Mirtha Legrand recordó a su hijo Daniel, a 21 años de su muerte

A través de Instagram, Mirtha Legrand recordó a su hijo Daniel en el aniversario de su muerte

Cada 20 de abril, Mirtha Legrand dedica un momento especial para recordar públicamente a su hijo, Daniel Tinayre . Esta vez, alejada de la pantalla chica para resguardarse del coronavirus , la diva acudió a Instagram para realizar un emotivo e inusual posteo en honor de su primogénito, a 21 años de su muerte,

"Al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida, te recuerdo junto con toda la familia y tus amigos de toda la vida, con el mismo amor y cariño que nos diste en vida. Nunca te voy a olvidar Dany querido", escribió en sus redes, en donde también compartió dos fotos de ella junto a Daniel y Marcela cuando eran tan solo unos niños.

Mirtha no suele hablar mucho de la partida de su hijo. Sin embargo, cuando lo recuerda no puede evitar emocionarse. El año pasado, para el 20 de abril, le dedicó unas palabras durante la emisión de su programa televisivo . "Donde quiera que estés, estás en el Cielo, mi emocionado recuerdo y mi amor de siempre", expresó. "El ser más bueno que he conocido en mi vida. Qué rico que era, precioso, muy buen mozo y tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír", agregó.

Daniel Tinayre hijo murió en 1999, cuando tenía 50 años. "Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata y me ponía al lado de él y le leía, y él me miraba", recordó durante una entrevista que le brindó a Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana . "Recuerdo el momento en que murió. Me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles, estaba frente a un ventanal enorme y dio vuelta la cabeza y se durmió".

"Yo lloro mucho, soy llorona. Los recuerdos me hacen llorar, pensar que por esa puerta no va a entrar Daniel, no va a entrar mi hijo...", dijo también en ese momento. "Lo de mi hijo es terrible. La risa de Dani no la olvidaré jamás. A veces voy por la calle y veo a alguien que se parece y lo sigo, lo sigo con la mirada".