Nicki Nicole está lista para inaugurar una nueva etapa en su carrera: este jueves 19 de noviembre, a las 21, lanzará en simultáneo “Rayo de sol” y “Eterna soledad”, los primeros adelantos de un álbum de 15 canciones dividido en tres actos. En una transmisión en vivo, contó cómo el miedo a estar sola se convirtió en el punto de partida del proyecto.

Antes de dar a conocer las primeras canciones de Jazmines para ti, la cantante rosarina se sentó frente a sus seguidores con un libro más alto que ella. En la tapa había un jazmín que había dibujado con sus propias manos. A medida que pasaba las páginas, la artista fue revelando las ideas detrás de su próximo álbum y explicando por qué había decidido contar esa historia en tres actos.

Nicki Nicole: “Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía” MICHAEL TRAN - AFP

“Este jueves sale ‘Eterna soledad’ y ‘Rayo de sol’ ¡Al fin! Gracias por el amor siempre y qué feliz estoy por todo lo que se viene", destacó la artista en sus redes sociales, muy entusiasmada por su nueva propuesta en la que combina música, tecnología e interacción, y donde decidió convertir al público en parte activa de la experiencia.

Además, inspirada en la preocupación mediática por el fenómeno climático del Súper Niño, la artista sorprendió a sus seguidores con un video en el que explota su faceta de actriz y juega a interpretar a una meteoróloga como excusa para adelantar algunos detalles de su próximo lanzamiento.

“Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”, dijo en la transmisión que compartió en YouTube. La frase condensa un proceso que la llevó a revisar incluso lo que entendía por cuidarse. En un momento, contó, creyó que alejarse de las personas o de las situaciones que podían lastimarla era una forma de protegerse. Con el tiempo, advirtió hasta qué punto ese refugio podía convertirse en una forma de aislamiento.

Nicki Nicole sorprendió con un divertido video para adelantar su próximo lanzamiento

De esa experiencia surgió “Eterna soledad”, que la artista asoció con lo que llamó el “efecto Narciso”. La referencia al personaje mitológico, fascinado por su propio reflejo, le sirvió para describir el encierro en el que había terminado aquella búsqueda de bienestar. En “Rayo de sol”, en cambio, puso el foco en la represión de las emociones. Al recordar la gestación de la canción, habló de la rabia que empezó a sentir después de callar lo que le pasaba. Parte de ese enojo venía de experiencias del pasado. Otra parte tenía que ver con la dificultad de expresar lo que sentía en el presente.

Un disco en tres actos

Las dos canciones integran “Las trampas”, el primero de los tres actos del álbum, que reúne siete temas. La idea, según explicó Nicki, fue dedicar cada canción de ese tramo a una manera distinta de perderse a sí misma.

El proyecto sucederá a Naiki, el álbum que la rosarina publicó en 2024 y que este año fue nominado al Grammy a mejor álbum de música urbana. Para presentar el nuevo material, la artista decidió mostrar parte del trabajo que normalmente queda en el estudio. Durante el vivo admitió que dos años atrás le habría resultado impensado exponer así su proceso creativo. Lo que cambió, explicó, fue el valor que ella misma empezó a darle a lo que hacía, una idea que terminó por convertirse también en uno de los ejes del álbum.

Por ahora, el álbum completo sigue sin fecha de salida anunciada. El jueves, cuando se conozcan los dos primeros adelantos, el público entrará en el origen del disco.