TV?

-Muy bien. Fue un año fantástico, al margen de todos los problemas que tenemos los argentinos, pero hacer televisión me encanta, así que muy feliz. Estoy deseando que llegue el día para hacer el programa.

-¿Hay algún invitado pendiente antes de terminar este 2022?

-No, vinieron todos. Solo faltó Nacha Guevara, que avisó que no podía porque tuvo un problemita, pero los demás vinieron todos, todos, todos. ¡Ah! y Claudia Villafañe que hace muchísimos años que no viene, dice que le da miedo. A esta altura, no creo que la pueda convencer (risas).

-¿Algún pronóstico para el Mundial?

-Ay no, no. El martes me levanté a las 6 de la mañana y en el entretiempo me quedé dormida. Cuando vino Elvira, me despertó y le digo: “¿Y Elvira?”. “Perdimos”, me dijo. Pero tengo fe que todo va a ir bien.

Iliana Calabró junto a su madre, una gran amiga de Mirtha Gerardo Viercovich

Jorge Telerman, Roberto García Moritán, Pampita Ardohain y Gabriel Lage Gerardo Viercovich

Juana Viale y su novio, al salir de la embajada Gerardo Viercovich

Marcela Tinayre se mostró muy sonriente también durante el agasajo a su madre anoche Gerardo Viercovich

